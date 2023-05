Στέγη Χορού Λεμεσού: Open Studios του προγράμματος "Moving the New"

Με τις Άννη Χούρη και Άρτεμις Ευλογημένου

Σας προσκαλούμε στα ανοιχτά εργαστήρια των Άννη Χούρη και Άρτεμις Ευλογημένου.

13/05/2023, 15:00 - 19:00, στη Στέγη Χορού Λεμεσού.

Οι δύο resident artists του προγράμματος Moving the New: Artistic Development Programme 2023, θα παρουσιάσουν τα ευρήματα της καλλιτεχνικής τους έρευνας με τη μορφή δίωρων εργαστηρίων.

Ελεύθερη συμμετοχή κατόπιν αιτήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο project@dancehouselemesos.com.

shapes sound shapes text shapes shapes body shapes text shapes sound shapes text, body.

Workshop by Annie Khoury

Ένα εργαστήρι που εξερευνά τις πιθανότητες μεταξύ ήχου-κειμένου-σώματος. Πώς μπορεί ο ήχος* να τροφοδοτήσει ένα κείμενο και πώς ένα κείμενο τροφοδοτεί την κίνηση; Συναντώντας το ρυθμό, τη φωνητική παραγωγή, την αυτόματη γραφή και άλλα συνθετικά εργαλεία, κινούμαστε από το παιχνίδι στον αυτοσχεδιασμό και εν τέλει στη δημιουργία ενός σύντομου score. Δημιουργώντας χώρο για τον ήχο, σχήματα κειμένου, λέξεις σωμάτων και όσα πιθανά ενδιάμεσα.

Το εργαστήρι είναι ανοιχτό στον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εξερευνήσει τα εισηγούμενα εργαλεία. Δεν απαιτείται μουσική ή συγγραφική εμπειρία. Είστε ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιήσετε μουσικά όργανα, φωνή ή άλλο μέσο.

13/05/2023 @ dance house lemesos

Διάρκεια: 2 ώρες / 15:00 - 17:00

The Mad Hatters dinner party

Workshop by Artemis Evlogimenou

"All of the animals except for man know that the principle business of life is to enjoy it." - Samuel Butler

Μαζί, θα εξερευνήσουμε διαφορετικούς τρόπους κατανάλωσης φαγητού, καθώς και θα εφεύρουμε εκ νέου ένα σύνολο επιτραπέζιων τρόπων κινησιολογίας και συμπεριφοράς. Η γλώσσα του σώματος και οι στερεοτυπικοί τρόποι κατανάλωσης φαγητού (τόσο των ζώων όσο και των ανθρώπων) θα συζητηθούν και θα αναβιωθούν μέσα από διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια.

Παρακαλείσθε να φορέσετε ρούχα τα οποία δεν σας νοιάζει εαν λερωθούν.

13/05/2023 @ dance house lemesos

Διάρκεια: 2 ώρες / 17:00 - 19:00