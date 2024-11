Βλαντιμίρ Σκλιάροφ: Ποιος ήταν ο κορυφαίος Ρώσος χορευτής που σκοτώθηκε μετά από πτώση

Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον κόσμο του χορού, με πολλούς να αποτίουν φόρο τιμής στην καλλιτεχνική του κληρονομιά.

Ο Βλαντίμιρ Σκλιάροφ, ο κορυφαίος Ρώσος χορευτής του Μπαλέτου Μαριίνσκι, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον κόσμο του χορού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών, υπό τραγικές συνθήκες.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα (18/11), ο Σκλιάροφ έπεσε από τον πέμπτο όροφο κτηρίου, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι συνθήκες γύρω από το δυστύχημα.

Ο Σκλιάροφ, που παντρεύτηκε τη συνάδελφό του Μαρία Σιρίνκινα το 2013 και απέκτησαν δύο παιδιά, είχε αναγνωριστεί διεθνώς για τις ερμηνείες του σε ρόλους όπως ο Prince Siegfried στη «Λίμνη των Κύκνων», ο James στο «La Sylphide» και ο Prince Désiré στην «Ωραία Κοιμωμένη».

Η είδηση του θανάτου του συγκλόνισε τον κόσμο του χορού, με πολλούς να αποτίουν φόρο τιμής στην καλλιτεχνική του κληρονομιά. Η Ιρίνα Μπαρανόφσκαγια, διάσημη χορεύτρια του Μαριίνσκι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «ένα ανόητο, τραγικό ατύχημα», εξηγώντας ότι ο Σκλιάροφ βγήκε στο μπαλκόνι για να καπνίσει και να πάρει αέρα, αλλά έχασε την ισορροπία του στο στενό μπαλκόνι.

Ο Σκλιάροφ, γνωστός για τη συναρπαστική του τεχνική και την καλλιτεχνική του διεισδυτικότητα, συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη του μπαλέτου με την ερμηνεία του σε πρωτοποριακά έργα και την έντονη παρουσία του στο διεθνές χορευτικό στερέωμα. Το 2016, πέρασε ένα χρόνο στο Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας και το 2017 εντάχθηκε στο Royal Ballet του Λονδίνου ως guest principal, συνεχίζοντας να κατακτά νέες κορυφές στην καριέρα του.

Η αναπάντεχη απώλεια του Βλαντιμίρ Σκλιάροφ αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του χορού, ενώ η κληρονομιά του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις συγκλονιστικές του ερμηνείες και τη βαθιά του επιρροή στις επόμενες γενιές χορευτών.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής του καριέρας, ο Σκλιάροφ είχε επίσης εμφανίσεις ως προσκεκλημένος πρώτος χορευτής σε άλλες σημαντικές σκηνές, όπως στο Μπαλέτο της Βαυαρίας στο Μόναχο και στο Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου.

Γνωστός για την τεχνική του ακρίβεια και τις εκφραστικές του παραστάσεις, το ρεπερτόριό του περιλάμβανε τόσο κλασικά όσο και σύγχρονα έργα, και εκτιμήθηκε για την εντυπωσιακή του παρουσία στη σκηνή και την κομψότητά του στην κίνηση.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Βλαντιμίρ Σκλιάροφ γεννήθηκε στο Λένινγκραντ, σημερινή Αγία Πετρούπολη, στις 9 Φεβρουαρίου 1985.

Ξεκίνησε την εκπαίδευσή του στην Ακαδημία Ρωσικού Μπαλέτου Vaganova, τη συνεργαζόμενη σχολή του Μπαλέτου Μαριίνσκι, και αποφοίτησε το 2003 από την τάξη του Vitaly Afanasov.

Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο Μπαλέτο Μαριίνσκι και προήχθη σε αρχηγό το 2011. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ανέλαβε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε εμβληματικά έργα του ρεπερτορίου του κλασικού μπαλέτου, όπως τον James στο La Sylphide, τον Duke Albrecht στη Giselle, τον Solor στο La Bayadère, τον Prince Désiré στην Ωραία Κοιμωμένη, τον Prince Siegfried στη Λίμνη των Κύκνων, τον Prince στον Καρυοθραύστη, τον Jean de Brienne στη Raymonda, τον Basilio στον Δον Κιχώτη και τον Ivan the Βλάκας στο The Little Humpbacked Horse. Χόρεψε επίσης τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στα Paquita Grand Pas Classique, Le Spectre de la Rose, Chopiniana και Jewels.

Το 2007, χόρεψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Zéphyr στην πρεμιέρα της ανακατασκευής του μονόπρακτου μπαλέτου του Marius Petipa από τον Sergei Vikharev, The Awakening of Flora. Χόρεψε επίσης τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αρλεκίνου στην πρεμιέρα της ανακατασκευής του μπαλέτου του Michel Fokine από τον Vikharev, La Carnaval.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Σκλιάροφ και η σύζυγός του πήραν άδεια ενός έτους από το Μαρίνσκι και εντάχθηκαν στο Κρατικό Μπαλέτο της Βαυαρίας στο Μόναχο, Γερμανία, ως προσκεκλημένοι χορευτές μετά από πρόσκληση του Igor Zelensky, του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του θεάτρου. Επέστρεψαν στην Αγία Πετρούπολη το 2017, αλλά συνέχισαν να χορεύουν ως καλεσμένοι στο Μόναχο.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Σκλιαρόφ στις 16 Νοεμβρίου 2024 αποτελεί μεγάλη απώλεια για τον κόσμο του μπαλέτου.

Η συμβολή του στην τέχνη και η επιρροή του στη νέα γενιά χορευτών θα παραμείνουν αξέχαστες για τα επόμενα χρόνια.