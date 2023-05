15ο Φεστιβάλ Χορού και Performance On Bodies 

19 - 21 Μαΐου, στη Στέγη Χορού Λευκωσίας.

Φέτος το φεστιβάλ, μέσα από ένα φεμινιστικό φακό, σύγχρονες χορογραφικές πρακτικές και επιτελεστικές διαδικασίες δημιουργεί ένα πλαίσιο βιωματικού ταξιδιού στην ευαισθησία, τον αγώνα και την επούλωση.

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5, 18:00.

Let’s talk about the DH! Πέτρος Κονναρής, Επιτελεστική συζήτηση, 2h.

Move Together Ζωή Γιωργαλλή, More than Dancing, 20’.

Τζαι Μετά Ελευθερία Σωκράτους, Έλενα Σωκράτους, Νάγια Τ. Καρακώστα, More than Dancing, 20’.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/5, 19:00.

BREATHE. WALK. PAUSE, GO! Γιώργος Μπίζιος, Bodies on stage, 30’.

Userper Thomas Noone, Bodies on Stage, 15’.

Rice Evgeniya Glazunova, Bodies on Stage, 15’.

Enemy (a peace conference) ZONE - poème-, Bodies on Stage, 40’.

‘m-body-mend - aleks borys, Bodies in the Garden, 20’.

Πάρτι με μουσική από PATSAS

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5, 19:00.

Dreaming of dreaming of Dreamscapes Χάρις Ιακώβου, Bodies on Stage, 15’.

Hold me, Hold me, Hold Alina Belyagina, Bodies on Stage / Bodies in the Garden, 40’.

Bud Κοραλλία Στεργίδη, Bodies in the Garden, 25’.

Ζω[ον], Άνθη Κέττηρου, Bodies on Stage, 30’.

