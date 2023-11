Γυμνιστές φιλότεχνοι ξεναγήθηκαν σε Μουσείο στη Βαρκελώνη

Οι επισκέπτες του Μουσείου Αρχαιολογίας της Βαρκελώνης, για μία μέρα, άφησαν όλα τα ρούχα τους στο βεστιάριο και είδαν την έκθεση γυμνοί - Τι ανέφερε ο ξεναγός και εργαζόμενη του Μουσείου για τη δράση

Το Ισπανικό Μουσείο Αρχαιολογίας άνοιξε τις πόρτες του στους γυμνιστές το προηγούμενο Σάββατο, διοργανώνοντας μια ειδική ξενάγηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες ήταν γυμνοί.

Τα μέλη της Καταλανικής Λέσχης Φυσιολατρίας έκαναν τη βόλτα τους στα εκθέματα παρακολουθώντας ειδική ξενάγηση 90 λεπτών, φωτογραφίες της οποίας κυκλοφόρησαν στα διεθνή Μέσα και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Οι επισκέπτες είδαν την έκθεση «The bronzes of Riace. The look of Luigi Spina», με φωτογραφίες του Luigi Spina που απεικονίζουν δύο μεγάλα ελληνικά χάλκινα αγάλματα γυμνών πολεμιστών του 5ου αιώνα π.Χ., τα οποία ανακαλύφθηκαν το 1972 κοντά στο Riace της Ιταλίας.

Barcelona museum throws open its doors to nudist visitors https://t.co/hRFqDh0jHk pic.twitter.com/UPl4Q0RBLM — Reuters (@Reuters) October 29, 2023

«Θέλαμε να την κάνουμε μια πιο πολύχρωμη επίσκεψη και όχι τυπική ξενάγηση», είπε ο ξεναγός Έντγκαρντ, ο οποίος πήγε επίσης χωρίς ρούχα. «Θέλαμε οι άνθρωποι που ήρθαν να δουν την έκθεση (η οποία παρουσιάζει γυμνά σώματα) να νιώθουν ακριβώς το ίδιο με το έργο που κοιτούσαν».

Η ιστοσελίδα του μουσείου υποσχέθηκε στους επισκέπτες την ευκαιρία να «θαυμάσουν τα έργα ποζάροντας στην ίδια κατάσταση που είναι, δηλαδή εντελώς γυμνοί και περιτριγυρισμένοι από άλλα σώματα».

«(Αισθάνομαι) την ίδια ένταση με το να το παρατηρώ με ρούχα, αλλά με τη διαφορά ότι μπορεί να καταλάβουμε καλύτερα ότι το γυμνό υπήρχε πάντα και τα σώματα δεν πρέπει να αποτελούν πηγή ντροπής για κανέναν», είπε η εργαζόμενη στον τομέα της υγείας Μάρτα, 59 ετών, η οποία επισκεπτόταν την έκθεση.

Πληροφορίες από Reuters