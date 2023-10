Dame Maggie Smith: Fashion icon ετών 88

Η πρωταγωνίστρια του Harry Potter και του Downton Abbey εμφανίζεται στην τελευταία διαφημιστική καμπάνια του ισπανικού οίκου μόδας Loewe

Δεν λείπουν οι πρωτιές και τα ρεκόρ από το πλούσιο και γεμάτο επιτυχίες και ορόσημα βιογραφικό της Maggie Smith: νικήτρια Όσκαρ στα 34 της, Dame στα 55 της και τώρα, σε ηλικία 88 ετών, μούσα της μόδας.

Η πρωταγωνίστρια του Harry Potter και του Downton Abbey εμφανίζεται στην τελευταία διαφημιστική καμπάνια του ισπανικού οίκου μόδας Loewe. Φωτογραφίζεται από τον πρωτοπόρο φωτογράφο Juergen Teller, φορώντας κομμάτια από την κολεξιόν άνοιξη/καλοκαίρι του οίκου, μεταξύ των οποίων όπως ένα καφέ χακί shearling παλτό, ένα ναυτικό μεταξωτό πουκάμισο και μια λευκή φούστα με βολάν. Στα χέρια της κρατά μερικές από τις πλέον δημοφιλείς τσάντες του οίκου, συμπεριλαμβανομένης μιας πράσινης εκδοχής του σχεδίου Puzzle, μία statement τσάντα του οίκου που παρεμπιπτόντως είναι αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις.

Οι φωτογραφίες, στις οποίες η Smith ποζάρει με ελάχιστο μακιγιάζ, διαμοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Βορειοϊρλανδό δημιουργικό διευθυντή της Loewe, Jonathan Anderson, πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η επιλογή της Smith για τη συγκεκριμένη καμπάνια έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η ηθοποιός εκτός από δημοφιλής και εξαιρετικά αγαπητή ακόμα και στη νέα γενιά, θεωρείται κάτι σαν εθνικός θησαυρός της Αγγλίας και σίγουρα μια γυναίκα – πρότυπο που προσδίδει ανανεωμένο κύρος και απήχηση στον πολυτελή οίκο μόδας.

Υπενθυμίζεται, ότι πολύ πρόσφατα ο οίκος Burberry φωτογράφισε την –επίσης- Dame Mary Berry, (επίσης 88 ετών), με ένα από τα πλέον δημοφιλή σχέδια κασκόλ της- η Vanessa Redgrave, 86 ετών, είναι τακτική τιμώμενη στις επιδείξεις μόδας της λονδρέζικης σχεδιάστριας Roksanda- και ο Sir Ian McKellen, 84 ετών, περπάτησε στο catwalk της SS Daley τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

Και βέβαια, αυτού του είδους οι συνέργειες με μεγάλα ονόματα της Τέχνης, στόχο έχουν –σε έναν κόσμο όπως αυτό της Μόδας, γεμάτο από ίντριγκες και πόλωση- να προσδώσουν λάμψη με υπογραφές εγνωσμένης αξίας, μακράς καριέρας και μηδενικών σκανδάλων και «αγκαθιών» σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια εικόνα τους και την επίδρασή τους στις μάζες.

Ειδικά για τη Smith, οι μεγαλύτερες γενιές -που τείνουν να έχουν το διαθέσιμο εισόδημα για να ξοδέψουν σε πολυτελείς αγορές όπως μια τσάντα αξίας 2.000 λιρών- θα εκτιμήσουν ολόκληρο το θεατρικό και κινηματογραφικό της έργο, ίσως ιδιαίτερα τη συμμετοχή της ως χήρα κόμισσα του Γκράνθαμ στο Downton Abbey ή ως ομότιτλος χαρακτήρας στην ταινία του Άλαν Μπένετ The Lady in the Van του 2015.

Εν τω μεταξύ, οι νεότεροι εξέφρασαν ενθουσιασμό στο διαδίκτυο βλέποντας την καθηγήτρια McGonagall, τον ρόλο της στον Harry Potter, ως το νέο πρόσωπο της Loewe. Ή όπως το έθεσε ο η ιστοσελίδα του Cosmopolitan, «εκεί που οι εμμονικοί λάτρεις της μόδας και της υψηλής ραπτικής συναντιούνται με το πολυπληθές κοινό του Χάρι Πότερ». Βασικά, έτσι ακριβώς.

Η Lucy Owen, η ιδρύτρια του boutique πρακτορείου ταλέντων Lucy Owen Talent, δηλώνει σχετικά με αυτή τη συνεργασία: «Οι φίρμες που χρησιμοποιούν την ηλικία των γυναικών ως σημείο διαφορετικότητας στην κουλτούρα μας που έχει εμμονή με τη νεολαία και τις διασημότητες δεν είναι καινούργια ιδέα. Το έχουμε δει αυτό σε προηγούμενες σεζόν στις Céline, Dolce & Gabbana και Saint Laurent, μεταξύ άλλων».

Ας σημειωθεί, ότι όντως η Céline αναμφισβήτητα ξεκίνησε αυτή την τάση το 2015, φωτογραφίζοντας την 80χρονη τότε συγγραφέα Joan Didion με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο πουλόβερ, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή εκτίμησης προς τους ηλικιωμένους, σε αντίθεση με τη συνήθη εμμονή της μόδας με τη νεολαία.

Οι Dolce & Gabbana συνεργάζονται στενά με την άλλη Dame, την ανυπέρβλητη Helen Mirren, 78 ετών, ενώ ο Saint Laurent χρησιμοποίησε την Catherine Denueve, τότε 77 ετών, σε διαφημιστική καμπάνια του 2021. Αυτά τα πρότζεκτ μόδας επαναπροσδιορίζουν επίσης τα γηρατειά ως μια εποχή για διασκέδαση και ρίσκο και όχι ως μια περίοδο κατά την οποία εξετάζει κανείς την απόσυρσή του από το προσκήνιο και την ενεργό δράση.

«Έχουμε μια συναισθηματική αφοσίωση στη Maggie Smith ως μια γυναίκα που πλησιάζει τα 90 της χρόνια και αποπνέει ταλέντο, συνέπεια και μια ζωή που έχει ζήσει ενεργά», εξηγεί η Owen. «Συνήθως ο πελάτης που έχει τα χρήματα για να αγοράσει πολυτέλεια είναι μεγαλύτερης ηλικίας και παρόλα αυτά η βιομηχανία συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό να επιλέγει να εκπροσωπείται από τους πολύ νέους σε ηλικία ανθρώπους. Φίρμες όπως η Loewe και η Burberry αξιοποιούν έξυπνα τις γυναίκες που έχουν να διηγηθούν μια ιστορία ζωής, την οποία μπορούν να συνθέσουν με το δικό τους μήνυμα και την αφήγηση της φίρμας που επιλέγουν να εκπροσωπήσουν. Μια γυναίκα όπως η Maggie Smith είναι η τέλεια επιλογή για να εκπροσωπήσει μια συλλογή πολυτελών κομματιών που προορίζονται να γίνουν κειμήλια με τη δική τους αίσθηση διαχρονικότητας».

Όσο για την ίδια τη Maggie Smith, έχει μιλήσει για αυτή την ηλικία, πριν να γίνει τάση η αγάπη προς αυτήν, και μάλιστα μέσα από τα λόγια ενός χαρακτήρα που υποδύθηκε.

«Στην ηλικία μου, πρέπει κανείς να μετράει τον ενθουσιασμό του», είχε πει κάποτε η Lady Grantham στο Downton Abbey. Αλλά αυτή φαίνεται να είναι μια περίσταση για την οποία ακόμη και εκείνη θα χαμογελούσε.

