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«Τραγούδια δίπλα στη θάλασσα»: Μια βραδιά με τη Βάκια Σταύρου στο Κάστρο Λάρνακας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 22.07.2026 09:12
«Τραγούδια δίπλα στη θάλασσα»: Μια βραδιά με τη Βάκια Σταύρου στο Κάστρο Λάρνακας

Μια συνδιοργάνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων με την Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας στη Λευκωσία.

Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, παρουσιάζεται η συναυλία «Τραγούδια δίπλα στη θάλασσα», με τη Βάκια Σταύρου. Θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο της Λάρνακας, στις 20.30.

Η Βάκια Σταύρου, διεθνούς αναγνώρισης ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, επιστρέφει από τις πρόσφατες υπερατλαντικές εμφανίσεις της για να καταθέσει τις μουσικές της «αποσκευές» δίπλα στην αγαπημένη θάλασσα της Λάρνακας. Με τραγούδια σε πολλές γλώσσες και μοναδικό οδηγό την ψυχή και το συναίσθημα, θα προσκαλέσει το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει τον νου, το σώμα και την καρδιά, στον μαγευτικό χώρο του Κάστρου Λάρνακας.

Στη σκηνή θα τη συνοδεύσει στο πιάνο ο Μανώλης Νεοφύτου, με τη γνωστή του μαεστρία και τον λυρισμό που χαρακτηρίζουν τις ερμηνείες του.

Πληροφορίες

«Τραγούδια δίπλα στη θάλασσα»

Ημερομηνία: 29 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.30.

Τοποθεσία: Κάστρο Λάρνακας

Είσοδος ελεύθερη.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Κάστρο
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΒΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ
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