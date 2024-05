«Coastline(s) Waning: All for a few extra Sunbeds» στον EVOHK | Αύριο με performance της Κοραλλίας Στεργίδου

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τελικής παρουσίασης του πρότζεκτ. Η έκθεση θα παραμείνει μέχρι και τις 28 Μαΐου 2024.

Η «Coastline(s) Waning: All for a few extra Sunbeds» θα ανοίξει τις πόρτες της για μια τελική παρουσίαση στον εκθεσιακό χώρο EVOHK το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, στις 17.00, με ζωντανή περφόρμανς από την Κοραλλία Στεργίδη η οποία θα παρουσιαστεί στις 18.00.

Το πρότζεκτ

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, σε συνεργασία με το ΜΚΟ Visual Voices, οι καλλιτέχνιδες Nurtane Karagil και Κοραλλία Στεργίδη ξεκίνησαν μια δημιουργική καμπάνια, στρατηγικά σχεδιασμένη για να ευαισθητοποιήσει τόσο τις κυβερνητικές αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και το φαινομενικά αδιάφορο κοινό σχετικά με τις κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παράκτιες περιοχές του νησιού.

Οι διαφημιστικές πινακίδες και οι διαφημίσεις λεωφορείων που παρουσίαζαν τα υπερ-κολάζ της Nurtane Karagil ήταν ευρέως τοποθετημένα σε όλη την Κύπρο. Διασταυρώνοντας άψογα την τέχνη με τη διαφήμιση, με την παιδική της προσέγγιση, έφερε στο προσκήνιο παιχνιδιάρικες εικόνες που αντιμετωπίζουν πιεστικά ζητήματα που επηρεάζουν τις παράκτιες περιοχές μας.

Ενώ η Κοραλλία Στεργίδη με τη βιντεοπερφόρμανς της ενσάρκωσε την «Κοραλλίδα», τη μεγαλύτερη κινούμενη κόκκινη σημαία στην Κύπρο, ανατρέποντας τη γαλάζια σημαία των υποτιθέμενων καθαρών παραλιών μας.

Ένα είδος κριτικής στην περιβαλλοντική καταστροφή

Η καμπάνια «Coastline(s) Waning: All for a few sunbeds» αποτελεί μια κριτική και ένα σχολιασμό της επικίνδυνης περιβαλλοντικής κατάστασης που περιβάλλει τις ακτές της Κύπρου. Αποτελεί ένα οπτικό μανιφέστο, που καλεί για υπέρβαση στην απάθεια και τη λήψη δράσεων, ενθαρρύνοντας για αποφασιστική δέσμευση προς την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντός.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται μια παράδοξη αφήγηση που εκτυλίσσεται τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία παρακολουθήσαμε την «ανακατασκευή» της ακτογραμμής της Κύπρου.Με γνώμονα την ακόρεστη επιδίωξη για αύξηση των κερδών και των εσόδων από τον τουρισμό, η μεταμόρφωση αυτή έχει οδηγήσει στην ανελέητη ισοπέδωση αμμόλοφων, της εξάλειψης των φυσικών βραχωδών σχηματισμών και της αλόγιστης καταστροφής της βλάστησης, με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη απώλεια φυσικών βιοτόπων και τη θεμελιώδη αλλοίωση του παρθένου τοπίου του νησιού. Οι εμβληματικές παραλίες, που κάποτε τις θαυμάζαμε για την ανέγγιχτη ομορφιά τους, φέρουν τώρα τα σημάδια μιας καταστροφικής τάσης, όλα στην επιδίωξη να προσφέρουν μερικές επιπλέον ξαπλώστρες και ανέσεις, με ένα ασυνείδητο τίμημα για το περιβάλλον.

Μέσα από την τέχνη και τον ακτιβισμό, οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να καλλιεργήσουν μια αυξημένη συνείδηση που προωθήσει μια αλλαγή παραδείγματος προς βιώσιμες πρακτικές και να ενθαρρύνει μια ανανεωμένη συμβίωση μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης.

Το έργο Coastlines Waning υλοποιείται από τα Visual Voices σε συνεργασία με το Allianz Foundation.

Συντελεστές:

Nurtane Karagil: Καλλιτέχνης

Κοραλλία Στεργίδη: Καλλιτέχνης

Νικόλας Καρατζάς: Φωτογραφία & Βιντεοσκόπηση

Ozan Tezvaran: Γραφικός Σχεδιασμός, Animation, Κοινωνικά Δίκτυα

Πληροφορίες

«Coastline(s) Waning: All for a few extra Sunbeds»

Εγκαίνια: Σάββατο 18 Μαΐου 2024, από τις 17.00 έως τις 21.00

Performance από την Κοραλία Στεργίδη στις 18.00

Ώρες Επισκέψεων: Δευτέρα-Τρίτη, Πέμπτη & Κυριακή 10.00-14.00 & Τετάρτη, Παρασκευή & Σάββατο 15.00-19.00

Διάρκεια έκθεσης: 18-28 Μαΐου 2024

Χώρος έκθεσης: EVOK [Παύλου Βαλσαμάκη 11, 6025 Λάρνακα].

Για περισσότερες πληροφορίες: contact@visual-voices.org / Website: https://visual-voices.org/allforafewextrasunbeds».​

​Ειδικές Ευχαριστίες προς: Enalia Physis Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΑΚΤH Κέντρο Μελετών και Έρευνας, MASDER και το (CMMI) Κέντρο Αριστείας θαλάσσιας και ναυτιλιακής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις συνεισφορές τους μέσω της έρευνας τους και τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν με τους καλλιτέχνες.