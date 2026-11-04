Καθεστώς καλλιτέχνη: Στο στάδιο της διαβούλευσης ακόμη το νομοσχέδιο - Εκπνέει η δέσμευση για κατάθεσή του στη Βουλή

Στο στάδιο της διαβούλευσης εξακολουθεί να βρίσκεται το νομοσχέδιο για τη θεσμοθέτηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη, με το Υφυπουργείο Πολιτισμού να συνεχίζει τις διαδικασίες αναθεώρησής του, την ώρα που πλησιάζει το τέλος του 2026, χρονικό ορόσημο που είχε τεθεί για την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Χθες, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης για το αναθεωρημένο νομοσχέδιο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της καλλιτεχνικής κοινότητας. Το Υφυπουργείο κάνει λόγο για πρόοδο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή.

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Σύμφωνα με το Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Επίτροπος Νομοθεσίας παρουσίασε τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ενώ δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διατυπώσουν απόψεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των επιμέρους προνοιών.

Το Υφυπουργείο, σε ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τη συζήτηση εποικοδομητική, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και των εκπροσώπων του καλλιτεχνικού κόσμου για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Επίτροπος Νομοθεσίας, Σοφία Κλέοπα Χατζηκυριάκου, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, η Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιωάννα Χατζηκωστή, καθώς και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων της καλλιτεχνικής κοινότητας και άλλων εμπλεκόμενων μερών.

Στόχος να πάει βουλή πριν το 2027

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε καταγράψει σε προηγούμενο δημοσίευμά του το «Παράθυρο», η τότε υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, είχε εκφράσει ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής την εκτίμηση ότι το αναθεωρημένο νομοσχέδιο θα επανερχόταν στη Βουλή μέχρι το τέλος του 2026. Με λιγότερους από δύο μήνες να απομένουν μέχρι την εκπνοή του έτους, το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο θα ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαβουλεύσεις και η νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να καταστεί εφικτή η κατάθεση του νομοσχεδίου εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης η θεσμοθέτηση

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, πάντως, υπογράμμισε ότι η διαδικασία για τη θεσμοθέτηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη προχωρά, με στόχο την ολοκλήρωση των αναγκαίων νομοτεχνικών και θεσμικών διαδικασιών και την προώθηση του νομοσχεδίου στα επόμενα στάδια.

Όπως ανέφερε, ακόμη και στην ανακοίνωσή του, η θεσμοθέτηση του καθεστώτος του καλλιτέχνη αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με βασικό στόχο την αναγνώριση της επαγγελματικής ιδιότητας των καλλιτεχνών και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.