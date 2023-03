NeMe: «UNLAND» - Έκθεση με επίκεντρο τη πράσινη γραμμή και τα Βαρώσια

Το «UNLAND» παρουσιάζει τεκμηριωμένο και φανταστικό υλικό της πράσινης γραμμής της Κύπρου, των Βαρωσίων και των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων, καθώς και περιοχές δικοινοτικής δραστηριότητας και γεωργίας. Αυτοί οι χώροι μπορεί να φαίνονται εξαιρετικά καθορισμένοι και παγωμένοι, εν μέρει μέσω της στρατιωτικής αρχιτεκτονικής και της αρχιτεκτονικής επιτήρησης, καθώς και του έργου των Ηνωμένων Εθνών εντός της ουδέτερης ζώνης της Κύπρου. Πολλές περιοχές είναι θολές και μεταβλητές, αλληλεπιδρούν με περιοχές αναψυχής, φυσικά καταφύγια, τουριστικές περιοχές, γεωργία και παροπλισμένες ζώνες. Αυτές οι περιοχές φαίνονται παράξενες, και φαινομενικά σε στάση. Μπορεί να είναι συναρπαστικές και να έχουν αισθητικές ιδιότητες που έρχονται σε αντίθεση με τον έλεγχο, τη βίαιη ιστορία ή την ιστορική και σύγχρονη στρατιωτικοποίησή τους. Τα έργα τέχνης στο «UNLAND» επεκτείνουν το κατώφλι του ορατού μέσω σύγχρονων τεχνικών απεικόνισης που συμπληρώνονται από τους ιδιαίτερους τρόπους με τους οποίους «βλέπουν» οι καλλιτέχνες μέσα από τη δημιουργία. Το επίκεντρο του «UNLAND» ήταν να μετακινήσει την αναπαράσταση αυτών των πολύπλοκων χώρων πέρα από την πλοήγηση, την εικονογράφηση, την αισθητική ή την τεκμηρίωση.

Wandering around an abandoned UN post next to the Atsas olive farm (2022), 2022, Texture map.

Η Rose Butler και ο Jeremy Lee χρησιμοποίησαν φωτογραφία, βίντεο, LiDar και φωτογραμμετρία για να δουλέψουν καθώς επικράτησαν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι τεχνολογίες υψηλής και ιατροδικαστικής ανάλυσης περιορίστηκαν από τη βιωμένη πραγματικότητα της πανδημίας και δημιούργησαν διαφορετικούς τύπους συνόρων και φραγμών για την πλοήγηση. Η «ποιότητα» των εικόνων παρουσιάζει αντίθετα μια «άποψη» που επιχειρεί να αποτυπώσει την αδυναμία καταγραφής και αναπαράστασης πολύπλοκων τοποθεσιών μέσω εικόνων.

Ο Κύπρος Κυπριανού εργάστηκε, εξ ανάγκης, εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά αρχεία, χαρτογράφηση και μηχανική μάθηση. Μέσω αυτών των διαδικασιών έχει δημιουργήσει φανταστικά έργα ακίνητης και κινούμενης εικόνας που διακόπτουν και αλλοιώνουν την αντίληψη του θεατή μέσω στερεοσκοπίων, χαρτών και ψευδαισθησιακές τεχνικές όπως «το φάντασμα του Pepper».

News from UNLAND (tourists lie on Famagusta beach next to decaying hotel buildings that stand inside the 'forbidden zone' - August 2022), 2023, Machine learning / AI.