Το σύνολο δωματίου «Τρίο Zimbalist» έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο

Δημοσιεύθηκε 10.11.2025 12:00

Έχοντας επευφημηθεί για την «ευελιξία και δεξιοτεχνία του» και την «έντονη φρεσκάδα και ζωντάνια του», το Τρίο Zimbalist έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο καταξιωμένα σύνολα δωματίου της γενιάς του. Και τα τρία μέλη του – ο βιολονίστας Γιόζεφ Σπάτσεκ, ο τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πετρίν και ο πιανίστας Τζορτζ Σιαογιουάν Φου – είναι διακεκριμένοι απόφοιτοι του Ινστιτούτου Μουσικής Κέρτις (Curtis Institute of Music) στη Φιλαδέλφεια. Το Τρίο έχει εμφανισθεί σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως Ρουντολφίνουμ – Αίθουσα Ντβόρζακ στην Πράγα, St Martin-in-the-Fields στο Λονδίνο, Ντι Γκλόκε Βρέμης και Συλλογή Φίλιπς στην Ουάσιγκτον.

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει το ντεμπούτο του Τρίο Zimbalist στην Κύπρο, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει το σφοδρό, συμφωνικών διαστάσεων, μα παράλληλα στοχαστικό Τρίο για Πιάνο Αρ.2 σε Ντο μείζονα του Μπραμς, το Τρίο για Πιάνο Αρ.39 σε Σολ μείζονα του Χάιντν – εμπνευσμένο από τη φλογερή τσιγγάνικη και ουγγρική λαϊκή μουσική που ο συνθέτης γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Εστερχάζα, και το σπαραξικάρδιο Τρίο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα του Βάινμπεργκ, το οποίο γράφτηκε στο απόγειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συναυλία πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της PwC.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Γιόζεφ Χάιντν (1732-1809)Τρίο για Πιάνο Αρ.39 σε Σολ μείζονα, Hob.XV:25 «Τσιγγάνικο» (1795)

Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ (1919-1996)Τρίο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, Έργο 24 (1945)

Διάλειμμα

Γιοχάννες Μπραμς (1833-1897)Τρίο για Πιάνο Αρ.2 σε Ντο μείζονα, Έργο 87 (1882)ΤΡΙΟ ZIMBALIST

Γιόζεφ Σπάτσεκ (βιολί),Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν (βιολοντσέλο), Τζορτζ Σιαογιουάν Φου (πιάνο)

Το Τρίο Zimbalist έχει αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια για την «ευελιξία και δεξιοτεχνία» του (Strings Magazine), για την «έντονη φρεσκάδα και ζωντάνια» του (Seen and Heard International) και για το «εκπληκτικά επιτυχημένο [δισκογραφικό] του ντεμπούτο» (Gramophone). Τα μέλη του Τρίο – ο βιολονίστας Γιόζεφ Σπάτσεκ, ο τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πετρίν και ο πιανίστας Τζορτζ Σιαογιουάν Φου – είναι όλοι διακεκριμένοι απόφοιτοι του Ινστιτούτου Μουσικής Κέρτις (Curtis Institute of Music) στη Φιλαδέλφεια. Περιζήτητοι σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως σολίστες, μουσικοί δωματίου και ρεσιταλίστες, αποτελούν ένα μοναδικό σύνολο με ρεπερτόριο που εκτείνεται από τα αριστουργήματα του Ρομαντισμού έως έργα από τους πιο αξιοσημείωτους συνθέτες της εποχής μας.

Πρόσφατες εμφανίσεις του Τρίο Zimbalist περιλαμβάνουν συναυλίες σε αίθουσες όπως Ρουντολφίνουμ - Αίθουσα Ντβόρζακ στην Πράγα, St Martin-in-the-Fields στο Λονδίνο, Δημοτικό Αμφιθέατρο Βιλαγκάρσια ντε Αρούσα στην Ισπανία, Κλαμπ Μοντεβέρντι στη Μαδρίτη, Μικρή Αίθουσα του Ντι Γκλόκε Βρέμης, Χούμπερτουσααλ του Ανακτόρου Νύμφενμπουργκ του Μονάχου, και Νύχτες Κλασικής Μουσικής της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα, όπου διετέλεσε σύνολο-εν-διαμονή. Στις ΗΠΑ, έχει εμφανισθεί στο 92nd Street Y της Νέας Υόρκης, τη Συλλογή Φίλιπς της Ουάσιγκτον και τους Φίλους της Μουσικής Δωματίου στο Μαϊάμι, μεταξύ άλλων, καθώς και με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Γκρίνσμπορο υπό τη διεύθυνση του Ντμίτρι Σιτκοβέτσκι στο Τριπλό Κοντσέρτο του Μπετόβεν. Το Τρίο έχει παράλληλα κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ από τη δισκογραφική Curtis Studio, με έργα των Λέρα Αουερμπαχ, Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ και Ντβόρζακ.

Ο βιολονίστας του Τρίο, Γιόζεφ Σπάτσεκ, έχει επαινεθεί για την εντυπωσιακή χρωματική του γκάμα και τη δεξιοτεχνία του, και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους έγχορδους της γενιάς του. Είναι ιδιαίτερα περιζήτητος ως σολίστ και συμπράττει τακτικά με ορισμένες από τις σημαντικότερες ορχήστρες του κόσμου, μεταξύ άλλων, Ορχήστρα του Παρισιού, Academy of St Martin in the Fields, Ορχήστρα του Κοντσέρτχαουζ του Βερολίνου, Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα της Φρανκφούρτης, Ορχήστρα Δωματίου του Φεστιβάλ του Βερμπιέ, Φιλαρμονική της Ολλανδίας και Συμφωνική του Τόκιο. Παθιασμένος μουσικός δωματίου, έχει συμπράξει με καλλιτέχνες όπως οι Γκιλ Σαχάμ, Γιούτζα Γουάνγκ και Τζέιμς Έννες, ενώ έχει διατελέσει εξάρχων και συνεργάτης καλλιτέχνης της Φιλαρμονικής της Τσεχίας – όντας ο νεότερος στην ιστορία της.

Ο τσελίστας Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πετρίν είναι κορυφαίος τσελίστας στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και συν-καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών Σάμου. Έλαβε διεθνή αναγνώριση ως νικητής ενός εκ των κορυφαίων βραβείων στον Διεθνή Διαγωνισμό Βιολοντσέλου Paulo στη Φινλανδία. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες όπως Συμφωνική του Κάνσας Σίτι, Φιλαρμονική του Ελσίνκι, Σιμφονιέτα του Ταπιόλα, Καμεράτα του Ισραήλ και Φιλαρμονία του NEC. Ενθουσιώδης μουσικός δωματίου, έχει συμμετάσχει σε σημαντικά φεστιβάλ όπως Φεστιβάλ Μουσικής του Μάρλμπορο, ChamberFest του Κλίβελαντ, Ινστιτούτο Μουσικής Στέανς της Ραβίνια και Evnin Rising Stars του Καραμούρ.

Έχοντας κερδίσει το Βραβείο Νεοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη 2024 του BBC Music Magazine, ο πιανίστας Τζορτζ Σιαογιουάν Φου εδραιώνει διεθνώς τη φήμη του ως ατρόμητος και διερευνητικός ερμηνευτής μιας ευρείας γκάμας ρεπερτορίου, συνδυάζοντας «εντυπωσιακή δεξιοτεχνία» και «φαινομενική τεχνική με βαθιά αίσθηση ερμηνευτικής σαφήνειας». Με εμφανίσεις σε σημαντικές αίθουσες όπως Γουίγκμορ Χολ, Καρνεγκί Χολ, Κένεντι Σέντερ, Κοντσέρτχαουζ Βερολίνου και Δημοτικό Θέατρο του Σαντιάγο, έχει συμπράξει με ορχήστρες όπως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα (ΗΠΑ), Συμφωνική Ορχήστρα Βαλτιμόρης και Συμφωνική Βόρειας Καρολίνας, μεταξύ άλλων. Ο Φου είναι επίσης ενεργός συνθέτης, έχοντας συνεργαστεί με Κρζιστόφ Πεντερέτσκι, Χάρισον Μπέρτγουιστλ, Τζορτζ Λιούις κ.ά.

Το Τρίο Zimbalist φέρει το όνομά του από τον θρυλικό βιρτουόζο βιολονίστα Εφραίμ Ζίμπαλιστ, μια εξέχουσα παρουσία στο Ινστιτούτο Μουσικής Κέρτις, όπου διετέλεσε καθηγητής και διευθυντής επί σαράντα χρόνια. Με αφοσίωση στην καλλιτεχνική αριστεία, το Τρίο συνεχίζει την πολύτιμη κληρονομιά του Ζίμπαλιστ και αντλεί από τη μακρά παράδοση κορυφαίων συνόλων που έχουν ιδρυθεί στο Κέρτις. Τα μέλη του Τρίο έχουν μαθητεύσει κοντά σε καθηγητές που εκπροσωπούν το Κουαρτέτο Γκουαρνέρι, το Τρίο Μποζάρ και τους Μουσικούς Δωματίου του Σικάγο.Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & BOX OFFICE: www.pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22-663871 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00πμ-2:00μμ)

Εισιτήρια: €25 / €20 Μαθητές, Συνταξιούχοι & Μέλη του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος