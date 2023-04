Ένας Κυπριακός ψηφιακός χάρτης σε πλατφόρμα που εξερευνά το νερό ως πολιτισμικό αγαθό. Διαδικτυακά και με φυσική παρουσίαση από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου.

Το "Take Us to the Water" είναι ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης που αποτελεί την Κυπριακή συμμετοχή στο πρότζεκτ του Ινστιτούτου Γκαίτε "Atlas of Mediterranean Liquidity". Ο χάρτης αποτελείται από έργα του Στέλιου Καλλινίκου και της Κοραλλίας Στεργίδη σε επιμέλεια του Ευαγόρα Βανέζη και σχεδιάστηκε από τον Δημήτρη Σιαμμά. Τα αποτελέσματα του πρότζεκτ και έρευνα γύρω από αυτό θα παρουσιαστούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου 2023. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με μια ανοικτή συζήτηση με τους καλλιτέχνες και τον επιμελητή και θα ολοκληρωθεί με μια σειρά σύντομων διαλέξεων από τις Ευανθία Τσελίκα, Σεβίνα Φλωρίδου και Μαρία Χατζημιχαήλ.

Το "Atlas of Mediterranean Liquidity" είναι ένα υπερ-περιφερειακό έργο με τη συμμετοχή του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Αίγυπτου, της Τουρκίας και της Κύπρου, του οποίου ηγείται το Ινστιτούτο Γκαίτε του Τελ Αβίβ. Εξετάζει ζητήματα που αφορούν τη χρήση των υδάτινων πόρων, το νερό ως ζωτικό περιβάλλον, την περιβαλλοντική ρύπανση και τις οικολογικές καταστροφές στη θάλασσα. Η ιδέα πίσω από αυτή τη συλλογή ψηφιακών χαρτών, είναι να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές, προοπτικές, και αφηγήσεις των ανθρώπων που ζουν γύρω από τη Μεσόγειο. Ακολουθώντας τα υδάτινα ρεύματα, ο άτλαντας αποκαλύπτει συγκρούσεις και συνεργασίες στην περιοχή. H γεωγραφία του νερού, που διασχίζει εθνικά σύνορα, κοινότητες και πολιτισμούς, φέρνει στην επιφάνεια όλες τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες της περιοχής μας.

Στο "Take us to the water" η ιδιότητα του παρόντος ως πεδίο πολιτικής και μνήμης αποκτά την υφή νέων δυνατοτήτων. Η παρατήρηση της Κύπρου από ψηλά και την πιο σκοτεινή ώρα, όπως προτείνεται σε αυτό τον χάρτη, είναι ένας τρόπος να αναγνωρίσουμε ότι οι επείγουσες ροές της εποχής μας, όπως αυτές της κλιματικής αλλαγής, απαιτούν νέα εργαλεία πλοήγησης που μας επιτρέπουν να γλιστρήσουμε πέρα από γραμμές διαχωρισμού που κυριαρχούν σε άλλες χαρτογραφήσεις του νησιού.

Μέσα από τις φωτογραφίες του Στέλιου Καλλινίκου και την ποίηση της Κοραλλίας Στεργίδη, καλείστε να περιηγηθείτε στον χάρτη με διαφορετικούς τρόπους: βλέποντας το σύνολο των φωτογραφιών ενώ ακούτε όλο το ποίημα, ή αποσπασματικά, ακούγοντας ένα μέρος του απαγγελθέντος ποιήματος ενώ βλέπετε φωτογραφίες της επιλογής σας, ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό.

Από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου 2023, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου προσκαλεί το κοινό να περιπλανηθεί σε ένα δωμάτιο γεμάτο με έρευνα σχετικά με τα θέματα και τις ιδέες που επηρέασαν τη δημιουργία του διαδικτυακού χάρτη Take Us to the Water.

Η παρουσίαση του πρότζεκτ θα ξεκινήσει με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους Στέλιο Καλλινίκου, Κοραλλία Στεργίδη και Ευαγόρα Βανέζη, που θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου το Σάββατο 22 Απριλίου στις 11 π.μ. Στο κλείσιμο της παρουσίασης, οι εμπειρογνώμονες Σεβίνα Φλωρίδου, Ευανθία Τσελίκα και Μαρία Χατζημιχαήλ θα δώσουν στις 6 Μαΐου στις 11π.μ. μια σειρά σύντομων διαλέξεων για διάφορα ζητήματα που αφορούν το νερό στην Κύπρο – από τις θαλάσσιες ακτές μέχρι τα νερά των ποταμών - και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το χάρτη στο σύνδεσμο https://medliq.art/take-us-to- the-water/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ): 22 Απριλίου – 6 Μαΐου 2023 (κλειστά την 1η Μαΐου)

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα - Παρασκευή, 4:00 - 7:00 μ.μ. & Σάββατο 10:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

ΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ): Σάββατο 22 Απριλίου 2023, 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

ΜΕΡΑ & ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ): Σάββατο 6 Μαΐου 2023, 11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, 1102, Λευκωσία.

ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη Είσοδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606 / kultur-nikosia@goethe.de / www.goethe.de/kypros/medliqart