«To the Sea with Her Names» | Έργα έξι καλλιτεχνών από Κύπρο και εξωτερικό

Διοργανώθηκε στη βάση της Biennale 2023 και τα έργα φιλοξενούνται στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, όπου και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 20 Νοεμβρίου

Έργα έξι καλλιτεχνών από την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τον Καναδά, φιλοξενούνται σε έκθεση στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου, με τίτλο «To the Sea with Her Names» (Στη θάλασσα με τα ονόματά της).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου «τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, η Αθηένου και η Larnaca Biennale πραγματοποίησαν στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου τα εγκαίνια της έκθεσης «To the Sea with Her Names», η οποία διοργανώθηκε στη βάση της κεντρικής θεματικής ενότητας που είχε η Biennale 2023 «Home Away from Home». Η έκθεση απαρτίζεται από έργα έξι καλλιτεχνών προερχόμενων από την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τον Καναδά, οι οποίοι διέμεναν στην Αθηένου, μελέτησαν την περιοχή, μίλησαν με τους ανθρώπους και διαμόρφωσαν ιδέες, συναισθήματα και απόψεις, τις οποίες μετέφεραν στα καλλιτεχνήματά τους».

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς, ο οποίος σε χαιρετισμό του «αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχής του Δήμου, που διαθέτει πολλούς καλλιτέχνες, στον θεσμό της Biennale. Ανέφερε ακόμα ότι αν και το θέμα της Biennale είναι συμβολικό, εντούτοις για την ημικατεχόμενη Αθηένου είναι πέρα για πέρα ουσιαστικό».

Πρόσθεσε ότι «ο Δήμος Αθηένου συμμετείχε σε όλες τις προηγούμενες Biennale και συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες στην έκθεση, ενώ ευχαρίστησε τους συντονιστές από τη Biennale Λάρνακας, Μαρία Παπαδοπούλου και Μιχάλη Ηλία για τη συνεργασία. Ευχαριστίες εξέφρασε και στην Επιμελήτρια της Larnaca Biennale Yev Kravt».

Η Επιμελήτρια της συγκεκριμένης έκθεσης Shaoan Huang και ο εμπνευστής και καλλιτέχνης Jun’ichiro ISHII, παρουσίασαν και επεξήγησαν στο κοινό όλα τα έργα, στην παρουσία και εκπροσώπου της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.