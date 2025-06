26ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου| Οι παραστάσεις της ερχόμενης εβδομάδας

Δημοσιεύθηκε 06.06.2025

Το 26ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου συνεχίζεται με ένα πολυδιάστατο και διεθνές πρόγραμμα, φιλοξενώντας παραστάσεις από επτά χώρες. Το φετινό πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Καλλιτεχνικός Σύμβουλος του Φεστιβάλ Φώτης Νικολάου.

Όλες οι παραστάσεις ξεκινάνε στις 20:30.

12/06 ERRONEOUS ENCOUNTERS (45’) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΦΗ | Κύπρος

Το χορογραφικό έργo Erroneous Encounters δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2024.

Το Erroreous Encounters είναι ένα πειραματικό χορογραφικό έργο, το οποίο συνδυάζει τη σωματική κίνηση, τη ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και το ποιητικό κείμενο. Το έργο πραγματεύεται τον κατακερματισμό του εαυτού, ο οποίος προκύπτει ως αποτέλεσμα μετατραυματικών εμπειριών καθώς ενσαρκώνεται από τρεις άνδρες ερμηνευτές μέσω ασύνδετων φράσεων κίνησης ενός ημι-δυσλειτουργικού σώματος. Ο μουσικός συνθέτης, μέσα από ζωντανούς ήχους ηλεκτρονικής μουσικής, όπως και η ηθοποιός μέσω του ποιητικού κειμένου, ενισχύουν τη συναισθηματική υπόσταση, συνοδεύοντας τη σωματική διάσταση του έργου. Με κεντρικές θεματικές την απώλεια της αυτονομίας και την αυξανόμενη αποσύνδεση στη σύγχρονη πραγματικότητα, μέσω μινιμαλιστικής αισθητικής, ο χορογράφος αναδεικνύει την ευθραυστότητα του ανθρώπινου σώματος αλλά και την αναπόφευκτη διάβρωση της ενσυναίσθησης.

Ο Παναγιώτης Τόφη, μέσω της χορογραφικής έρευνάς του, εμβαθύνει σε θεματικές αποποίησης, αποκέντρωσης και απόκρυψης. Το χορογραφικό του έργο αναδεικνύει την ομορφιά όπως και την εξάντληση του ανθρώπινου σώματος, υπογραμμίζοντας τη μυστηριώδη παρουσία του αγνώστου. Με χαρακτηριστικά τον μινιμαλισμό, το ποιητικό κείμενο, στοιχεία ρομαντισμού και την έντονη σωματικότητα, ο Παναγιώτης έχει παρουσιάσει ένα αναγνωρισμένο σύνολο έργων σύγχρονου χορού. Αρχικά εκπαιδευμένος ως εικαστικός, αποφοίτησε από το Trinity Laban με Πτυχίο Σύγχρονου Χορού με Έπαινο και Δίπλωμα Σπουδών Χορού. Είναι αναγνωρισμένος κινησιολόγος και σχεδιαστής κίνησης, βραβευμένος ως «Δημιουργός της Χρονιάς» από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου το 2018 για την καλλιτεχνική του ευελιξία, τη φαντασία και την τολμηρή του προσέγγιση στον πειραματισμό. Με βάση τη χορογραφική του έρευνα και ένα εξελισσόμενο κινησιολογικό λεξιλόγιο, έχει ηγηθεί εργαστηρίων σε Στοκχόλμη, Νάπολη, Αθήνα, Ερμούπολη, Λεμεσό και Λευκωσία, μοιράζοντας τις καινοτόμες προσεγγίσεις του με χορευτές και ερμηνευτές σε διάφορες διεθνείς σκηνές.

Έρευνα, Κείμενο, Καλλιτεχνική Επιμέλεια, Χορογραφία: Παναγιώτης Τοφή σε συνεργασία με τους ερμηνευτές.

Ερμηνεία (αλφαβητικά): Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Βασιλική Κυπραίου, Ιωάννης Μαμωλής, Θάνος Στασινός

Σύνολο Ερμηνευτών Πρεμιέρας: Δαμιανός Άγγελος Ευσταθίου, Βασιλική Κυπραίου, Ιωάννης Μαμωλής, Νίκος Σαμουρίδης

Μουσική Σύνθεση και Μουσικός επί Σκηνής: Ανδρέας Οικονομίδης

Σχεδιασμός Σκηνικών: Γιώργος Γιάννου

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ρέα Ολυμπίου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Ιδιαίτερες ευχαριστίες: Κέντρο Χορού Chorologie, Vert School of Dance, Πάνος Τοψίδης, Κύπρος Ιωάννου, Μαριλένα Ττοφή

14/6 CUIR (45’) ARNO FERRERA & GILLES POLET | Βέλγιο

Το έργο CUIR είναι ένα ντουέτο που περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της έλξης και της προσέλκυσης. Σε μια δυναμική αντιπαράθεση, σώμα με σώμα, δύο άνδρες δεμένοι με ιμάντες χειραγωγούν ο ένας το σώμα του άλλου. Μέσα από την απόλαυση που αντλούν από τη μεταμόρφωση του άλλου σε εργαλείο, μηχανισμό, τόπο παιχνιδιού ή πεδίο μάχης, οι δύο περφόρμερ εμπλέκονται σε μια πάλη αμοιβαίας συναίνεσης. Ανάμεσα σε έλξη και προσέλκυση, δεν επιδιώκουν την κυριαρχία του ενός επάνω στον άλλο, αλλά τη δύναμη μαζί με τον άλλον.

Ο Arno Ferrera αποφοίτησε από τη Scuola Teatro Dimitri στην Ελβετία με σπουδές στο Σωματικό Θέατρο, έχοντας προηγουμένως ασχοληθεί με τη γυμναστική για δέκα χρόνια και με τη μελέτη της Μπαρόκ μουσικής για έξι χρόνια στο Conservatorio dellaSvizzera Italiana (CSI). Επέλεξε τις Βρυξέλλες ως έδρα του, εμπλουτίζοντας εκεί την εκπαίδευσή του στον σύγχρονο χορό. Συμμετείχε στην ευρωπαϊκή περιοδεία του Holiday on Stage σε δημιουργία των Martin Schick και Damir Todorovic. Στη συνέχεια, συμμετείχε στη δημιουργία της παραγωγής Vanity: I Hate This Job της ελβετικής ομάδας Opera Retablo. Από το 2018, είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της βελγικής ομάδας Kind Bull, μαζί με τον Amaury Vanderborght. Το έργο τους επικεντρώνεται στη δημιουργία καλλιτεχνικών πρότζεκτ σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως ψυχιατρικά νοσοκομεία και φυλακές. Έχει αναπτύξει έρευνα γύρω από την ενστικτώδη κίνηση, σε συνδυασμό με την ανάλυση των ζωικών κινητικών δεξιοτήτων. Το 2015, εντάχθηκε στην ομάδα Un Loup pour l’Homme, συμμετέχοντας στην παράσταση FaceNord και αργότερα συμβάλλοντας στη δημιουργία του Rare Birds. Το 2018, ξεκίνησε την ανάπτυξη του νέου πρότζεκτ Cuir. Το 2023, το Cuir αποχώρησε από την ομάδα Un Loup pour l’Homme για να ενταχθεί στο Les Halles de Schaerbeek στις Βρυξέλλες, όπου ο Arno Ferrera είναι συνεργαζόμενος καλλιτέχνης για την περίοδο 2023–2028.

Ο Gilles Polet (1984) εκπαιδεύτηκε αρχικά ως ηθοποιός στο Lemmensinstituut στηΛέουβεν, προτού μετακομίσει στο Λιντς για να σπουδάσει στη σχολή σύγχρονουχορού Northern School of Contemporary Dance. Αποφοίτησε από το P.A.R.T.S. στις Βρυξέλλες το 2008. Έχει εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα παραστατικών τεχνών: από την όπερα — με τη Deborah Warner στη La Monnaie στις Βρυξέλλες — έως τον κινηματογράφο, σε ταινίες μικρού μήκους με τους σκηνοθέτες Dimitri Karakatsanis, Andrew Ly και Kevin Calero. Το σόλο του Jack-in-the-Box έχει παρουσιαστεί παγκοσμίως, σε πολιτιστικούς χώρους στο Χονγκ Κονγκ, στην Τεχεράνη, στο Βερολίνο και αλλού. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Ιράν, ο Gilles Polet ήρθε σε επαφή με τον Σουφισμό, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του επόμενου σόλο του, Simurgh, το οποίο εξερευνά τις περίπλοκες συνδέσεις ανάμεσα στη σουφικήκουλτούρα στο Ιράν και τη δυτική κουλτούρα των κλαμπ. Συνεργάστηκε για δέκα χρόνια με την ομάδα Troubleyn/Jan Fabre, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στις επανεκτελέσεις This is Theatre Like It Was to Be Expected and Foreseen και The Power ofTheatrical Madness, όπου ερμήνευσε τον ρόλο του αυτοκράτορα. Συμμετείχε επίσηςστην παράσταση Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy, a 24h Performance τηςίδιας ομάδας. Το 2020, επικεντρώθηκε στην πρακτική της γιόγκα ως δάσκαλος και δημιούργησε τη δική του υπαίθρια εφαρμογή γιόγκα με τίτλο YOGING. Εντάχθηκε στην ομάδα του CUIR τον Ιούνιο του 2021.

Δημιουργία: Arno Ferrera, Mika Lafforgue & Gilles Polet

Περφόρμερ: Arno Ferrera & Gilles Polet

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Arno Ferrera

Εξωτερική Σύμβουλος: Paola Rizza

Χορογραφική Επιμέλεια: Benjamin Kahn, Gilles Polet

Σύμβουλος Ήχου: Amaury Vanderborght

Σχεδιασμός Φωτισμού: Florent Blanchon

Τεχνικός Φωτισμού και Ήχου: Pierre-Jean Faggiani

Σαγματοποιός: Jara Buschhoff

Κοστούμια: Jennifer Defays

Κρατήσεις & Παραγωγή: Anaïs Longiéras

Διοικητική Υποστήριξη: Steven Cayrasso - Les Halles de Schaerbeek

Με τη συνεργασία: Alexandre Fray, Un loup pour l’homme

Ευχαριστίες: Un loup pour l’homme - Lou Henry, Caroline Cardoso, Emma Lefrançois

Φωτογράφος: Valérie Frossard

Βίντεο: Romain Vennekens

Επικοινωνία: Estelle Laurentin

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Ekta

16/6 FOLKLORE DYNAMICS (50’) VIDAVÈ Company Noemi Dalla Vecchia & Matteo Vignali | Ιταλία

«Μια γλώσσα είναι μια διάλεκτος με στρατό και σημαία.»

Με αυτή τη φράση, πρώτα ο κοινωνιογλωσσολόγος Weinreich και αργότερα ο Quirkπεριέγραψαν την επιρροή της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης μιας χώρας στις μικρότερες κοινότητες. Αντίστοιχα, το Folklore Dynamics, μέσα από την έρευνά του στις ιταλικές διαλέκτους — μεταφορές που καταπιάνονται με αξίες που μοιάζουν να χάνονται στη σημερινή κοινωνία — ενισχύει τις φωνές των χορογράφων σε μια πράξη διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική εξουσία. Το ένστικτο, η ταπεινότητα, το πάθος και η σκληρή δουλειά συναντιούνται στη λαϊκή παράδοση μιας χώρας, όπου οι ποικίλες ταυτότητες καλλιεργούν ένα ισχυρό αίσθημα συλλογικότητας. Πέντε περφόρμερ έρχονται αντιμέτωποι με μια κυρίαρχη φωνή που επιδιώκει μόνο την αποδοχή και την αδιαμφισβήτητη συναίνεση, υπενθυμίζοντάς τους τι σημαίνει να μην έχεις καμία δυνατότητα αντίστασης. Κι όμως, αυτές οι ταυτότητες εμμένουν. Η χορογραφία αποτυπώνει τις ειλικρινείς εκφράσεις και τα συναισθήματά τους, τους ευφυείς κώδικες επικοινωνίας τους, αναδεικνύοντας τη ριζοσπαστική πολιτική τους πρόθεση.

Το 2019, ο Matteo Vignali και η Noemi Dalla Vecchia ίδρυσαν την ομάδα VIDAVÈ, και έκτοτε δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με παραγωγές που δίνουν έμφαση σε ένα συνεκτικό κινησιολογικό ύφος και σε πλούσιες μικροδραματουργικέςχορογραφίες. Παρακολούθησαν το πρόγραμμα NGC του AterBalletto και το PioneerProject του Korzo από το 2021 έως το 2023. Με το έργο Another With You, σε παραγωγή των DanceHausPIÚ και DanceGallery, απέσπασαν τα βραβεία WhatWeAre και Prospettiva Danza Teatro 2021, κάνοντας πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο της Βιτσέντσα και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο TanzArt OstWest στο Γκίσεν. Το 2022, σε συνεργασία με το Scenario Pubblico, δημιούργησαν το έργο Hansel&Gretel Alteration, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Teatro Fontana στο Μιλάνο και παρουσιάστηκε σε φεστιβάλ όπως το Istanbul Fringe Festival και το 10Sentidos, αποσπώντας διακρίσεις (Linkage, SoloTanzκαι Tanzplattform Bern). Το 2023 δημιούργησαν το Spoken Dance, που χωρίζεται σε δύο μέρη: το Choreographic Figures, βραβευμένο με το Βραβείο Residanza το 2023 που έκανε πρεμιέρα στο Teatro Mercadante, και το Stimmung, το οποίο έλαβε τη στήριξη του Centro Coreográfico Canal και συμμετείχε στο φεστιβάλ Primavera dei Teatri. Το 2024, απέσπασαν το Βραβείο Biennale Danza με το έργο Folklore Dynamics.

Χορογραφία: Noemi Dalla Vecchia & Matteo Vignali

Χορευτές: Cristina Roggerini, Emma Bogerd, Fabio Cavallo, Matteo Vignali, Noemi DallaVecchia

Παραγωγή: VIDAVÈ Company

Συμπαραγωγή: La Biennale di Venezia

Με τη στήριξη: DANCEHAUSpiù National Production Center, Movimento Danza NationalPromotion Organism and PACTA Salone dei Teatri

Φωνή: Gustavo Frigerio

Κείμενα: Mariateresa Sartori

Σύνθεση Ήχου: Sabrina Felli, Simone Andres Ollearo

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alessandro Caso

Κοστούμια: Francesco Iacovino

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία: Δήμο ΛεμεσούΤιμή: €8 (€30 για όλες οι παραστάσεις)

E-ticket: www.rialto.com.cy

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

*Ελεύθερη είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους ΑΜΕΑ και επαγγελματίες χορού.