Το 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου έρχεται στις 22-24 Μαρτίου 2024

Τα 11 επιλεγμένα έργα που θα παρουσιαστούν στη σκηνή του θεάτρου Ριάλτο στη Λεμεσό

To Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού διοργανώνει, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, το 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου 2024. Οι παραστάσεις των έργων του Showcase Χορογραφίας Κύπρου 2024 θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22ης και 24ης Μαρτίου 2024 στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

Το Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) αποτελεί θεσμό ο οποίος στοχεύει στην παρουσίαση επίλεκτων χορογραφικών έργων τα οποία χορογραφούνται και παρουσιάζονται στην Κύπρο εντός περιόδου 2 ετών. Ειδικότερα, το SΧΚ αποσκοπεί στο να προσφέρει ευκαιρίες στους χορογράφους που δημιουργούν στην Κύπρο να παρουσιάσουν, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, τα έργα τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και οργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, οι οποίοι προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό. Παράλληλα, μέσω της διοργάνωσης του SΧΚ προσφέρεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν εκ νέου τα πιο αξιόλογα χορογραφικά έργα και να προβληθούν στο τοπικό κοινό.

Η Επιτροπή Επιλογής Χορογραφικών Έργων, μετά από μελέτη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, επέλεξε τα εξής έργα για συμμετοχή στο 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου - 2024 (με αλφαβητική σειρά των χορογράφων):

1. Αλέξης Βασιλείου (Nothing to declare): Θήραμα

2. Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl (Ασώματες Δυνάμεις): Αχειροποίητος

3. Aneesha Μιχαήλ: Οδός λύτρωσης

4. Διαμάντω Χατζηζαχαρία: a dance for the end of the world

5. Έλενα Αντωνίου: Landscape

6. Έλενα Χριστοδουλίδου (Αμφίδρομο Χοροθέατρο): Chameleon

7. Λία Χαράκη (Πέλμα): Channels

8. Μιλένα Ugren Κούλας: In memory of…

9. Παναγιώτης Τοφή: Mon Otage

10. Πάνος Μαλακτός: Are you ok?

11. Χάρης Κούσιος: 98 y.o

Η Επιτροπή απαρτιζόταν από τον Γιώργο Σαββινίδη (δημοσιογράφο), τη Μαρίζα Παρτζίλη (εικαστικό, σκηνογράφο), τη Νατάσα Γεωργίου (χορογράφο/χοροδιδάσκαλο), τη Dara Milovanovic (επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τμήμα Μουσικής και Χορού) και τη Φρόσω Χατζηγεωργίου (χοροδιδάσκαλο).