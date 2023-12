ΜΙΤΟΣ | Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή στο theYard.Residency.24

Στις 14 Ιανουαρίου η τελευταία ημερομηνία υποβολής καθώς οι προτάσεις χρειάζεται να προσεγγίζουν τη θεματική «think of the future and stop crying»

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ ανακοινώνει Ανοικτό Κάλεσμα για συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενίας, theYard.Residency.24, προσκαλώντας δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να ανταποκριθούν με προτάσεις γύρω από τη θεματική «think of the future and stop crying», για την τελική διαμόρφωση του προγράμματος του 2024.

Τι είναι το theYard.Residency

Ο ετήσιος θεσμός του theYard.Residency λειτουργεί από το 2011 με έδρα τον χώρο τέχνης Ξυδάδικο στη Λεμεσό, που λειτουργεί ως μια ασφαλής αυλή για δημιουργία και συνάντηση, για φιλοξενία και παρουσίαση. Mε κεντρικό άξονα το παραστατικό σώμα, το theYard υποστηρίζει τις διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές συνεργασίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που αναπτύσσει συμπαραγωγές με δημιουργούς και ομάδες από Κύπρο και εξωτερικό και, που τρέχει κατά τη διάρκεια της εκάστοτε χρονιάς. Αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, πειραματισμού και προβληματισμού, ανταλλαγής και κινητικότητας. Ενισχύει το διάλογο στα θέματα της πολυφωνίας, των πολλαπλών αφηγημάτων, της ενεργής σχέσης με την πόλη, της συμμετοχής και του εκδημοκρατισμού.

Η θεματική του 2024

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του theYard.Residency.24 θα έχει, η κατανόηση, η ερμηνεία και η ανταπόκριση των προτάσεων γύρω από τη γενική θεματική του ΜΙΤΟΣ για το 2024:

think of the future and stop crying

do not cry and think of the future

σκέψου το μέλλον και σταμάτα να κλαις

πάψε να κλαις και σκέψου το μέλλον

σκέφτου το μέλλον τζαι μεν κλαίεις

Η εκδοχή του theYard.Residency.24

Μέσα από το «Ανοικτό Κάλεσμα» θα επιλεγούν τέσσερις προτάσεις δημιουργών ή καλλιτεχνικών ομάδων, για να αναπτύξουν την ιδέα τους μέχρι την τελική μορφή της παράστασης ή δράσης τους. Το «Κάλεσμα» απευθύνεται (λόγω της δομής του προγράμματος, βλ. πιο κάτω), κυρίως, σε επαγγελματίες δημιουργούς ή καλλιτεχνικές ομάδες, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ενώ παράλληλα, φορείς από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή δράσεων ή καλλιτεχνών, μπορούν να επικοινωνήσουν με το mitos@mitos.org.cy για τη δυνατότητα συνεργασίας. H χρονιά του 2024 συνεχίζει να είναι για το ΜΙΤΟΣ ένα ανοικτό ημερολόγιο καταγραφής πιο συμπεριληπτικών δράσεων και αφηγημάτων, μέσα από δημοσιευμένα κείμενα, συνεντεύξεις και podcast.

Δομή του προγράμματος

Ιανουάριος: Ημερίδα-συνάντηση της ομάδας του theYard και των επιλεγμένων συμμετοχών που θα αφορά στην οργάνωση των παραγωγών, τον χώρο και τον τεχνικό εξοπλισμό, την προβολή, το λεξιλόγιο και τις συνθήκες του προγράμματος.

Φεβρουάριος: Εργαστήρια σχετικά με τις ανάγκες των προτάσεων. Παρουσιάσεις draft ιδεών των συμμετεχόντων και διαδικασία ανατροφοδότησης. Εφαρμογή πιλοτικής διαδικασίας για συμμετοχική διαχείριση.

Μάρτιος-Οκτώβριος: Περίοδος φιλοξενίας στο Ξυδάδικο και παρουσιάσεις των παραγωγών.

Νοέμβριος: Τελική συνάντηση για απολογισμό και ανταλλαγή σκέψεων.

Πλαίσιο Συνεργασίας

Κάθε συμμετοχή θεωρείται συμπαραγωγή με το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, στο πλαίσιο του theYard.Residency.

Κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της δωρεάν το Ξυδάδικο (max 15 μέρες). Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα οριστούν μεταξύ συμμετοχών και διοργανωτών, αναλόγως των αναγκών της κάθε πρότασης και της διαθεσιμότητας του χώρου.

Σε περίπτωση που η δράση θα υλοποιηθεί σε δημόσιο χώρο, η διοργάνωση θα αναλάβει να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες.

Δωρεάν χρήση του τεχνικού εξοπλισμού και της υποδομής του Ξυδάδικου.

Κάθε συμμετοχή έχει στη διάθεση της τεχνική υποστήριξη για συγκεκριμένο αριθμό ωρών, από επαγγελματία τεχνικό.

Τα έσοδα εισιτηρίων ανήκουν αποκλειστικά στην εκάστοτε παραγωγή. Όπως και κάθε παραγωγή μπορεί να αιτηθεί για άλλες χορηγίες. Το ΜΙΤΟΣ, όταν του ζητηθεί, μπορεί να παραχωρήσει βεβαιώσεις συμμετοχής.

Όλες οι συμμετοχές έχουν την ίδια προβολή και αντιμετώπιση από τη διοργάνωση. Το ΜΙΤΟΣ συμμετέχει, αλλά δεν αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την προβολή των επιλεγμένων προτάσεων.

Κάθε συμμετοχή θα λάβει σε ψηφιακή μορφή, αρχειακή οπτικοακουστική καταγραφή της δουλειάς τους.

Κριτήρια επιλογής:

Σύνδεση με τη θεματική της διοργάνωσης όπως αναφέρεται πιο πάνω. Προτεραιότητα θα δοθεί στις προτάσεις που ξεχωρίζουν για την παραστατική φόρμα, τη διάθεση για δοκιμή, τη σύγχρονη προσέγγιση και μεθοδολογία, τη συνεργασία με άλλες τέχνες και επιστήμες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε συλλογικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείονται τα σόλο. Προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η δέσμευση στις συναντήσεις και τα εργαστήρια του προγράμματος.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 14η Ιανουαρίου 2024, 16:00 μ.μ.. Για να θεωρηθεί μια πρόταση έγκυρη πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα συμμετοχής εδώ: https://forms.gle/z2jSsxoEoDGPu3oC9.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από την Ομάδα Επιλογής του theYard.Residency.24, που θα απαρτίζεται από μέλη της ομάδας του theYard και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες. Απαντήσεις θα σταλούν ηλεκτρονικά σε όλες τις προτάσεις με τους λόγους επιλογής ή όχι στη διοργάνωση, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2024. Για ερωτήσεις και πληροφορίες στο theYard.Residency@mitos.org.cy.​