“There are eyes at the tips of my fingers.” (M. Merleau-Ponty)

Η γκαλερί Exhibit8 στη Λεμεσό οργανώνει την πρώτη ατομική εικαστική έκθεση της Μαρίνας Χατζηευθυμίου, με τίτλο “There are eyes at the tips of my fingers”. Τα έργα που παρουσιάζονται συνθέτουν μια οπτική μετάφραση αντιλήψεων, νοητικών και συναισθηματικών συνθηκών καθώς η καλλιτέχνης επιχειρεί να αποτυπώσει ερωτήματα που αφορούν την αίσθηση της ύπαρξης και της παρουσίας μέσα στον κόσμο. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 28 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Μαΐου.

Η φαινομενολογία αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από τη δουλειά της Μαρίνας Χατζηευθυμίου. Το σώμα, ως υποκείμενο δρων και συναισθανόμενο, μαζί με το περιβάλλον του προσεγγίζονται σαν άρρηκτα συνυφασμένες οντότητες. Μέσα από εικαστικές μορφές, η καλλιτέχνης δίνει όγκο και υφή στην αίσθηση της σωματικής ύλης και της άυλης παρουσίας.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση διερευνά την αίσθηση του εφήμερου, της προστασίας, της ευθραυστότητας ή της δύναμης του ανθρώπινου σώματος, την αίσθηση της ύπαρξης αλλά και της συν-ύπαρξης. Η βαθύτατα αισθητηριακή παρουσίαση της καλλιτεχνικής ύλης στοχεύει στη δημιουργία ενός σημείου συνάντησης όπου εγείρονται κοινά ανθρώπινα συναισθήματα και η ενσυναίσθηση μετατρέπεται σε ένα συλλογικό βίωμα. Το οπτικό και το απτό γίνονται ένα και διαχέονται στον χώρο προσκαλώντας τον θεατή σε μια απτική και βιωματική προσέγγιση και κατανόηση του έργου.

H έκθεση “There are eyes at the tips of my finger” περιλαμβάνει έργα σε διάφορες μορφές και υλικά όπως μια εγκατάσταση από χαρτί και γλυπτά από πηλό ή υγρό γυαλί. Τα εκθέματα εμφανίζονται σαν αφηρημένα αντικείμενα, ανώνυμα. Η επεξεργασία και οι υλικές ιδιότητές τους αντιπροσωπεύουν και δημιουργούν αναφορές σε συγκεκριμένες αισθήσεις. Υπάρχει μια συνειδητή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ιδέες, τα μέσα και τις διαδικασίες εργασίας έτσι ώστε να επιτευχθεί το υλικό ίχνος του νοήματος. Ο θεατής καλείται να περιηγηθεί γύρω αλλά και διαμέσου των έργων και να έχει μια βιωματική επαφή μαζί τους. Η έκθεση συνοδεύεται από ένα ηχοτοπίο ASMR που λειτουργεί για τον θεατή σαν μια αφετηρία για την επέκταση των αισθητηριακών δυνατοτήτων.

Η καλλιτέχνης

Η Μαρίνα Χατζηευθυμίου είναι κάτοχος πτυχίου καλών τεχνών καθώς και πτυχίου και μεταπτυχιακού ψυχολογίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καλλιτεχνική απόδοση με διάφορα μέσα και υλικά, του προσωπικού ανθρώπινου βιώματος προσκαλώντας τον θεατή σε ένα σημείο συνάντησης, επικοινωνίας και ταύτισης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει η Μαρία Κούβαρου, Διδάκτωρ Μουσικολογίας και Συγγραφέας, την Παρασκευή 28 Απριλίου, στις 19:30.

Χορηγός των εγκαινίων είναι το Οινοποιείο Έζουσα και η Εταιρία Όθων Γαλανός.

Επιμέλεια: Ελεάννα Αβούρη

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Σόνια Φωτίου

Διάρκεια: 28 Απριλίου – 13 Μαΐου 2023

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή: 10:00 – 23:00 / Σάββατο: 12:00 – 23:00 / Ιδιωτικές προβολές πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού

Γκαλερί Exhibit8: Γεωργίου Γενναδίου 16 και Ανδρέα Θεμιστοκλέους, Καθολική, 3041, Λεμεσός.

Επικοινωνία: www.exhibit8.com.cy / Instagram: exhibit8gallery / Facebook: @exhibit8art / Τηλέφωνο: 25 212171