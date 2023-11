«We will Meet Again» | Τρεις σειρές έργων της Βάσιας Αδάμου Βανέζη στην Art Seen

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 3 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2023

Η γκαλερί Art Seen ανακοινώνει την ατομική έκθεση της Βάσιας Αδάμου Βανέζη, με τίτλο «We will Meet Again», που θα διαρκέσει από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί, στη Λευκωσία. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Μαρία Στάθη με κείμενο της Δρ. Μαρίας Φωτίου.

Η έκθεση «We will Meet Again» περιλαμβάνει τρεις σειρές έργων: αφηρημένη γεωμετρική ζωγραφική, γλωσσικές εγκαταστάσεις σε διάφορες μορφές και υφαντικές δομές.

Η Βάσια Α. Βανέζη εργάζεται κυρίως στο πεδίο της αφηρημένης ζωγραφικής αλλά και στη σύνθεση πειραματικής μουσικής, οπτικής ποίησης και υφαντικής. Έργα ζωγραφικής, γλωσσικές και χωρικές εγκαταστάσεις, ποιητικές χειρονομίες, ηχοτοπία και υφαντικές δομές, αποτελούν ένα προσωπικό έργο που γεφυρώνει τους κλάδους της αφηρημένης τέχνης, της μουσικής, της γλυπτικής, της υφαντικής και της ποίησης. Η πρακτική της ανατρέπει το πλαίσιο και τη χρησιμότητα που παραδοσιακά συνδέονται με την πρακτική της υφαντικής, αντιμετωπίζοντας τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με τον υλικό πολιτισμό. Το έργο της Βάσιας A. Βανέζη ευδοκιμεί στη διασύνδεση και τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ αισθητικών παραδόσεων, διαφορετικών αναφορών, υλικών και τρόπων παραγωγής. Μέσα από πειράματα στην αισθητική υβριδικότητα, το έργο της διαπραγματεύεται διαπολιτισμικές αφηγήσεις της νεωτερικότητας.

Η Βάσια Α. Βανέζη είναι μια εικαστικός της οποίας το έργο διερευνά συμβάσεις που αφορούν κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα. Εξερευνά θέματα που άπτονται του χρόνου, της γλώσσας, της απώλειας, του εκτοπισμού, της ιστορίας, της κοινότητας και της ανθρώπινης κατάστασης. Μελετά επίσης τα κοινωνικά συμβόλαια, την προσωπική και συλλογική μνήμη, τον εφήμερο χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας.

Στην καλλιτεχνική της πρακτική ασχολείται με την κοινωνική παρατήρηση, τον πολιτικό σχολιασμό και διερευνά πώς αυτά τα πεδία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και συγκρούονται στην ανθρώπινη κατάσταση.

Λίγα λόγια για την πορεία της

Η Βάσια Α. Βανέζη (γεν. 1969, Λευκωσία) είναι Ελληνοκύπρια εικαστικός καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.

Η εκπαίδευση της περιλαμβάνει διεπιστημονικές σπουδές , όπως ζωγραφική στο Ε΄ εργαστήριο στην ΑΣΚΤ Αθήνας με τον Νίκο Κεσσανλή, Πολιτική Θεωρία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Υφαντική στο Λύκειο Ελληνίδων και στο Υφαντουργείου του Σ.Ε.Ν και Μουσική στο Ωδείο Σκαλκώτα. Έχει κάνει 10 ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις μεταξύ άλλων στην Documenta 14 στην Αθήνα, Signal #6 στις Βρυξέλλες, Μουσείο Μπενάκη, Ναυτικό Μουσείο, Μουσείο Νεώτερου Ελληνικού Πολιτισμού, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνας και στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.Έργα της περιλαμβάνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Παράλληλες δράσεις

«Εισαγωγή στην τέχνη της υφαντικής. Εργαστήριο ύφανσης σε φορητό πλαίσιο»Μία σειρά τριών εργαστηρίων διάρκειας δύο ωρών, τα οποία φιλοξενεί η γκαλερί Art Seen και εντάσσονται στις δραστηριότητες «community building» που διοργανώνει το Φυτώριο - Σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Μέρες εργαστηρίων:

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 - 17.00-19.00

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023 - 17.00-19.00

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 - 17.00-19.00

Κρατήσεις: 96674020

«Γνωρίζοντας την καλλιτέχνιδα Βάσια A. Βανέζη»

|Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, 18.00

Ομιλία και συζήτηση γύρω από την έκθεση της «We will Meet Again».

Πληροφορίες

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή, 16.00 – 19.00 ή κατόπιν ραντεβού

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Μαρία Στάθη, Ιδρύτρια & Διευθύντρια Art Seen

+357 22006624 | info@art-seen.org | www.art-seen.org