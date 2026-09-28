Στη Λάρνακα το 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Από τη σχέση της λογοτεχνίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι το φύλο, την ταυτότητα, το τραύμα, την εκπαίδευση και τις εικαστικές τέχνες, το 7ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής φέρνει στη Λάρνακα ένα τριήμερο αφιερωμένο στις διαφορετικές εκδοχές και τις σύγχρονες προεκτάσεις της γραφής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2026 και διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι επιστημονικές εργασίες θα φιλοξενηθούν στο UCLan Cyprus στην Πύλα, με παράλληλες συνεδρίες που κινούνται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεματικών. Δημιουργική γραφή και εκπαίδευση, Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακά μέσα, ταυτότητα, φύλο και κοινωνία, αφηγηματικές και λογοτεχνικές τεχνικές, εικαστικές τέχνες και θέατρο βρίσκονται μεταξύ των βασικών αξόνων του προγράμματος.

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη σχέση της με τη συγγραφή. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν είναι τα ηθικά όρια και η διαφάνεια στη λογοτεχνία της AI, η χρήση της στη δημιουργική γραφή και την εκπαίδευση, αλλά και οι αλλαγές που επιφέρουν οι αλγόριθμοι στον τρόπο με τον οποίο παράγεται και αξιολογείται η λογοτεχνία.

Στους κεντρικούς ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται ο Κώστας Γουλιάμος, με εισήγηση για την ποιητική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και οι Yuhui Liao και Xavier Mínguez-López, οι οποίοι θα μιλήσουν αντίστοιχα για τις πολιτισμικές συγκρούσεις στη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσα από τη λογοτεχνία.

Το Σάββατο, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης κεντρικές εισηγήσεις της Ασπασίας Χασιώτη για τα Διεθνή Μαθητικά Συνέδρια Λογοτεχνίας και της Νατάσας Βησσαρίωνος με θέμα «Διασπορά και Τέχνες: Από τον Καβάφη στον Λάνθιμο». Θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια που συνδέουν τη δημιουργική γραφή με τη θεραπευτική ανάγνωση, τη ζωγραφική και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας σε παιδιά.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, όπου από τις 18:00 έως τις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή και το πολιτιστικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Στο πλαίσιο της τελετής θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία του Θεόδωρου Θεοδουλίδη με τίτλο «Δημιουργικότητα υπό περιορισμούς: Το εργαστήριο των 64 τετραγώνων».

Το καλλιτεχνικό φινάλε φέρει την υπογραφή της Λίνας Νικολακοπούλου, η οποία έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος, με τον Θοδωρή Βουτσικάκη στην ερμηνεία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: