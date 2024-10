Χορογραφίες της Pina Bausch και της Germaine Acogny ενώνονται στη Λευκωσία

Η Λευκωσία 2030 παρουσιάζει ένα τρίπτυχο χορού στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Πιστή στον στρατηγικό της στόχο να διευρύνει την παλέτα πολιτισμών που παρουσιάζονται στην Κύπρο μέχρι τα πέρατα, η Λευκωσία 2030, υποψήφια για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης φέρνει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού με δύο χορογραφίες, της θρυλικής Γερμανίδας χορογράφου Pina Bausch και μία χορογραφία της Germaine Acogny, «της μητέρας του σύγχρονου αφρικανικού χορού». Οι παραστάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2024 και θα πραγματοποιηθούν στις 28, 29, 31 Οκτωβρίου και 1, 2 Νοεμβρίου 2024, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Το εναρκτήριο έργο της παράστασης, «PHILIPS 836 887 DSY», είναι ένα σπάνια εκτελεσμένο σόλο, μία από τις πρώτες χορογραφίες της Pina Bausch, του 1971, σε μουσική του Γάλλου συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Pierre Henry. Η πρώτη που το χόρεψε ήταν η ίδια η Pina Bausch και τώρα το ερμηνεύει η Eva Pageix.

Το δεύτερο έργο, το «Homage to the Ancestors», είναι μια δημιουργία της «μητέρας του σύγχρονου αφρικανικού χορού» Germaine Acogny, η οποία και το εκτελεί. Πρόκειται για σόλο που αποτελεί φόρο τιμής στην καταγωγή της Acogny και τους προγόνους της, ενώνοντας τις παραδοσιακές αφρικανικές τελετουργίες με τον σύγχρονο χορό. Το έργο, που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ εκτός Αφρικής, παρουσιάστηκε το 2023 αποκλειστικά στο Μπενίν.

​​Στο επίκεντρο της το μνημειώδες έργο της Pina Bausch «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» («The Rite of Spring») (1975), σε σύνθεση Igor Στραβίνσκι, το οποίο θα χορέψει χορευτική ελίτ από 14 αφρικανικές χώρες με περισσότερους από 30 χορευτές στην σκηνή του ΔΘΛ. Το τρίπτυχο σε «PHILIPS 836 887 DSY», «Homage to the Ancestors» και «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» σημείωσε τεράστια επιτυχία κατά τη διάρκεια της περιοδείας του το 2023 και το 2024 σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Από το ντεμπούτο της το 2022, παρουσιάστηκε σε περισσότερους από 100.000 θεατές σε 15 χώρες.

Πρόκειται για μια παραγωγή - συνεργασία του Ιδρύματος Pina Bausch (Γερμανία), της École des Sables (Σενεγάλη), του Διεθνούς Κέντρου Παραδοσιακών και Σύγχρονων Αφρικανικών Χορών και του Sadler's Wells (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η παγκόσμια πρεμιέρα της παραγωγής έγινε στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο του 2021. Έκτοτε, έχει παρουσιαστεί σε πόλεις όπως Κοπεγχάγη, Λουξεμβούργο, Αδελαΐδα, Λονδίνο, Λούντβιγκσμπουργκ, Σπολέτο, Νέα Υόρκη, Εδιμβούργο, Λος Άντζελες και Μπέρκλεϊ. Μετά την Κύπρο, η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κίνα και η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Λονδίνο.

Ποια είναι η Pina Bausch

Γεννήθηκε το 1940 στο Solingen και πέθανε το 2009 στο Wuppertal. Εκπαιδεύτηκε στον χορό στη σχολή Folkwang στο Έσσεν, υπό τον Kurt Jooss. Με το πέρας των σπουδών της, ο διευθυντής των θεάτρων Wuppertal, Arno Wüstenhöfer, την προσέλαβε ως χορογράφο. Από το Φθινόπωρο του 1973, η Bausch μετονόμασε το σύνολο σε Tanztheater Wuppertal και με αυτό το όνομα απέκτησε σταδιακά διεθνή αναγνώριση. Ο συνδυασμός ποιητικών και καθημερινών στοιχείων επηρέασε αποφασιστικά τη διεθνή εξέλιξη του χορού. Η Pina Bausch διακρίθηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα βραβεία και τιμές παγκοσμίως κι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χορογράφους της εποχής μας.

Ποια είναι η Germaine Acogny

Η Σενεγαλέζα - Γαλλίδα χορεύτρια, δασκάλα και χορογράφος είναι γνωστή ως η «μητέρα του σύγχρονου αφρικανικού χορού». Σπούδασε στην École Simon Siegel στο Παρίσι και ίδρυσε το πρώτο της στούντιο χορού στο Ντακάρ, το 1968. Εκεί, ανέπτυξε τη δική της τεχνική για τον σύγχρονο αφρικανικό χορό, συνδυάζοντας την επιρροή των χορών που κληρονόμησε από τη γιαγιά της - μια ιέρεια της Γιορούμπα - με τις γνώσεις της για τον παραδοσιακό αφρικανικό και δυτικό χορό. Μεταξύ 1977 και 1982, η Acogny διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια της Mudra Afrique (Ντακάρ), πριν μετακομίσει στην Τουλούζη το 1985, όπου μαζί με τον σύζυγό της, Helmut Vogt, ίδρυσαν το Studio-École-Ballet-Théâtre du 3è Monde. Το 1995, επέστρεψε στη Σενεγάλη και ίδρυσε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο παραδοσιακών και σύγχρονων αφρικανικών χορών, την École des Sables. Το 1998 ίδρυσε τη δική της ομάδα χορού, Jant-Bi.

Το Ίδρυμα Pina Bausch

Ιδρύθηκε από τον γιο της Pina Bausch, Salomon Bausch, λίγο μετά το θάνατό της το 2009, με σκοπό να διατηρήσει και να μεταδώσει την καλλιτεχνική κληρονομιά της διάσημης χορεύτριας και χορογράφου. Επιπλέον, να καταστήσει το υλικό της καλλιτεχνικής της κληρονομιάς προσβάσιμο μέσω ψηφιακών αρχείων, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις, καθώς και γραπτό υλικό και χρησιμεύουν ως πηγή γνώσης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των προβών και των επανεκτελέσεων των έργων της χορογράφου.

Τι δήλωσαν για τη συγκεκριμένη παραγωγή του έργου «Ιεροτελεστία της Άνοιξης»

Germaine Acogny, ιδρύτρια της École des Sables:

«Για πολύ καιρό είχα μια ιδιαίτερη σχέση με την Pina και το θεμελιώδες έργο της “The Rite of Spring”. Όταν είδα για πρώτη φορά το έργο να χορεύεται από το Μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από τον τρόπο με τον οποίο οι χορευτές εκτελούσαν τη χορογραφία τόσο βαθιά ριζωμένη στη γη, παρά την κλασική τους εκπαίδευση. Ήταν τότε που σκέφτηκα ότι ένας τέτοιος χορός θα γινόταν πολύ καλά δεκτός από το αφρικανικό κοινό λόγω της εγγύτητας του θέματος και των αφρικανικών πνευματικών πεποιθήσεων. Αναγνώρισα τη δική μου κουλτούρα μέσα σε αυτό. Εμπνευσμένη βαθιά από το έργο, από το 2015 παρουσιάζω το “My Black Chosen One - Sacre #2” του Olivier Dubois».

Alistair Spalding, καλλιτεχνικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος του Sadler’s Wells

«Θυμάμαι να συνομιλώ με την Pina για τις παραγωγές που είχε δημιουργήσει για τον θίασό της το 2008, κάθε μία εμπνευσμένη κάθε φορά από διαφορετικές πόλεις του κόσμου. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι η École des Sables της Germaine Acogny θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για ένα νέο έργο που η Sadler's Wells θα ήταν συμπαραγωγός και που θα ήταν η πρώτη παραγωγή που θα δημιουργούσε το Tanztheater Wuppertal σε αφρικανική χώρα».

Ο διεθνής Τύπος για την παράσταση

​«Αυτό το καστ, μια μικρή κοινότητα συγκροτημένη από το μηδέν, βυθίζεται μέσα στην αφηρημένη και συνάμα ρεαλιστική κίνηση», The Guardian

«Καθώς η κοινότητα των χορευτών φτάνει στην κορύφωση με μια αίσθηση προμηνύματος στον αέρα, ο συνδυασμός της χάρης με την ενστικτώδη οργή στην κίνηση, είναι συναρπαστικός», The Times

«Τα ωμά, ανεπεξέργαστα, μη θεατροποιημένα συναισθήματα αυτών των νέων ερμηνευτών εξέπεμπαν την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που απαιτούσε η Bausch σε όλες τις δημιουργίες της», El País

«Οι χορευτές είναι υπέροχοι... υπάρχει μια ατομικότητα και μια δύναμη στο χορό τους που κάνουν το έργο να φαίνεται σαν αυθεντική τελετουργία, η οποία, ως συμμετέχοντες, μας καθηλώνει», Dance Australia

Χορογραφίες

PHILIP 836 887 DSY

Χορογραφία: Pina Bausch

Μουσική: Pierre Henry

Παγκόσμια πρεμιέρα: 1971

Χορός: Eva Pageix

Διάρκεια: 6 λεπτά

HOMAGE TO THE ANCESTORS

Χορογραφία και χορός: Germaine Acogny

Μουσική: Fabrice Bouillon

Παγκόσμια πρεμιέρα: 2023

Διάρκεια: 30 λεπτά

THE RITE ΟF SPRING

Χορογραφία: Pina Bausch

Μουσική: Igor Stravinsky

Πρωτότυπη σκηνογραφία και ενδυματολογία: Rolf Borzik

Συνεργασία: Hans Pop

Παγκόσμια πρεμιέρα: 3 Δεκεμβρίου 1975, Opera House Wuppertal

Διάρκεια: 35 λεπτά

Τεχνική ομάδα

Επικεφαλής παραγωγής: Adam Carrée

Διευθυντής εταιρείας: Isabel Patt

Διευθυντής σκηνής: Emma Cameron

Διευθυντής θιάσου: Laye Kane

Επικεφαλής σκηνής: Ben O'Grady

Μηχανικός ήχου: Dan Harmer

Υπεύθυνος γκαρνταρόμπας: Anne-Marie Bigby

Ηλεκτρολόγος παραγωγής: Connor Sale

Τεχνικός swing σκηνής: Hex Emalia

Οστεοπαθητικός: Alexandra Haydon

Προσωπική βοηθός του Malou Airaudo: Annalisa Palmieri

Κατασκευάστρια κοστουμιών: Petra Leidner

Βοηθοί ενδυματολόγων: Mariola Kopczynski (Ντακάρ), Silvia Franco (Wuppertal)

Χορευτές

Rodolphe Allui, Sahadatou Ami Touré, Anique Ayiboe, Gloria Ugwarelojo Biachi, Khadija Cisse, Sonia Zandile Constable, Rokhaya Coulibaly, Inas Dasylva, Astou Diop, Serge Arthur Dodo, Franne Christie Dossou, Yoro Fallet, Estelle Foli, Alexandre Garcia, Aoufice Junior Gouri, Zadi Landry Kipre, Manuella Kouassi, Bazoumana Kouyaté, Profit Lucky, Babacar Mané, Vasco Pedro Mirine, Stéphanie Mwamba, Florent Nikiéma, Shelly Ohene-Nyako, Brian Otieno Oloo, Harivola Rakotondrasoa, Oliva Randrianasolo (Nanie), Tom Jules Samie, Amy Collé Seck, Pacôme Landry Seka, Gueassa Eva Sibi, Carmelita Siwa, Amadou Lamine Sow, Didja Kady Tiemanta, Aziz Zoundi.

Photo credits: Maarten Vanden Abeele © Pina Bausch Foundation

Πληροφορίες

Τρίπτυχο χορογραφιών «PHILIPS 836 887 DSY», «Homage to the Ancestors» & «Ιεροτελεστία της Άνοιξης» | Pina Bausch & Germaine Acogny

Ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024 & Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024, 18.00

Τρίτη,Πέμπτη 29, 31 Οκτωβρίου 2024 & Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2024, 20.30

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Διάρκεια: 106 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου διαλείμματος 30 λεπτών)

Εισιτήρια: Sold Out Tickets: bit.ly/NIF24_tickets, στα καταστήματα Stephanis και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

ZΩΝΗ A: €60/ €55

ΖΩΝΗ B: €50/ €45

ΖΩΝΗ Γ: €40 / €35

ΖΩΝΗ Δ: €25/ €20

Περισσότερες πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & bit.ly/Website_NIF2024

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Θεσμικός χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Κυπριακή Δημοκρατία

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ, Τηλεόραση SIGMA, Love Radio