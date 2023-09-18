Το Nicosia Book Fest επιστρέφει στις 7-8 Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε 18.09.2023 16:30

Το Nicosia Book Fest είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για άλλη μια φορά τον Οκτώβριο, φέρνοντας μαζί του περισσότερη χαρά και περιεχόμενο από ποτέ. Φέτος, το φεστιβάλ επιστρέφει ανανεωμένο και πλουσιότερο από κάθε άλλη χρονιά, με δράσεις και παρουσιάσεις που απευθύνονται σε όλους τους λάτρεις του βιβλίου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το φεστιβάλ θα λάμψει με ένα πλούσιο πολιτιστικό υπερθέαμα, χωρισμένο σε τέσσερις διαφορετικές σκηνές: τη Λογοτεχνική, την Παιδική, το Αναλόγιο και την Κεντρική. Συνολικά, πάνω από 70 δράσεις θα παρουσιαστούν σε αυτές τις σκηνές, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δεκάδες δραστηριότητες, να επισκεφτούν πάνω από 60 περίπτερα εκδοτών, βιβλιοπωλών και άλλων οργανισμών, και να συνομιλήσουν με συγγραφείς.

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί μουσικό αφιέρωμα μελοποιημένης ποίησης του Ναζίμ Χικμέτ, με τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη και την Κυριακή η θεατρική ομάδα «Σόλο για Τρεις» θα παρουσιάσει το έργο «Ο Τσετσέ». Όλες οι δράσεις και παρουσιάσεις στο φεστιβάλ είναι δωρεάν.

Το φετινό φεστιβάλ θα τιμήσει τη χώρα της Κίνας, που θα παρουσιαστεί μέσα από ένα ειδικό περίπτερο με δεκαδές οργανισμούς και μια πολυπληθή αντιπροσωπεία από εκδοτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και κρατικούς φορείς. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί η κινεζική λογοτεχνία και πολιτισμός και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες και προοπτικές στον τομέα του βιβλίου στην Κύπρο μέσω της συνεργασίας με τους κύπριους συγγραφείς και οργανισμούς του βιβλίου.

Επιπλέον, στο φεστιβάλ αυτό θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο "transform europe!" - ένα δίκτυο που συμμετέχουν 39 ευρωπαϊκές οργανώσεις από 23 χώρες που ασχολούνται με την πολιτική εκπαίδευση και την κριτική επιστημονική ανάλυση. Στην Κύπρο, συμμετέχει το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, και οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το έργο του και τις εκδόσεις του, καθώς και με εκδόσεις άλλων ερευνητικών ινστιτούτων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

Το Nicosia Book Fest, που διοργανώνεται για 8η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ακρόπολης στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2023 (10:00 – 22:00), ενώ στις 5-6 θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η επίσημη έναρξη την Παρασκευή 6/10 στην αίθουσα Σπηλιές στο Πάρκο Ακρόπολης στις 19:00.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Δήμο Στροβόλου, την Ελληνική Τράπεζα, την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το transform europe! και πολλούς άλλους.

Το Nicosia Book Fest έχει αξιολογηθεί με την ευρωπαϊκη διάκριση EFFE Label 2022-2023 - Europe For Festivals, Festivals for Europe.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ανά ημέρα:

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων του φεστιβάλ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.nicosiabookfest.com ​