Ολλανδία: Βρέθηκε ο πίνακας του Βαν Γκογκ που είχε κλαπεί στην πανδημία

Βρέθηκε ένας πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ, ο οποίος είχε κλαπεί από μικρό ολλανδικό μουσείο το 2020, στη διάρκεια του lockdown, ανακοίνωσε το ινστιτούτο στο οποίο ανήκει το έργο τέχνης.

«Εχουμε εξαιρετικά ευχάριστα νέα. Ο πίνακας ''Ο κήπος στο Nuenen'' (''Lentetuin'' ή ''Spring Garden'') επέστρεψε στο μουσείο Groninger 3,5 χρόνια μετά την κλοπή του», αναφέρεται σε ανακοίνωση του μουσείου.

Ο πίνακας, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1884, εκλάπη από το μουσείο Singer Laren, ανατολικά του Άμστερνταμ, όπου είχε μεταφερθεί ως δανεικός για τις ανάγκες έκθεσης.

Η κλοπή πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των εβδομάδων του lockdown σε όλο τον κόσμο, όταν υπήρχε η πανδημία του κορωνοϊού.

Η ολλανδική αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία οι κλέφτες εισέβαλλαν στο μουσείο Singer Laren στις 30 Μαρτίου, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του, για να κλέψουν τον πίνακα.

Δείτε το βίντεο:

Το έργο απεικονίζει τον κήπο της ενορίας του Νούενεν, την μικρή ολλανδική πόλη όπου ζούσαν οι γονείς του Βαν Γκογκ.

Ο πίνακας έχει ταλαιπωρηθεί αλλά -εκ πρώτης όψεως- είναι σε καλή κατάσταση, ανακοίνωσε το μουσείο Groninger, και πρόσθεσε ότι το έργο βρίσκεται τώρα στο Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ και θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες προτού επιστραφεί.

Ολλανδός ντετέκτιβ έργων τέχνης βοήθησε στον εντοπισμό του πίνακα του Βαν Γκογκ.

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr