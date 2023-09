Τι αναφέρει η Miriam Mc Connon για τα έργα της

Στις ατομικές ιστορίες των προσφύγων μέσα από έργα ζωγραφικής προσωπικών αντικειμένων, που διηγούνται το ταξίδι τους, την αποδημία τους, την ενσωμάτωση τους στις νέες πατρίδες και των φιλοδοξιών τους για το μέλλον, αναφέρεται η έκθεση της εικαστικού Miriam Mc Connon, που πραγματοποιείται στο Δουβλίνο στην γκαλερί Olivier Cornet αυτές τις μέρες υπό τον τίτλο «The Refugee's Armour». Η έκθεση στο Δουβλίνο, σύμφωνα με την εικαστικό, η οποία σήμερα διαμένει στην Πάφο, χρηματοδοτείται από το The Arts Council Agility Award 2023 και το Fingal Artist’s Support Scheme 2023, ενώ επίσης την ίδια υποστήριξη θα τύχει και η έκθεση που διοργανωθεί το Νοέμβριο του 2023 στο The Diatopos Center for Contemporary Art, στη Λευκωσία.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κ. Mc Connon ανέφερε πως αυτές οι ατομικές εμπειρίες των προσφύγων δημιουργούν μέσω της τέχνης ένα στοιχείο συλλογικότητας. Το έργο, συνέχισε, εξετάζει τα πολλά επίπεδα αυτών των ιστοριών, αποτρέποντας την κατηγοριοποίηση του «πρόσφυγα» . Τα τελευταία 20 χρόνια, συνέχισε, έχει σταθερά δημιουργήσει έργα γύρω από αντικείμενα που αποκαλύπτουν μια ανθρώπινη ιστορία, προσθέτοντας πως για τα έργα της, διεξήγαγε μια σειρά συνεντεύξεων με αρκετούς νέους πρόσφυγες που είχαν εκδιωχθεί από τον πόλεμο.

Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από θέματα τραύματος, μνήμης, ασφάλειας, πολιτικής, της κοινότητας και της παγκόσμιας ευθύνης για τη σύγκρουση.

Μέσα από τα έργα της, προσθέτει, προσπάθησε να δώσει «φωνή» στις εμπειρίες αυτών των προσφύγων, αναλαμβάνοντας «την ευθύνη» για τη διατήρηση των προσωπικών τους ιστοριών.

Σε αυτήν την έκθεση με τίτλο «Η πανοπλία του πρόσφυγα», κάποιοι από τους πίνακες της Mc Connon απεικονίζουν αντρικά σακάκια που κρέμονται από ένα σύρμα, ενώ κάθε σακάκι φέρει διακοσμητικά μοτίβα που προέρχονται από προσωπικά αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με το ατομικό ταξίδι της εκδίωξης του κάθε πρόσφυγα.

Μέσα από την τέχνη της, συνέχισε η κ. Mc Connon, «αυτά τα σακάκια αντιπροσωπεύουν την πανοπλία ή το ασφαλές δίχτυ που κάθε πρόσφυγας χρησιμοποιεί για να προστατευτεί από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά του να προσαρμοστεί σε μια νέα ζωή μετά από τη σύγκρουση και τον πόλεμο που βίωσε στην πατρίδα του. Επίσης, κάποια μικρότερα έργα απεικονίζουν τα αντικείμενα των προσφύγων, που επέλεξαν να φέρουν μαζί τους στο ταξίδι της μετανάστευσης. Μέσω των αντικειμένων των προσφύγων, είπε η εικαστικός, «επιχειρώ να μεταφέρω τους πρόσφυγες στην γκαλερί της έκθεσης ως μια πραγματική φυσική παρουσία των ενδυμάτων τους με την αίσθηση της ύπαρξής τους χωρίς ωστόσο αυτοί να αποκαλύπτουν τον φυσικό εαυτό τους».

Ακολούθως η κ. Miriam Mc Connon ανέφερε πως στις 28 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της έκθεσης θα διεξαχθεί και συζήτηση με σκοπό να δημιουργήσει μεταξύ των συμμετεχόντων συζήτηση, που θα επικεντρωθεί στην πολυπλοκότητα της δημιουργίας έργων τέχνης γύρω από την προσωπική ανθρώπινη αφήγηση. Θα εκδοθεί επίσης ένας μικρός κατάλογος για την υποστήριξη της έκθεσης με κείμενο γραμμένο από την Dr Rachel Hoare από το Trinity College του Δουβλίνου.

Οι τρεις προσκεκλημένοι καλλιτέχνες είναι οι Ιρλανδοί καλλιτέχνης Brian Maguire, ο Rajinder Singh και η εικαστικός επίσης από την Ιρλανδία Miriam Mc Connon, με την καλλιτέχνιδα Rachel Fallon που θα προεδρεύσει της συζήτησης, κατέληξε.