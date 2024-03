Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββατοκύριακου

Μερικές επιλογές από την εικαστική και θεατρική σκηνή για να περάσετε δημιουργικά και αυτό το Σαββατοκύριακο

«Ψυχές στον έρωτα» στην γκαλερί Γκλόρια

Η γκαλερί Γκλόρια φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους, τον Δημήτρη Αληθεινό. Ο Δημήτρης Αληθεινός εξέθεσε πρώτη φορά στη Λευκωσία το 1983 κι από τότε παραμένει διαρκώς παρών στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Κύπρου με εκθέσεις, κατακρύψεις, διαλέξεις, εκδόσεις, δημοσιεύσεις. Στην παρούσα έκθεση με τίτλο «Ψυχές στον Έρωτα», προσεγγίζει το θέμα του έρωτα διαχρονικά και τολμηρά, ερμηνεύοντας τόσο τις φωτεινές όσο και τις σκοτεινές πλευρές του. Τρυφερότητα, ωμότητα, απόλαυση και ικεσία αναμιγνύονται και αναδεικνύονται σε εικοσιένα εξαιρετικά σχέδια και πέντε πίνακες. Τα έργα είναι δημιουργίες των τελευταίων πέντε χρόνων και εκτίθενται για πρώτη φορά στην Κύπρο.

Σάββατο 09/03, 10.30-12.45 | Γκαλερί Γκλόρια, Λευκωσία





«On Being Blue» στην γκαλερί «The Edit»

Η γκαλερί «The Edit» παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Χριστόφορου Χρίστου, με τίτλο «On Being Blue». Το έργο του Χριστόφορου Χρίστου προκαλεί τα παραδοσιακά πλαίσια της προσωπογραφίας και καλεί τους θεατές να εμβαθύνουν πέρα από τις επιφανειακές εντυπώσεις, εξερευνώντας τα βάθη της ύπαρξης και της εμπειρίας. Η έκθεση «On Being Blue» αποτελεί μια αριστοτεχνική σύνδεση μεταξύ της υλικότητας και της ενδοσκόπησης, αντλώντας το όνομά της από το ομότιτλο βιβλίο του William H. Gass. Ο Χρίστου εμπνέεται από τα οξυδερκή λόγια του Gass (1976): «Το μπλε είναι το χρώμα του μυαλού σε δανεισμό του σώματος. Είναι το χρώμα που καθίσταται η συνείδηση όταν χαϊδεύεται». Με αυτή την έκθεση, ο Χρίστου αψηφά τα συμβατικά καλλιτεχνικά όρια, χρησιμοποιώντας εύπλαστες παραστάσεις που ισορροπούν με επιδεξιότητα μεταξύ υπερβολής και απλότητας. Αντλώντας έμπνευση από τις σκέψεις του Gass, ο καλλιτέχνης προσπαθεί να ανασυνθέσει την εμπειρία, να συμφιλιώσει τη μνήμη και να αναβιώσει την ύλη και την ουσία. Κάθε κίνησή του αντιπροσωπεύει μια τολμηρή εξερεύνηση του θέματος, του μέσου και της περίπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ του εαυτού και του άλλου, του «είναι» και του «γίγνεσθαι». Σε ένα μονοχρωματικό φόντο του μπλε, η έκθεση «On Being Blue» μετατρέπεται σε μια βαθιά ενδοσκοπική απτική πάλη μεταξύ της τάξης και του χάους, ανασυνθέτοντας τελικά ένα κατακερματισμένο παρελθόν σε ένα επανεφευρεμένο παρόν. Ο Χρίστου, μέσα από την έκθεση «On Being Blue», χρησιμοποιεί μια οπτική γλώσσα που είναι ταυτόχρονα ισχυρή και ευαίσθητη, προσκαλώντας τους θεατές να συλλογιστούν τη μοναδική, πολύπλευρη φύση του εαυτού.

Σάββατο 09/03, 10.00-13.00 | Γκαλερί «The Edit», Λεμεσός





Η πρώτη ατομική έκθεση της Γεωργίας Χρίστου στην Eins

Η γκαλερί Eins παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Γεωργίας Χρίστου, που φέρει τίτλο «Ο λαβύρινθος του πολύ μεγάλου και εκκωφαντικού τίποτα», η οποία θα παραμείνει στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και τις 22 Μαρτίου. Το έργο της Χρίστου εξετάζει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με σκοπό να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες λειτουργούν μέσα σε αυτούς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος της καλλιτέχνη εκτίθενται, σε μια παράλληλη και ενίοτε αντικρουόμενη συνομιλία. Μια εσωστρεφής προσωπικότητα μετατρέπεται σε υπερ-εξωστρεφή περσόνα, που αναζητά οικειότητα και σύνδεση σε έναν όλο και πιο θορυβώδη κόσμο. Χρησιμοποιώντας τον εαυτό της ως μέσο έρευνας, εισέρχεται σε δημόσιους χώρους και τους άμεσους κοινωνικούς της κύκλους με σκοπό να εξετάσει πώς εκφραστικές, φεμινιστικές, ακτιβιστικές, queer δυνάμεις καταστέλλονται ή φιμώνονται από τον εκκωφαντικό θόρυβο πατριαρχικών και αποικιακών υποστρωμάτων.

Σάββατο 09/03, 11.00 - 14.00 | Γκαλερί Eins, Λεμεσός





«A carcass/το ψοφίμι» στην γκαλερί Blue Iris

Η γκαλερί Blue Iris παρουσιάζει την ατομική έκθεση του εικαστικού Γιάννη Σακέλλη με τίτλο «a carcass/το ψοφίμι».Η νέα δουλειά του Σακέλλη αξιοποιεί την παραδοσιακή αντίληψη για το γυναικείο σώμα ως κατεξοχήν σύμβολο κάλλους, αλλά επικεντρώνεται στη φθορά του, αποτελώντας επί της ουσίας μια μελέτη θανάτου που αφορά τη γενική ανθρώπινη κατάσταση. Τα έργα της έκθεσης συνομιλούν με το ποίημα του Σαρλ Μποντλέρ υπό τον ίδιο τίτλο, «Une Charogne», «Το ψοφίμι», και διερευνούν τις προοπτικές μιας συσχέτισης ανάμεσα στην ομορφιά και τη θνητότητα. Εμπνευσμένος λοιπόν από την ικανότητα του Μποντλέρ να διακρίνει την ομορφιά και μέσα στη σήψη, ο καλλιτέχνης εκφράζει την υπαρξιακή αγωνία που συνοδεύει το θέμα του θανάτου, ενισχύοντας παράλληλα τον αγώνα για τη ζωή μέσα από τη λειτουργία της μνήμης.

Σάββατο 09/03, 19.00 | Γκαλερί Blue Iris, Πάφος





«Καθαροί, πια» στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ

Το έργο της Σάρα Κέιν, το οποίο τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ευρωπαϊκής σκηνής στα τέλη του 20ού αιώνα και θεωρείται από τα κορυφαία του είδους in yer face theatre, ανεβαίνει στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου. Σε έναν περίκλειστο χώρο, έξι πρόσωπα υποβάλλονται σε ακραίες δοκιμασίες υπό το σαδιστικό βλέμμα ενός γιατρού. Σχέσεις εξουσίας και υποταγής που ανοίγουν πληγές και τσακίζουν σώματα και ψυχές. Ένα τραυματικό περιβάλλον παρουσιάζεται όπου η οποιαδήποτε απόπειρα ερωτικής εκδήλωσης είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Κραυγές αγάπης σε απόλυτο αδιέξοδο, που καλύπτονται από φόβους και παραμορφωμένα συναισθήματα. Ένα μοναδικό παράδειγμα φραστικής σκληρότητας, εικονοκλαστικής δράσης και πολιτικού στοχασμού, που καταδεικνύει με καταγγελτική ορμή τους μηχανισμούς καταπίεσης και ελέγχου των κοινωνικών θεσμών και φορέων εξουσίας, που προσπαθούν να υπονομεύσουν και, εντέλει, να εξαλείψουν κάθε δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης. Το «Καθαροί, πια» γράφτηκε το 1998 και είναι το τρίτο στη σειρά από τα πέντε αποκαλυπτικά θεατρικά έργα της συγγραφέως, μίας από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης βρετανικής δραματουργίας.

Σάββατο 09/02, 20.30 & Κυριακή 10/02, 18.00 | Νέα Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία





«Ολόκληρη η Βίβλος σε μία ώρα» στο Θέατρο Μασκαρίνι

Το θέατρο «Αντίλογος» ανεβάζει τη θεατρική παραγωγή με τίτλο «Ολόκληρη η Βίβλος σε μία ώρα». Πρόκειται για μία κωμωδία που έσπασε ταμεία σε Αμερική και Αγγλία, για πολλά χρόνια, και τώρα παρουσιάζεται στο Θέατρο Μασκαρίνι, σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Mία παράσταση που δημιουργούν τρεις ηθοποιοί περφόρμερς και ένας μουσικός σε ένα σόου με τραγούδι, χορό και «ερωτήματα των ερωτημάτων πάνω σε θεμελιώδη ερωτήματα». Τελικά, «τη Βίβλο πρέπει να την ερμηνεύουμε κυριολεκτικά;». Μέσα από κωμικές καταστάσεις οι τέσσερις περφόρμερς διερευνούν ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Ένας στοχασμός για τις ευθύνες, τις επιλογές μας, για τους περιορισμούς και τις ελευθερίες μας και ίσως για την ίδια τη ζωή.

Σάββατο & Κυριακή 09-10/03, 20.00 | Θέατρο Μασκαρίνι, Λευκωσία





«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

«Ο καλός άνθρωπος του Σε Τσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Πρόκειται για μια «θεατρική παραβολή», κατά τον συγγραφέα της, γραμμένη κατά το διάστημα 1926 -1941, που μοιάζει σήμερα εξίσου επίκαιρη και ιδεολογικά ισχυρή. Πώς συνδυάζει κανείς την καλοσύνη με τη σκληρότητα της πραγματικότητας, την ψυχική γαλήνη με την κοινωνική και ηθική κατάπτωση, και πώς μπορεί, τελικά, να ζήσει μέσα σε μια κοινωνία που δεν θα του επιβάλλει να φορέσει μια μάσκα για να επιβιώσει; Σε μια απομακρυσμένη επαρχία της Κίνας λοιπόν, το Σε Τσουάν, η Σεν Τε αναμετριέται με τις αντιφάσεις της ζωής αλλά και της καθημερινότητας, στην προσπάθειά της να επιβιώσει.

Σάββατο 09/03, 20.00 & Κυριακή 03/02, 18.00 | Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ, Λευκωσία