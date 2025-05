Μαίρη Κάθριν Χριστοδούλου: «Ένας τρόπος διαφυγής από τη μοναξιά»

Δημοσιεύθηκε 25.05.2025

Η Μαίρη Κάθριν Χριστοδούλου είναι μια καλλιτέχνιδα και εικονογράφος με αναπηρία. Παλεύει καθημερινά, εδώ και έξι χρόνια, με χρόνιο πόνο, αναπηρία και την ψυχική υγεία της. Κατά τη διάρκεια αυτής της καθημερινής μάχης της, η τέχνη υπήρξε η μεγαλύτερή της παρηγοριά και πολλές φορές πηγή ζωής. Η τέχνη υπήρξε μια εμπειρία κατανόησης και εκπαίδευσης πάνω στα θέματα της απώλειας, της θλίψης, του φόβου και του θανάτου. Μέσω της ζωγραφικής η Μαίρη βρήκε σκοπό και νόημα, ώστε να συνεχίσει να παλεύει, να επιβιώνει και να βοηθήσει άλλους που βιώνουν όλα αυτά τα συναισθήματα, να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Πώς προέκυψε η απόφαση γι' αυτή την έκθεση;

Η απόφαση να κάνω έκθεση αυτή την περίοδο ήταν εξίσου συμπτωματική και απαραίτητη. Νιώθω την ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια να βιώνει μια συλλογική αγανάκτηση, θυμό, θλίψη και μια μοναξιά εσωτερική. Νιώθω πως αυτή η εποχή είναι μία από τις πιο σημαντικές για να φωνάξουμε την αλήθεια μας. Για όλα όσα βιώνουμε. Που αυτή η αλήθεια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θεματικής μου.

Με τι καταπιάνεται θεματικά;

Η ονομασία της έκθεσης μου είναι: A Way Out of Loneliness (ένας τρόπος διαφυγής από τη μοναξιά). Ο λόγος που διάλεξα αυτόν τον τίτλο είναι επειδή περιγράφει ακριβώς την ανάγκη μου να δημιουργήσω και να εκθέσω τα έργα μου. Θέλω να δώσω και να βιώσω μια διαφυγή από αυτή την εσωτερική μοναξιά. Η μοναξιά, για μένα, είναι κάτι περισσότερο από ένα συναίσθημα. Είναι μια κατάσταση, ένας χώρος στον οποίο μπαίνει ένα άτομο. Για διάφορους λόγους. Είτε από μια προσωπική απώλεια, ένα τραύμα, τη διαφορετικότητα, την αναπηρία, τον πόνο και την απελπισία.

"-What happens when we die?- You're not dead! You're just... away."

Η τέχνη οποιασδήποτε μορφής μας δίνει μια διαφυγή από αυτή τη μοναξιά. Επειδή μας δίνει την αντίληψη πως δεν είμαστε μόνοι μας. Πως όλοι συλλογικά κουβαλάμε την ίδια κρυφή θλίψη, τον ίδιο κρυφό φόβο του θανάτου εμάς και όλων όσων αγαπάμε. Φοβόμαστε να εκφράσουμε ή να βιώσουμε, πραγματικά, αυτή τη θλίψη. Και τη φοβόμαστε όταν τη βλέπουμε σε άλλους.

Τι υλικά χρησιμοποιείς;

Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι εύκολα και άμεσα. Συνήθως μαρκαδόροι και μελάνι. Ακουαρέλα και γκουάς. Ως καλλιτέχνιδα, είμαι πολύ άμεση στον τρόπο που δουλεύω. Δεν μου αρέσει να προετοιμάζω κάτι. Και πολλές φορές ανυπομονώ να τελειώσω με ένα έργο όσο πιο γρήγορα μπορώ ώστε να προχωρήσω αμέσως στο επόμενο.

Τι σε εμπνέει;

Οι πηγές έμπνευσής μου είναι, πρώτιστος η τεράστιά μου αγάπη για τη μουσική. Πολλά από τα έργα μου είναι εμπνευσμένα από τραγούδια και στίχους που αγαπώ. Ο κινηματογράφος, η ποίηση και η επιστήμη παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη θεματική μου. Και φυσικά η έμπνευση έρχεται επίσης από τα δικά μου βιώματα και συναισθήματα. Βλέπω τα έργα μου σαν όνειρα. Η διαδικασία είναι πολύ παρόμοια. Αφήνω το υποσυνείδητο κομμάτι στην επιφάνεια και το ακολουθώ.

"I am Here. Now I am Gone."

Η σωματική σου κατάσταση καθορίζει φαντάζομαι την τέχνη σου; Με ποιους τρόπους;

Πολύ ωραία ερώτηση. Η σωματική μου κατάσταση καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μου οπότε και τα έργα μου. Εδώ είναι που άρχισα να καταλαβαίνω και να σέβομαι τη δυαδικότητα του σύμπαντος. Η αναπηρία και ο πόνος έδωσαν στον τρόπο που δημιουργώ φωνή, ταυτότητα και αστείρευτη έμπνευση. Ταυτόχρονα δε, κάθε έργο που δημιουργώ έχει πίσω του σωματικό πόνο και εξάντληση.

Με την τέχνη σου εκφράζεις μηνύματα που αλλιώς δεν μπορείς;

Ναι! Πιστεύω πως με την τέχνη μπορώ να εκφράσω πολύπλοκα και δύσκολα θέματα με ένα πιο ωμό και ειλικρινή τρόπο. Μπορώ πολύ πιο εύκολα να μεταφέρω ανοιχτά τις σκέψεις μου και τα συμπεράσματά μου.

Είναι μέσο θεραπείας ή κάτι άλλο;

Η τέχνη βέβαια είναι και ανάγκη και ένα είδος θεραπείας. Αν και εδώ θα έλεγα πως για μένα τις περισσότερες φορές είναι σαν μια έντονη φαγούρα που παιδεύει το μυαλό μου και πρέπει οπωσδήποτε να ζωγραφίσω.

Τι θέλεις να κρατήσει ο επισκέπτης;

Οι επισκέπτες που θα έρθουν, ελπίζω πως με αυτή την εμπειρία θα νιώσουν έστω και προσωρινά, λιγότερη μοναξιά. Θα ήθελα, επίσης, οι επισκέπτες να βιώσουν έντονα συναισθήματα που θα τους βάλουν σε υπαρξιακές σκέψεις.

Τι θαυμάζεις στη ζωγραφική;

Στη ζωγραφική θαυμάζω την αυθεντικότητα. Θαυμάζω όταν έχει τη δύναμη να σε βγάλει από τη μοναξιά σου. Θαυμάζω τις άπειρες πιθανότητες που προσφέρει. Και θαυμάζω ιδιαίτερα τη ζωγραφική που φωνάζει αλήθεια όσο τρομακτική ή άβολη και αν είναι.

Εντάσσεις τον εαυτό σου σε κάποια παράδοση ή σχολή;

Δεν θα έλεγα πως ανήκω οπουδήποτε. Έτσι και αλλιώς δηλώνω φουλ αναρχική σε όλους τους τομείς της ιδεολογίας μου για τον κόσμο.

Πληροφορίες:

«A way out of loneliness» | Έκθεση της Μαίρης Κάθριν Χριστοδούλου

Χώρος έκθεσης:Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου [οδός Παίωνος 11, 1521, Λευκωσία]

Ώρες και μέρες λειτουργίας: Δευτέρα με Παρασκευή: 15.30-19.00 και Σαββατοκύριακο: 11.00-13.00

Διάρκεια: Μέχρι το Σάββατο 31 Μαΐου 2025