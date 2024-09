Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα | 27-29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ

Το 3ο Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και του θεάτρου Ριάλτο. Το Showcase στοχεύει στην προώθηση της εγχώριας χορογραφικής δημιουργίας στο εξωτερικό και τη δημιουργία μεγαλύτερης ορατότητας για τη σύγχρονη κυπριακή πολιτιστική παραγωγή. Αποτελεί θεσμό, ο οποίος περιλαμβάνει την παρουσίαση επίλεκτων χορογραφικών έργων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των περασμένων 2 χρόνων. Ειδικότερα, το SΧΚ προσφέρει ευκαιρίες στους χορογράφους που δημιουργούν στην Κύπρο να παρουσιάσουν, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, τα έργα τους σε καλλιτεχνικούς διευθυντές και διοργανωτές φεστιβάλ σύγχρονου χορού του εξωτερικού, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης εξωστρέφειας και συνεργασίες με διεθνή δίκτυα. Με τον τρόπο, αυτό ενισχύονται οι προσπάθειες των χορογράφων για διεθνή προβολή και παρουσίαση των έργων τους στο εξωτερικό. Παράλληλα, μέσω της διοργάνωσης του SΧΚ προσφέρεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν εκ νέου σημαντικά χορογραφικά έργα στο τοπικό κοινό.

Η πρώτη μέρα του Showcase Χορογραφίας Κύπρου ξεκινά και περιλαμβάνει τα πιο κάτω έργα.

Παρασκευή, 27/9/2024 στις 20:30

Παναγιώτης Τοφή - Mon Otage, 25´

Σε μια αλλοιωμένη πραγματικότητα, ένα αγόρι, γεννημένο σε μια ηλιόλουστη χώρα, αδυνατεί να αντιληφθεί, μεγαλώνοντας, την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων. Χρόνια αργότερα, συνειδητοποιώντας το νόημα της λέξης «μόνος», αποφασίζει μέσω μιας ιδιαίτερης, σουρεαλιστικής ιδέας να διεκδικήσει και να ασφαλίσει την προσοχή και αγάπη που δεν του έχουν δοθεί. Το έργο Mon Otage, αποτελεί ένα χορογραφικό έργο βασισμένο στην αυτοβιογραφική φαντασία, μέσω του οποίου ο χορογράφος/ ερμηνευτής πραγματεύεται και συνδέει ανολοκλήρωτες υποσχέσεις αποδοχής, στοργής και φροντίδας μεταξύ ανδρών. Το αποτέλεσμα προκύπτει από μια συνδημιουργική διαδικασία μεταξύ του χορογράφου/ερμηνευτή και του συνθέτη/μουσικού.

Ο Παναγιώτης Τοφή, αρχικά επαγγελματίας εικαστικός καλλιτέχνης, αποφοίτησε από το Trinity Laban του Λονδίνου με πτυχίο στον Σύγχρονο Χορό (2014) και Δίπλωμα Σπουδών Χορού (2011). Πρόσφατα χορογραφικά του έργα: Erroneous Encounters (2024), Body of Mine (2022), Excavated Anatomies (2020). Αρκετά από τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, συνεργάζεται ως επιμελητής κίνησης και χορογράφος σε θεατρικές παραγωγές πλάι σε γνωστούς σκηνοθέτες, ενώ βραβεύθηκε από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου ως «Δημιουργός της Χρονιάς» στα Βραβεία Θεάτρου Κύπρου 2018 για την καλλιτεχνική ευελιξία, την ευρηματικότητα και την τόλμη του για πειραματισμό. Βασισμένος στη χορογραφική έρευνα και σε ένα εν εξελίξει κινησιολόγιο, έχει διδάξει εργαστήρια αυτοσχεδιασμού, σύνθεσης και σύγχρονης τεχνικής σε Κύπρο, Ελλάδα, Σουηδία και Ιταλία.

Ιδέα, Xορογραφία, Κείμενα, Eρμηνεία: Παναγιώτης Τοφή

Ζωντανή Μουσική Σύνθεση: Ανδρέας Οικονομίδης

Γαλλική Μετάφραση: Πόπη Κοντολαίμη

Σχεδιασμός Κοστουμιού: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Φωτογραφίες Προώθησης: Θεοδώρα Ιακώβου

Φωτογραφίες Παράστασης: Παύλος Βρυωνίδης

Ιδιαίτερες Ευχαριστίες: Crisanto Alonso Arias Benavides

Παρασκευή, 27/9/2024 στις 21:00

Aneesha - Οδός Λύτρωσης (12+), 25´

Μια σόλο παράσταση με θέμα την κακοποίηση, το τραύμα που αφήνει, την πορεία επούλωσης μέχρι τη λύτρωση… Αφιερωμένο στις γυναίκες που είχαν τη δύναμη να ανασηκώσουν τις ρίζες από κάτω τους και να φυτέψουν τις πληγωμένες τους καρδιές, αντικρίζοντας ένα καινούργιο φως. Η παράσταση μιλά στη βαθιά γλώσσα του Butoh, μιας διαφορετικής προσέγγισης του σύγχρονου χορού, στην οποία τα συναισθήματα είναι αυτά που γεννούν την κίνηση.

Η Aneesha αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου το 2012. Από το 2014 χορογραφεί και παρουσιάζει σόλο έργα, με θέματα που πηγάζουν από τον άνθρωπο και την πνευματικότητά του. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Aneesha είναι ότι εκτελεί και χορογραφεί με διαλογιστικό τρόπο. Κύριος στόχος της είναι να επικοινωνήσει βαθύτερες έννοιες και συναισθήματα που αφορούν το εκάστοτε έργο μέσω της δραματουργίας και της κίνησης, η οποία σχετίζεται με το Butoh, τον χορό της ψυχής.

Σύλληψη, Χορογραφία, Περφόρμανς: Aneesha

Δραματουργία: Αντώνης Κατσαρής

Σχεδιασμός Φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Φωτογραφία: Sergio Vaccaro

Ευχαριστίες στη Χαρίτσα Μουγιάση

Παρασκευή, 27/9/2024 στις 21:45

Λία Χαράκη - CHANNELS, 40´

Το έργο είναι ένα μικρό παράθυρο μέσα στον κόσμο μιας μεσήλικης γυναίκας από την Κύπρο σήμερα, μέσα από την συνάντηση, τη συνομιλία και τη συνύπαρξη των διαφορετικών σωμάτων της στη σκηνή. Σε μια εποχή ακραίων οικολογικών αλλαγών και υπό τη διαρκή απειλή ενός πυρηνικού πολέμου, το υποσυνείδητο, το συναισθηματικό, το κινησιολογικό και το δημιουργικό σώμα του ατόμου είναι σε αναζήτηση για την πολυπόθητη ισορροπία. Στο CHANNELS, η περφόρμερ βρίσκει καταφύγιο στο χιούμορ και στην άμεση σύνδεσή της με το κοινό ως υπενθύμιση ότι τουλάχιστον έχουμε o ένας τον άλλον.

Η Λία Χαράκη είναι καλλιτέχνις που δραστηριοποιείται στα πεδία της περφόρμανς, της χορογραφίας, του επινοημένου θεάτρου, και αυτό που η ίδια αποκαλεί επαναλαμβανόμενη ποίηση. Παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς σε φεστιβάλ όπως Φεστιβάλ Αθηνών, Bozar Βrussels, Tanec Praha, Μπιενάλε Βενετίας (εύφημος μνεία για το περίπτερο της Κύπρου και της Λιθουανίας 2014) και έχουν διακριθεί δύο φορές στο ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves. Οι πρακτικές της διδάσκονται σε δομές όπως τo Impuls Τanz στη Βιέννη και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το έργο της The Performance Shop Concept επιλέχθηκε ως μία από τις 25 καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη από το EDN (2016). Το 2005 προέτρεψε τη δημιουργία της Στέγης Χορού Λεμεσού και ήταν πρόεδρος του συμβουλίου της από το 2007 μέχρι το 2024.

Σύλληψη, Δραματουργία, Χορογραφία, Τραγούδι, Ερμηνεία: Λία Χαράκη

Σχεδιασμός Ήχου: Χρίστος Χατζηχρίστου

Σκηνογραφία: Γιώργος Γιάννου

Φώτα: Aλεξάντερ Γιότοβιτς

Τεχνική Διεύθυνση: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Εικόνες: Παύλος Βρυωνίδης

Παραγωγή: pelma.lia Haraki

2η ΜΕΡΑ

28/9/2024, 20:30

Aμφίδρομο Χοροθέατρο Έλενα Χριστοδουλίδου | Chameleon 23΄

Ένα σώμα εύθραυστο εξερευνά τα όριά του. Προσαρμόζεται στο ευμετάβλητο φωτο-ηχητικό τοπίο, οι κινήσεις του εντάσσονται ιδανικά στην ακινησία, γεννιούνται και πεθαίνουν μέσα σε αυτήν. Ακαριαία προσαρμογή του ζωντανού σώματος σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί ως πηγή της κίνησης και της ακινητοποίησής του, ως υπαρξιακός χώρος/τρόπος που οριοθετεί τις δυνατότητες και αδυναμίες του, μια ζωή-κρυψώνα! Όσα συνθέτουν το «φαινόμενο του χαμαιλέοντα», ορίζουν τη φύση της μέγιστης δυνατής προσαρμοστικότητας. Απεριόριστη γκάμα αισθημάτων ανάμεσα σε (μεταφορικό) φως και σκοτάδι. Δοσμένη παραστατικά η «φύση» αυτή, μεταφράζεται σε επάλληλα στάδια εξερεύνησης του σώματος σε κατάσταση ακινησίας και κίνησης, από το φως στο σκοτάδι και αντίστροφα. Μια παραστατική ύπαρξη οριακά δοσμένη στο παιχνίδι της προσαρμογής, ταμένη να βιώσει εναλλασσόμενες τις πιο ακραία διαφορετικές συνθήκες για να επιβιώσει.

Η Έλενα Χριστοδουλίδου σπούδασε Χορό στην Αμερική, την Ελλάδα και την Αγγλία. Το 2002 ίδρυσε την ομάδα χορού Αμφίδρομο Χοροθέατρο. Το χορογραφικό της έργο έχει παρουσιαστεί στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η ομάδα στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Η Έλενα υπήρξε πρόεδρος της Νέας Κίνησης Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου από το 2006 μέχρι το 2012. Είναι ιδρυτικό μέλος του Dance Lab Nicosia και επιμελήτρια του Dance waves Festival και του Moving Images Videodance Festival. To 2011 έγραψε το βιβλίο Ο σύγχρονος χορός στην Κύπρο 1980-2010. Συνεργάζεται συχνά ως χορογράφος με τον ΘΟΚ και άλλα ελεύθερα θέατρα. Δίδαξε για 20 χρόνια σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με τελευταίο σταθμό το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι το 2013. Το 2013 δημιούργησε το Εγκώμιο, ένα σύγχρονο κέντρο παραστατικών τεχνών όπου συγκεντρώνει τη χορογραφική, εκπαιδευτική και καλλιτεχνική της δραστηριότητα.

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορεύτρια: Μαρία Μασώνου

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους

Κοστούμι: Φανή Μουζάκη, Ελένη Ιωάννου

Οπτικό υλικό: Αλέξανδρος Δημητρίου

Φωτογραφία: Παύλος Βρυωνίδης

28/9/2024, 21:00

Milena Ugren Koulas & Stylish Junkies Collective - Εις Μνήμη…, 20'

Το Εις μνήμη… είναι ένα μικρό χορογραφικό έργο που ανήκει στη συνεχιζόμενη μεγαλύτερη έρευνά μου σχετικά με το πώς οι τραυματικές εμπειρίες διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, ενεργούμε, κινούμαστε, επικοινωνούμε και συσχετιζόμαστε με τους άλλους. Σε αυτό το κομμάτι, εξερεύνησα μαζί με τις χορεύτριες, διαφορετικές επιστημονικές έρευνες για τα τραύματα με έναν αφηρημένο και σωματικό τρόπο. Οι εντάσεις της κίνησης στη χορογραφία, οι μεταβάσεις μεταξύ κίνησης και ο τρόπος με τον οποίο συσχετιζόμαστε μεταξύ μας, έχουν επηρεαστεί από τις πληροφορίες για το τι είναι το τραύμα.

Η Μιλένα Ugren Κούλας είναι καλλιτέχνις που σε συνεργασία με τον σύζυγό της, μουσικό Γεώργιο Κούλα, δραστηριοποιείται στο πεδίο του σύγχρονου χορού και της χορογραφίας τα τελευταία 20 χρόνια. Οι χορογραφίες τους έχουν παρουσιαστεί στην Κύπρο και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με τους Stylish Junkies Collective, η Milena χορογραφεί και διοργανώνει εργαστήρια και μαθήματα για επαγγελματίες χορευτές. Επίσης, τα τελευταία χρόνια είναι προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια/χορογράφος στο Comma Master στις Ακαδημίες Χορού Codans και Fontys στην Ολλανδία.

Χορογράφος: Μιλένα Ugren Κούλας

Xορεύτριες: Έλενα Γαβριήλ, Κατερίνα Τυλληρίδου, Μάγδα Αργυρίδου, Άννα Νικολάου

Μουσική: Γιώργος Κούλας

28/9/2024, 21:45

Χάρης Κούσιος 98 y.o. 20´

«Δεν μπορώ να σας κάνω να καταλάβετε, δεν μπορώ να κάνω κανέναν να καταλάβει τι γίνεται μέσα μου. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω στον ίδιο μου τον εαυτό.» -Η Μεταμόρφωση, Φράνσις Κάφκα

O Χάρης Κούσιος είναι πολυμορφικός καλλιτέχνης, ερχόμενος από τον χώρο του Χορού. Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1988 και από το 2006 έχει ως βάση την Αθήνα. Έχει χορέψει και παρουσιάσει τη χορογραφική και βίντεο δουλειά του σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

Χορογραφία, Ερμηνεία: Χάρης Κούσιος

Δραματουργία: Ελένη Μολέσκη

TΚείμενο: Ody Icon, Ελένη Μολέσκη, Χάρης Κούσιος

Μουσική: ECATI

28/9/2024, 22:10

Ασώματες Δυνάμεις / Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl - Αχειροποίητος, 25´

«Αχειροποίητος»: όρος της βυζαντινής εικονογραφίας, το φτιαγμένο όχι από χέρι ανθρώπου, υπονοώντας ότι κάτι είναι φτιαγμένο από μια άλλη μορφή δημιουργικής δύναμης. Εικόνες της Παναγίας. Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη θεμελιωμένη πάνω στον αρχαίο ναό της Αφροδίτης. Φροντίδα, λατρεία, προσευχές, αφιερώματα. Καταφύγιο προσφύγων, θυσιαστήριο αλλοθρήσκων, τρόπαιο κατακτητών. Όλα τα χωρεί, όλα τα υπομένει. Ναός ως σώμα, σώμα ως ναός. Στοχασμός εν κινήσει. Όψεις της θηλυκότητας, στιγμές και ιστορίες αφθονίας, απώλειας, βίας, υπέρβασης. Ρόλοι που ενδυθήκαμε με ή χωρίς τη θέλησή μας. «Αχειροποίητος», η ουσία της ύπαρξής μας. «Αχειροποίητος» και η αόρατη παρουσία Της που μας βεβαιώνει: «Πήγαινε, θα είμαι εκεί».

Η Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl είναι χορογράφος, περφόρμερ, καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας χορού Ασώματες Δυνάμεις. Τα έργα της, εκφραστικά και λυρικά, έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη εμπειρία, τη μνήμη του σώματος, την ταυτότητα, την απώλεια, τη δυστοπία, τη βία. Θέματα φύλου και κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προσωπικές αφηγήσεις και ιστορίες γίνονται συχνά η αφορμή για αναστοχασμό και ο καμβάς όπου χορός, λόγος, μουσική και εικόνα συνθέτουν το ποιητικό της σύμπαν.

Σύλληψη, Δημιουργία, Κείμενο, Σκηνογραφία, Ερμηνεία: Ανδρομάχη Δημητριάδου Lindahl

Μουσική Σύνθεση: Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου

Video AE: Χριστόφορος Λάρκος

AE Photography: Ανδρομάχη Δ. Lindahl, Άνθη Κέττηρου

3η ΜΕΡΑ

Το 3ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) το οποίο συνδιοργανώνεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ρίχνει αυλαία με τέσσερα χορογραφικά έργα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των περασμένων 2 χρόνων. Ο θεατής θα έχει την ευκαιρία να ζήσει μια διαφορετική εμπειρία πιο κοντά στους περφόρμερς μιας και μια παράσταση θα παρουσιαστεί στην Πλατεία του Θεάτρου και τρεις επι σκηνής.

29/09/2024, 18:00

Έλενα Αντωνίου - LANDSCAPE (16+) 51´

«Όλα τα τοπία είναι αυτοβιογραφικά», επισημαίνει ο ποιητής Charles Wright και η Έλενα Αντωνίου αντιμετωπίζει στο LANDSCAPE το σώμα της ως τοπίο. «Και τουρλώνεις τον κώλο και βγάζεις τις πιο ερωτικές σου κινητικότητες και ανασαίνεις και κουράζεσαι. Και σε βλέπουν. Και σε παρατηρούν. Και θέλεις να σε βλέπουν. Και θέλεις να σε παρατηρούν. Και εκτίθεσαι. Έχεις ζητήσει να εκτίθεσαι. Κι έτσι δίνεις αυτό που έχεις. Το σώμα σου ως σεξουαλικό. Εσύ την έστησες την παράσταση και εσύ την υφίστασαι. Νομίζεις ότι εσύ την ολοκληρώνεις. Αλλά δεν…» αναφέρει στις σημειώσεις του προς την ερμηνεύτρια ο δραματουργός του έργου, Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου. Πράγματι, το βλέμμα του κάθε θεατή/παρατηρητή και, αντίστοιχα, η εγγύτητα ή η απόσταση από την οποία θα επιλέξει να παρατηρήσει το σώμα/ θέαμα της Έλενας Αντωνίου είναι εκείνα που συμπληρώνουν το έργο. Εκείνη θέτει αναπολόγητα τον εαυτό της στην ανάδειξη του προσωπικού βιώματος ως ενός συλλογικού τοπίου. Υπερεκθέτει το θηλυκό σώμα με απόλαυση και εξαντλεί το όριο της θεαματικότητας, προσκαλώντας και προκαλώντας με επιτήδευση το βλέμμα των θεατών. Δημιουργεί τον χώρο προκειμένου το πολιτικό σώμα να υπάρξει ως βαθιά τραυματισμένο, αλλά και ελεύθερα σεξουαλικό.

Η Έλενα Αντωνίου είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και του London Contemporary Dance School “The Place”, ως μέλος της ομάδας Edge, καθώς επίσης υπότροφος του Ιδρύματος «Κούλα Πράτσικα» και του προγράμματος Danceweb ImpulsTanz Vienna. Έχει παρουσιάσει έργα της στη Φλωρεντία, στην Αθήνα, στο Βερολίνο και στο Τελ Αβίβ και έχει συνεργαστεί με σημαντικούς οργανισμούς, όπως τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Marina Abramovic Institute (MAI), τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Από το 2021 συνεργάζεται ως περφόρμερ με τη διεθνώς αναγνωρισμένη χορογράφο Maria Hassabi. Επιπλέον, έχει αναλάβει την επιμέλεια κίνησης και τη χορογραφία θεατρικών παραστάσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Της έχει απονεμηθεί το Βραβείο Χορογραφίας στα Βραβεία Θεάτρου Κύπρου για την παράσταση Το ημερολόγιο ενός τρελού (ΘΟΚ), ενώ υπήρξε εκ νέου υποψήφια για το βραβείο αυτό το 2011, για την παράσταση ΜπέκετX5 (Σόλο για τρεις).

Ιδέα, Χορογραφία, Ερμηνεία: Έλενα Αντωνίου

Μουσική & Ηχητικός Σχεδιασμός: Σταύρος Γασπαράτος

AE Direction: Χρήστος Κυριακίδης

Δραματουργία: Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Hairstyle: Άγγελος Παττάς

Συντονισμός Παραγωγής: Άλεξ Παπασημακοπούλου, Λουκία Βασιλείου

Φωτογραφία: Ανδρέας Σιμόπουλος

Το LANDSCAPE υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» της Στέγης Ωνάση

29/09/2024, 19:30

Διαμάντω Χατζηζαχαρία - a dance for the end of the world 22´

Είναι το τέλος του κόσμου και εγώ χορεύω σ’ ένα υπόγειο / περπατώ στους δρόμους το χάραμα / όλοι είναι φίλοι το πρωί της Κυριακής / είναι το τέλος του κόσμου και ανυπομονώ / δεν περιμένω τίποτα / λιγότερο απ’ τα πάντα / είναι το τέλος του κόσμου και δεν κατάφερα να τελειώσω ούτε ένα βιβλίο / ακόμα κοιτάω την οθόνη / είναι το τέλος του κόσμου και δεν έχω φτάσει πουθενά / οικεία / ή έστω γνώριμα / είναι το τέλος του κόσμου και ακόμα δεν ξέρω να χορεύω / είμαι επιτέλους ελεύθερη / είναι το τέλος του κόσμου / και η αρχή της ζωής μας.

Είναι το τέλος του κόσμου αλλά όχι για μας.

Η Διαμάντω Χατζηζαχαρία (Λεμεσός, 1997) αποφοίτησε ως χορεύτρια σύγχρονου χορού από το Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance του Λονδίνου και ως χορογράφος από το Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD). Αυτή τη στιγμή φοιτά στο μεταπτυχιακό τμήμα του AnEZ University of the Ans στην κατεύθυνση Performance Practices. Ως περφόρμερ, έχει συνεργαστεί με τους χορογράφους Hofesh Shechter, Hagit Yakira, James Finnemore, Μαρία Καμπέρη και Έλενα Χριστοδουλίδου. Μέντορές της υπήρξαν οι Sabina Holzer (Αυστρία), Πατρίσια Απέργη (Ελλάδα), Παύλος Κουντουριώτης (Ολλανδία), Mary Nunan (Ιρλανδία) και Dara Milovanovic (Κύπρος). Η καλλιτεχνική της πρακτική πειραματίζεται με αντισυμβατικούς τρόπους δημιουργίας και αντιμετώπισης της παραστατικής τέχνης. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Πορτογαλία, Ελλάδα, Αγγλία και Κύπρο.

Χορογραφία: Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Ερμηνεία: Αρετή Χουρδάκη, Ελίνα Καρακώστα, Julie Χαραλαμπίδου

Βοηθός Χορογράφου: Μαρίτα Αναστάση

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Μάρκος Σουκιούρογλου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Παναγιώτης Μανούσης

Φωτογραφίες: Αντρέας Νικολάου

29/09/2024, 20:00

Αλέξης Βασιλείου - ΘΗΡΑΜΑ (18+) 45´

Στο νέο του έργο με τίτλο ΘΗΡΑΜΑ, ο Αλέξης Βασιλείου συνεχίζει την καλλιτεχνική έρευνα που ξεκίνησε το 2020 με τη δημιουργία της ταινίας μικρού μήκους ΕΓΚΑΤΑ και την παράσταση ΣΑΚΡΑ το 2022. Ο δημιουργός επιχειρεί και αυτή τη φορά να συνθέσει μια ρυθμική, ηχητική και σωματική τελετουργία, έχοντας ως δραματουργικό πυρήνα την αναπαράσταση/ σωματοποίηση των ενστίκτων και των συναισθημάτων.

Ο Αλέξης Βασιλείου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Σπούδασε Χορό (Diploma in Dance Studies) στο Trinity- Laban Conservatoire of Music and Dance (Η.Β.), Μουσική (Β.Α in Music) στο University of East Anglia (Η.Β.) και Σύνθεση για Κινηματογράφο, Θέατρο και Τηλεόραση (MA) στο University of Bristol (Η.Β.). Το 2008 εξασφάλισε την υποτροφία του Dance-Web Europe και εκπροσώπησε την Κύπρο στο 25ο φεστιβάλ ImpulsTanz Vienna International Dance Festival στην Αυστρία. Το 2012 και 2013 επιλέχθηκε να συμμετάσχει ως φιλοξενούμενος καλλιτέχνης (anistic residency) στα ευρωπαϊκά προγράμματα E-motional Bodies and Cities και Act Your Age. Το έργο του Please Βe Gentle επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα έργα του δικτύου Aerowaves Dance Network για το 2014 και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ. Έχει σκηνοθετήσει και χορογραφήσει μια σειρά από παραστάσεις, καθώς και μια ταινία μικρού μήκους, που έχουν παρουσιαστεί σε φεστιβάλ στην Κύπρο και το εξωτερικό. Από το 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2023 διετέλεσε ως καλλιτεχνικός και γενικός διευθυντής της Στέγης Χορού Λεμεσού. Τον Οκτώβριο 2023 ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο.

Ιδέα, Σκηνοθεσία, Χορογραφία: Αλέξης Βασιλείου

Ερμηνεία: Αριάνα Μαρκουλίδου, Λουκία Πιερίδου, Βianca Casaburi, Rafael Candela, Huben Mielke

Μουσική Σύνθεση: Αλέξης Βασιλείου

Μουσική Σύνθεση-Ενορχήστρωση & Σχεδιασμός Ήχου: Μαριάννα Μιχαήλ

Φωνητική Προετοιμασία: Κωνσταντίνος Ανδρονίκου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Αleksandar Jotovic

Φωτογραφία: Στέλιος Καλλινίκου

Σχεδιασμός Γραφιστικών: Φίλιππος Βασιλειάδης

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου

Παραγωγή: Nothing to Declare

29/09/2024, 21:00

Πάνος Μαλακτός - Are you OKAY? 58´

Αντί για τίτλο, ο Πάνος Μαλακτός θέτει την τόσο απλή αλλά ταυτόχρονα και τόσο δύσκολη, σχεδόν προβοκατόρικη, ερώτηση: «ARE YOU OKAY?». Ανοίγοντας το δαιδαλώδες κεφάλαιο της ψυχικής υγείας, με κουήρ τόλμη και συγχρόνως ευαισθησία, το έργο στηρίζεται στις προσωπικές ιστορίες των χορευτών, του χορογράφου αλλά και του κοινού, συνυφαίνοντάς τα με την κουλτούρα των rave panies και της techno μουσικής, αλλά και με τις αισθητικές αναφορές που έχουν διαμορφώσει την καλλιτεχνική ταυτότητα του χορογράφου μέχρι και σήμερα.

Ο Πάνος Μαλακτός γεννήθηκε στην Κύπρο το 1994. Από το 2020 συνεργάζεται με τη βελγική χορoθεατρική ομάδα Peeping Tom. Σε ηλικία 17 ετών, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο όπου σπούδασε Μουσικό Θέατρο στο Bird College με υποτροφία (Dance and Drama Award). Στη συνέχεια, αποφοίτησε από το Ramben School με πτυχίο στο Μπαλέτο και τον Σύγχρονο Χορό (BA in Ballet and Contemporary Dance). Μετά τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στο Ισραήλ όπου συνεργάστηκε με την ομάδα χορού Fresco Dance Company, καθώς και με τους χορογράφους Mor Shani και Noa Shadur στο Inbal Dance Theatre. Το 2019 συμμετείχε σε μια συνεργασία ανάμεσα στο Festspielhaus St. Pölten της Αυστρίας και την Batsheva Dance Company του Ισραήλ, ερμηνεύοντας το Deca Dance σε χορογραφία του Ohad Naharin και το Ballroom σε χορογραφία του Shahar Binyamini. Έχει δουλέψει, επίσης, με τους KENZO Paris (Γαλλία), Compagnie Tabea Manin (Ελβετία), Liliana Barros (Γερμανία), Jason Mabana (Ηνωμένο Βασίλειο), Emma Evelein (Ολλανδία), X-it Dance Theatre (Κύπρος, Ελλάδα), Milena Ugren Koulas (Κύπρος), Ομάδα Χορού Ασώματες Δυνάμεις (Κύπρος), Andre Uerba (Γερμανία). Ως περφόρμερ και χορογράφος, έχει επίσης συνεργαστεί με τον Έλληνα σκηνοθέτη Ηλία Αδάμ. Τα χορογραφικά του έργα έχουν ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία και σε όλη την Ευρώπη.

Χορογράφος: Πάνος Μαλακτός

Περφόρμερ: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Στυλιάνα Απόστολου, Μάγδα Αργυρίδου, Chris Mills, Τζίνι Σακάλογλου, Μελίνα Σοφοκλέους

Δραματουργός: Ody Icon

Μουσικός Παραγωγός: Die Arkitekt

Κοστούμια: Ορέστης Λαζούρας

Σχεδιαστής Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Παραγωγή: Νέα Κίνηση

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Χορηγός Φιλοξενίας: Alinea

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, ΡΙΚ

Στηρίζουν: Στέγη χορού Λεμεσού, Στέγη Χορού Λευκωσίας, Νέα Κίνηση, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Russian Radio Cyprus, Lenta Cyprus, Vestnik Kipra

Εισιτήρια: €8 Εξασφαλίστε εισιτήρια έγκαιρα περιορισμένος αριθμός θέσεων

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

#Meanwhile |Παράλληλες Δράσεις 3ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2024

Οι παράλληλες εκδηλώσεις του Showcase Χορογραφίας Κύπρου κάτω από τον τίτλο Meanwhile διοργανώνονται από την Στέγη Χορού Λεμεσού, την Στέγη Χορού Λευκωσίας και την Νέα Κίνηση σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η διοργάνωση στοχεύει στην παρουσίαση έργων που προορίζονται για εναλλακτικούς χώρους παρουσίασης, στην επιμέλεια παράλληλων δράσεων και στην στήριξη εναλλακτικών μορφών χορογραφικής δημιουργίας.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια προσωπικών πρωτοβουλιών, προγραμμάτων φιλοξενίας και ανεξάρτητων φεστιβάλ και εμπλουτίζεται με μια οργανωμένη συζήτηση που αφορά την “σχετικότητα” της κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας και τη θέση της στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η επιλογή των έργων έγινε μέσα από ανοιχτό κάλεσμα.

Ομάδα Επιλογής και Επιμελητική Ομάδα: Μαρίνα Κακουλλή (Γενική και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Στέγης Χορού Λεμεσού), Πέτρος Κονναρής (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέγης Χορού Λευκωσίας, Performance Artist), Γεωργία Ανδρέου (Γραμματέας Νέας Κίνησης, Καλλιτέχνις Χορού), Κωνσταντίνα Πήτερ (Δραματουργός, Creative Director Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ).

Συντονισμός: Γεωργία Ανδρέου

Τεχνική Υποστήριξη: Γιάγκος Χατζηγιάννης

Διοργάνωση: Στέγη Χορού Λεμεσού, Στέγη Χορού Λευκωσίας, Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου

28/09/2024

ΣΑΒΒΑΤΟ

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

Bodies in Dance: Relevant to what? με Ελεάνα Αλεξάνδρου, Ροδιά Βόμβολου, Λία Χαράκη, Δημήτρης Χειμώνας, Simone Frangi > 11:00-13:00 Παλιό Ξυδάδικο

Ελισάβετ Παναγιώτου childhood leftovers, 22' > 18:00 Παλιό Ξυδάδικο

Άνθη Κέττηρου, Introduction to Womanhood 101, 25' > 18:30 Παλιό Ξυδάδικο

29/09/2024

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ζωή Γιωργαλλή

Χωρό-γραφία, 120' > 11:00-13:00

Πλατεία Πανεπιστημίου (ΤΕΠΑΚ)

Μαρία Κασάπη

This or That, 120' > 11:00-13:00

*Διοικητήριο Λεμεσού, οδός Ανεξαρτησίας

* Δωρεάν Είσοδος για όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις. Για το double bill στο Ξυδάδικο είναι απαραίτητη η προκράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες για το Showcase Χορογραφίας Κύπρου στο www.rialto.com.cy ή στο Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Χορηγός Φιλοξενίας: Alinea

Χορηγοί Επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος, ΡΙΚ

Στηρίζουν: Στέγη χορού Λεμεσού, Στέγη Χορού Λευκωσίας, Νέα Κίνηση, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού, Vestnik Kipra, Russian Radio Cyprus, Lenta Cyprus