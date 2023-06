18η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ: Μεγάλες εκπλήξεις από μικρούς

Ο αρχιτέκτονας Βασίλης Ιερείδης επισκέφτηκε τη 18η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του.

Η Λέσλι Λόκο που ανέλαβε τη συνολική ευθύνη για την οργάνωση της φετινής 18ης Μπιενάλε είχε εννιά μήνες για να συγκεντρώσει από όλο τον κόσμο αρχιτέκτονες, φοιτητές, τεχνίτες, ερευνητές που έστησαν τη φετινή γιορτή.

«Το Εργαστήρι του Μέλλοντος» άνοιξε το Αρσενάλε και τους Κήπους της Βενετίας σε νέους ανθρώπους. Ο μέσος όρος της ηλικίας των καλεσμένων της Ομάδας της Επιμελήτριας ήταν κάτω από τα 45 χρόνια.

Ήρθαν μουσικοί, σκηνοθέτες, κοινωνιολόγοι, γεωπόνοι, μάγειροι, γεωργοί.

Μικρά ερευνητικά κέντρα. Φρέσκος αέρας και αισιοδοξία με τα πρώτα βήματα, την υποδοχή των επισκεπτών στο Αρσενάλε. Εικόνες, ήχοι, μουσικές, χοροί από την Αφρική.

«Το Εργαστήριο του Μέλλοντος» φιλοξενεί μικρές ομάδες από νέους αρχιτέκτονες, που ψάχνουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, που ανησυχούν για το περιβάλλον, για τις συνθήκες εργασίας και την έλλειψη στέγης.

Θα τα λύσει τα προβλήματα του κόσμου η αρχιτεκτονική, οι αρχιτέκτονες;

Είναι η συλλογική ευθύνη. Μπορούμε να μάθουμε από τη φύση, από την ιστορία. Μπορούμε να μάθουμε από την παράδοση. Να ψάξουμε να βρούμε τις αξίες του κάθε τόπου, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του.

Η Λέσλι Λόκο κατάφερε να εμπνεύσει νέους αρχιτέκτονες από μικρές χώρες να δημιουργήσουν έναν μικρό κόσμο. Μια εμπειρία που να μην θέλεις να φύγεις.

Γιατί πηγαίνεις στην Μπιενάλε;

Τι περιμένεις να δεις από το κάθε περίπτερο;

Πόσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις για κάθε πρόταση;

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: «Ξεκτίζοντας» χαλώντας μαζί (UNBUILD TOGETHER)

Επιμέλεια: Στούντιο ΚΟ ( Studio KO)

Το Ουζμπεκιστάν σε μια αποθήκη στο Αρσενάλε χτίζει έναν μικρό λαβύρινθο όπου με τον φωτισμό, ήχους και μουσική, μια μικρή ασπρόμαυρη προβολή, ένα πολύ έξυπνο κείμενο σε πάει σε έναν άλλο κόσμο. Ούτε είκοσι λεπτά και ταξιδεύεις σε άλλους κόσμους, σε άλλες εποχές, στο πριν και στο τώρα και στο μετά.

Φεύγοντας θέλεις να διαβάσεις τον μικρό «κατάλογο». Θέλεις να ανοίξεις έναν άτλαντα να δεις πού βρίσκεται το Ουζμπεκιστάν. Το «περίπτερο» εδώ στη Βενετία είναι λίγο πριν από την Ιταλία και την Κίνα.

ΤΣΕΧΙΑ: Το γραφείο για ένα μη επισφαλές μέλλον (The office for Non Precarious Future)

Επιμέλεια: Eliska Pomyjova, David Neuhause, Jan Netusil.

Στο Αρσενάλε, μια ομάδα από νέους έως πολύ νέους αρχιτέκτονες έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά τη διερεύνηση της απασχόλησης του σύγχρονου αρχιτέκτονα. Προβάλλοντας διαγράμματα και ερωτηματολόγια όπως:

«Δουλεύεις και το Σαββατοκύριακο;»

«Πληρώνεσαι ικανοποιητικά;»

«Πληρώνεσαι στην ώρα σου;»

«Δουλεύεις υπερωρίες και αμείβεσαι ανάλογα;»

«Σκέφτηκες να αλλάξεις επάγγελμα;»

«Ξέρεις πόσοι αρχιτέκτονες έχουν διαπρέψει σε άλλα επαγγέλματα;»

ΕΣΘΟΝΙΑ: Σπίτι-Σκηνή/ Θέατρο (HOME-STAGE) Αρσενάλε

Επιμέλεια: Αet Ader, Mari Moldre, Arvi Anderson.

Λίγο έξω από το Αρσενάλε.

Βγαίνοντας από τη βόρεια έξοδο βρίσκεις το περίπτερο της Εσθονίας. Εδώ άλλη μια ομάδα από νεαρές αρχιτεκτόνισσες και αρχιτέκτονες προτείνουν ένα σπίτι-σκηνή όπου φιλοξενούν έναν /μία καλλιτέχνη για λίγες μέρες και όπου ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί το σπίτι και να βιώσει αυτή την «περίεργη» σχέση του φιλοξενούμενου από τον φιλοξενούμενο!

Αφρικανική παρουσία

Πολλοί εκθεσιακοί χώροι όπως η γκαλερί Α plus A δίπλα από το περίπτερο του Μαυροβουνίου, η γκαλερί ΑΚΚΑ, στον χώρο που ήταν το Λουξεμβούργο και άλλοι φιλοξενούν έργα καλλιτεχνών από την Αφρική.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο του Αφρικανο-Βρετανού αρχιτέκτονα Ντέιβιντ Ατζαγιέ, Adjaye Associates, από την Γκάνα εκθέτει μια κατασκευή από ξύλο στον εξωτερικό χώρο Ταρσανά του Αρσενάλε.

Εκατό σαράντα βήματα παρακάτω από την έξοδο του Αρσενάλε, σε ένα σπίτι με βιτρίνα στον δρόμο και εσωτερική αυλή μια αφίσα σε προσκαλεί για μια ολιστική αφρικανική εμπειρία σε έναν μικρό χώρο με τέσσερις ταυτόχρονες προβολές στις τέσσερις πλευρές.

Και πολλές άλλες εκπλήξεις για όσους θα βρεθούν στη Βενετία μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2023.