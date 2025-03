Pilobolus | Η διάσημη αμερικανική χορευτική ομάδα στη Λευκωσία και στη Λεμεσό

Παρουσιάζουν το re:CREATION, ένα θέαμα σύγχρονου χοροθεάτρου, κατάλληλο για κάθε ηλικία.

Οι Pilobolus, η παγκοσμίου φήμης αμερικανική χορευτική ομάδα που ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή χορογραφία και τις επαναστατικές μεθόδους που ακολουθεί στις παραστάσεις της, έρχονται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) 2025, για να παρουσιάσουν το re:CREATION, ένα θέαμα σύγχρονου χοροθεάτρου, κατάλληλο για κάθε ηλικία.

Το re:CREATION αποτελεί μια δυναμική συλλογή χορευτικών κομματιών, που περιλαμβάνει τολμηρά πειράματα, πρωτοποριακές συνεργασίες αλλά και κλασικά έργα που έχουν αλλάξει το τοπίο του σύγχρονου χοροθεάτρου. Συνδυάζοντας τον αθλητισμό, την καλλιτεχνία και το συναίσθημα κάθε κομμάτι της συλλογής υφαίνει μια μοναδική, ξεχωριστή, αφήγηση, που μαγεύει με την ευρηματικότητά της τον θεατή, δημιουργώντας του μια αξέχαστη εμπειρία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα έργα της φημισμένης ομάδας, όπως το δυναμικό γυναικείο ντουέτο Bloodlines και τη συναρπαστική νέα δημιουργία Flight, που και τα δυο κάνουν στην Κύπρο την ευρωπαϊκή τους πρεμιέρα! Μάλιστα, το Flight θα παρουσιαστεί μόλις για δεύτερη φορά παγκοσμίως, καθιστώντας την παράσταση αυτή ιδιαίτερα ξεχωριστή.

Οι Pilobolus, μέσα από αυτή την γεμάτη δυναμισμό και συναίσθημα παράσταση, που καθηλώνει με το ταλέντο, τη φυσική αρτιότητα, τη φαντασία, την ευρηματικότητα και τη συγκινησιακή του δύναμη, προσκαλούν το κοινό, μικρούς και μεγάλους σε μια εξερεύνηση των ορίων του ανθρώπινου σώματος, απολαμβάνοντας την ομορφιά και τη δύναμη των συνδεδεμένων σωμάτων.

Ένα μουσικοχορευτικό θέαμα που σπάνια έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην Κύπρο, σε λίγες μόλις ημέρες κοντά μας. Κλείστε έγκαιρα τα εισιτήρια σας!

Λίγα λόγια για τους Pilobolus

Οι Pilobolus ξεκίνησαν στο Dartmouth College in New Hampshire,, περίπου το 1971, ως μια αουτσάιντερ χορευτική ομάδα και γρήγορα έγινε γνώστη σε όλο τον κόσμο για την ευφάνταστη δημιουργική συνεργασία χορού και αθλητισμού. Πλέον, με περισσότερα από 120 έργα στο ρεπερτόριό τους, που έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 65 χώρες, έχουν μαγέψει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Και μετά από 50 χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα πρωτοποριακό αμερικανικό πολιτιστικό ίδρυμα του 21ου αιώνα για πάνω από πενήντα χρόνια. Η ομάδα έχει παρουσιαστεί σε δημοφιλείς εκπομπές όπως CBSThis Morning, The Late Show with Stephen Colbert και NBC’s TODAY Show, ενώ έχει τιμηθεί με πληθώρα βραβείων, συμπεριλαμβανομένης υποψηφιότητας για βραβείο Grammy® και βραβείου Emmy® για Πολιτιστικό Πρόγραμμα Εξαιρετικής Ποιότητας. Σήμερα, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των RenéeJaworski και Matt Kent, το Pilobolus συνεχίζει να εντυπωσιάζει με νέες δημιουργίες και να διατηρεί ζωντανό το κλασικό του ρεπερτόριο.

Ταυτότητα: «re:CREATION»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Renée Jaworski & Matt Kent

Χορευτές: Hannah Klinkman (Dance Captain), Connor Chaparro, Ryan Hayes, Isaac Huerta, DarrenRobinson, Jessica Robling.

Παραστάσεις

Λευκωσία: 5 Απριλίου 2025, 19.00 & 6 Απριλίου 2025, 11.00 / 16.00

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Λεμεσός: 9 & 10 Απριλίου, 19:00

Χώρος: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Διάρκεια: 80-90 λεπτά (περιλαμβάνει διάλειμμα)

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF).

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε μέσα από την ιστοσελίδα του CITF ή από το SoldOut Tickets.

[Όπως όλες οι παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) 2025, η παράσταση re:CREATION είναι μη λεκτική, καθιστώντας την προσιτή σε όλους.]