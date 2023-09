ARTiS | Παρουσιάζει την έκθεση «Χ: on the right side of humanity»

Πρόκειται για μια συνεύρεση νέων υποσχόμενων καλλιτεχνών

Η πλατφόρμα τέχνης ARTiS παρουσιάζει την εικαστική έκθεση νέων δημιουργών με τίτλο «Χ: on the right side of humanity» στην «The O Gallery», στη Λάρνακα.

Τάσος Τουφεξόγλου, digital art.

​Η έκθεση «Χ: on the right side of humanity» σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και των εορτασμών των δεκάχρονων της πλατφόρμας τέχνης ARTiS. Δέκα πρώην και νυν μαθητές σε συνεργασία με την καθηγήτρια της σχολής, την εικαστικό Κατερίνα Σταύρου, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και μοιράζονται με τους θεατές τις δικές τους ιστορίες εμπνευσμένοι από σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Πρόκειται για μια συνεύρεση υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική οπτική γλώσσα για να μεταφέρουν το μήνυμα που επιθυμούν.

Κατερίνα Σταύρου, μικτή τεχνική σε καμβά.

Μαρούσα Παπαθανασίου, Ακρυλικό σε καμβά.

Λίγα λόγια για την έκθεση

Η τέχνη υπήρξε εκάστοτε η πιο πολιτισμένη και ειρηνική μορφή επανάστασης. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι διανύουμε μια περίοδο θεμελιακών ανακατατάξεων σε όλες τις βαθμίδες της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα γεγονότα τρέχουν με ταχύτητα φωτός, ενώ ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με εξελίξεις που προκαλούν φόβο και αναταραχή. Η τέχνη είναι ιστορικά αλληλένδετη με την ζωή και την κοινωνία. Διδάσκοντας τέχνη έχω προσπαθήσει να μεταδώσω στους μαθητές μου την δυναμική αυτή που έχει η εικαστική δημιουργικότητα, να προκαλεί τους θεατές στην αμφισβήτηση και την διερεύνηση των πολιτικών και κοινωνικών δρώμενων. Οι μαθητές της σχολής μας μέσα από την παρούσα έκθεση διερευνούν και φέρνουν στο προσκήνιο σύγχρονα θέματα που τους απασχολούν, ανοίγοντας έτσι μία δίοδο για συζήτηση γύρω από αυτά. Η τέχνη ιστορικά έχει την έννοια της εμπειρίας και της γνώσης. Ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του δημιουργεί τον εαυτό του. Η εικαστική τέχνη στην σύγχρονη εποχή παίρνει τον ρόλο της πρακτικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας για την αλλαγή του κόσμου. Κατέχοντας αυτό τον ρόλο λοιπόν, στόχος της δεν είναι να αναπαρασταίνει μια αμετάβλητη φύση, αλλά να αντικατοπτρίζει την αδιάκοπη εξελικτική πορεία της ζωής.

Χέλια Ζάκερι, digital art.

​Συμμετέχουν οι: Γεωργία Γεωργίου, Γεωργία Παπαγεωργίου, Ελένη Θεοδοσοπούλου, Ιζαμπέλλα Χριστοδούλου, Κατερίνα Σταύρου, Λουκία Σταύρου, Μαρούσα Παπαθανασίου, Νικόλ Κυπριανίδου, Τάσσος Τουφεξόγλου, Χρύσια Καϊσερλίδου και Χέλια Ζάκερι.

κολ Κυπριανίδου, stills from video art.

​Πληροφορίες

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, στις 19:30, ενώ η συλλοιγή θα παραμείνει στο χώρο μέχρι και την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 16:00-19:30 Κυριακή 15:00-19:00