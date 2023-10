«An Elegy for Coming Undone» | Αύριο τα εγκαίνια της έκθεσης της Ελένης Οδυσσέως

H καλλιτέχνις παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων στο Koraï project space

Το Koraï project space προσκαλεί το κοινό στην ατομική έκθεση της Ελένης Οδυσσέως, με τίτλο «An Elegy for Coming Undone».

H καλλιτέχνις παρουσιάζει μια νέα σειρά έργων τα οποία ζωγράφισε σε αναξιοποίητο ακατέργαστο μετάξι, που συνέλεξε από υφασματοπωλεία, από ολόκληρη την Κύπρο. Παρόλο που η πλούσια ιστορία της κυπριακής σηροτροφίας είναι συνυφασμένη με τη βιοτεχνία, το εμπόριο, την εκμετάλλευση, την αποικιοκρατία, την οικιακή και βιομηχανική παραγωγή, εντούτοις έχει επίμονα αγνοήσει τη μετα-ανθρωπιστική προσέγγιση που θα αναδείκνυε την οπτική του μεταξοσκώληκα, του οποίου ο κύκλος ζωής διακόπτεται βίαια κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Με την πάροδο του χρόνου, η αλληλεπίδραση της καλλιτέχνις με το μετάξι θεμελίωσε έναν διάλογο μεταξύ των ειδών, ο οποίος διαπραγματεύεται ενεργά τις συμβολικές συνδηλώσεις του υλικού και διευρύνει τις έννοιες της βιοπολιτικής και της εξουσίας. Πέρα από τις βιοχημικές και βιομηχανικές διεργασίες, αυτή η αλληλεπίδραση εξετάζει τις κοινωνικο-οικολογικές αλληλεξαρτήσεις και κρίσεις και αντιμετωπίζει την πραγματική και μεταφορική έννοια των όρων γονιμότητα και στειρότητα καθώς επίσης την πάλη για μεταμόρφωση σε ένα πλανήτη που μεταβάλλεται ολοένα σε πιο τοξικό.

Εξερευνώντας τον μετα-ανθρώπινο θάνατο, τα έργα αυτά προσκαλούν σε μια πιο προσεκτική εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι έννοιες του θανάτου, της πνευματικότητας και της μεταμόρφωσης έχουν υποβαθμιστεί μέσα στην αντίληψη μιας κοινωνίας εθισμένης στην εξεύρεση μεθόδων παράτασης της ζωής και της νεότητας. Η καλλιτέχνις αντλεί έμπνευση από περιθωριοποιημένες και διωκόμενες συλλογικότητες γυναικών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και χώρους, οι οποίες γητεύουν τη γη και τα νερά για την προστασία των κοινοτήτων τους και ταυτόχρονα χτίζουν και καλλιεργούν τόπους παρηγοριάς και αναδημιουργίας. Τα ψυχο-πνευματικά "τοπία" σημαδεμένα με κόκκινο αλισαρίνο, αμέθυστο, χρυσό, κινακριδόνη, κόκκινο ναφθόλης, πράσινο χρυσό και άλλες θανατηφόρες χρωστικές ουσίες κατακλύζουν τον εκθεσιακό χώρο.

Τους πίνακες συνοδεύει ένα ηχητικό έργο από την ηλεκτρονικό μουσικό Spivak, σε συμπαραγωγή με την Οδυσσέως. Σύντομα θα ανακοινωθεί μια σειρά εκδηλώσεων που θα συμπεριλαμβάνει συναντήσεις ακρόασης και ανάγνωσης μεταξύ άλλων.

Επιμέλεια: Ντενίζ Αραούζου

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Νεότερου & Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.

Το βιογραφικό της εικαστικού

Η Ελένη Οδυσσέως (1991, Κύπρος) ζει και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας. Αποφοίτησε από το MFA in Fine Art στο Goldsmiths, University of London, το 2018 και της απονεμήθηκε η υποτροφία Abbey Fellowship στη Βρετανική Σχολή της Ρώμης το 2020.

Στην πρακτική της, αναζητά τα απομεινάρια της διασύνδεσης. Οι πίνακές της εξερευνούν την επιθυμία, την απέχθεια και την απομόνωση μέσω της συμβολικής απεικόνισης, χορογραφώντας έναν αστερισμό ζωγραφικής, κειμένου, ήχου και φωτός. Πρόσφατες εκθέσεις της περιλαμβάνουν: The Tending of the Otherwise (Procida, Ιταλική Πολιτιστική Πρωτεύουσα, 2022), Mediterranea 19 Young Artists Biennial - BJCEM (Άγιος Μαρίνος), Hook Selects (Νέα Υόρκη, 2021), Hotel Happiness (Λονδίνο, 2021) Mostra, British School at Rome (Ρώμη, 2021), Seeking Roots, NiMAC (Λευκωσία, 2021), Data - Saturated (UK-CY 2020), Be Water Again, Korai Space (Λευκωσία, 2019), Figurative NOW., Daniel Benjamin Gallery (Λονδίνο, 2018).

Πληροφορίες

Εγκαίνια: 7 Οκτωβρίου, 18:00 - 21:00 |

Διάρκεια: 9 Οκτωβρίου - 19 Νοεμβρίου 2023

Ωράριο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο 12-6 μ.μ. και με ραντεβού στο 99404700.

Διεύθυνση: Αδαμάντιου Κοραή 6-8, Λευκωσία, 1016

Ιστοσελίδα: koraispace.com

Instagram: @koraiprojectspace

Ειδικές ευχαριστίες στους Βιβλιοπωλείο Moufflon, Dr Georg Kremer, Ιωάννα Γερακίδη, Rumen Tropchev, Λεόντιος Τουμπουρής, Ανδρέας Μαλλούρης, Ορέστης Λαζούρας, Λοΐζος και Μίλτος Χατζηιωάννου, Έντισον, Τατιάνα Αταλιάνη, Κωνσταντίνος Οδυσσέας, Ελένη Αθανασίου, Αντώνης Μούσιης, Υφάσματα Κουγιουμτζιάν, Υφάσματα Σιπονέ, Βάπσης Ltd, Υφασματοπωλείο Γιαννούλας Σκούρου, Τζιαγουάντ Ναζζάλ, Δρ. Ανθή Ανδρονίκου.