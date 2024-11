Το ΤΕΠΑΚ φιλοξενεί την ετήσια διοργάνωση αφιερωμένη στον κόσμο της τέχνης και του σχεδιασμού

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) φιλοξενεί την ετήσια διοργάνωση ProtoType 2 Art & Design Conference στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2024, προσκαλώντας σχεδιαστές και δημιουργικούς ανθρώπους να εξερευνήσουν τον κόσμο της τέχνης και του σχεδιασμού μέσα από μια σειρά διαλέξεων, εργαστηρίων και δημιουργικών αλληλεπιδράσεων.

Σάββατο 23 Νοεμβρίου

17:00

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει στις 17:00 στο Αμφιθέατρο 1 του κτηρίου "Τάσσος Παπαδόπουλος", στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ιφιγενείας στη Λεμεσό. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει διαλέξεις από τέσσερα σημαντικά μέλη της δημιουργικής κοινότητας που θα εξερευνήσουν θέματα όπως τα συναισθήματα πίσω από τα δημιουργικά εμπόδια, η ισορροπία μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας, οι διακριτικές ισορροπίες και οι προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας, και οι δυνατότητες σύνδεσης του αναλογικού με τον ψηφιακό κόσμο.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τα ερευνητικά εργαστήρια SVC lab (Semiotics & VisualCommunication Research Lab και ΕΕΓΓΕ (Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία) του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και TYPOMEDIA LAB του Πανεπιστημίου Frederick.

Η Σιμώνη Φιλίππου ανοίγει τις διαλέξεις με την παρουσίαση “Subtleties and Limitations of a Creative Process”, όπου μοιράζεται τις σκέψεις της για τις ισορροπίες μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας στις τεχνικές χαρακτικής, εξετάζοντας τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι παραδοσιακές πρακτικές.

Tο στούντιο UnitedGrey, με επικεφαλής τους Γιώργο Μάραντο και Γεωργία Δημητρίου, συνεχίζει με την παρουσίαση “Creative Thinking, Challenges & the non-negotiable Love for Small Teams”. Οι δύο ομιλητές θα αναλύσουν την προοπτική τους γύρω από τη δημιουργική σκέψη, τη χρήση της σημειολογίας, την επιλογή συνεργατών και την ενσωμάτωση της χειροποίητης διαδικασίας στην ανάπτυξη των δημιουργικών τους έργων.

Στη συνέχεια, ο Νικόλας Καρατζιάς θα παρουσιάσει το θέμα “The Emotions Behind EveryCreative Block”, η οποία περιλαμβάνει την προβολή του μικρού μήκους φιλμ The Art of Writing an Email. Μέσα από αυτό, εξερευνά τον συναισθηματικό ανεμοστρόβιλο της δημιουργικής διαδικασίας, τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα και αναδεικνύει τη δύναμη της κοινότητας, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης στην υποστήριξη της δημιουργικότητας.

Οι διαλέξεις θα ολοκληρωθούν με την παρουσίαση της Tina Touli, “Blending the Physical& the Digital Worlds”, όπου η ομιλήτρια προσκαλεί το κοινό να δει τον κόσμο από νέες οπτικές γωνίες και να ανακαλύψει ανεξερεύνητες περιοχές σχεδιασμού μέσα από τον συνδυασμό του αναλογικού με τον ψηφιακό κόσμο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ και η μέρα θα ολοκληρωθεί με ένα πάρτι δικτύωσης για δημιουργική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή ιδεών.

Κυριακή 24 Νοεμβρίου

Σεμινάριο:

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου, από τις 11:00–12:00, στην Αίθουσα Γραφιστικής (Colibri) του ΤΕΠΑΚ, στην Πλατεία Ηρώων, η Αριάδνη Περράκη Θα είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει τη γνώση της για το χαρτί, μέσα από γενικές πληροφορίες, τεχνική ορολογία και μεθόδους εκτύπωσης. Το σεμινάριο έχει τον τίτλο 451 °F: «Στην αρχή ήταν τα δέντρα. Τα χαρτιά είναι παιδιά των δέντρων, που ήταν το πρώτο σπίτι του είδους μας και το αρχαιότερο ίσως δοχείο των γραπτών μας λέξεων. Μια φωτιά που έκαψε την χαρτοποιία Ερμής το 1883 στους 451 °F δεν στάθηκε εμπόδιο, έτσι φτάσαμε το 2024 να μιλάμε για το χαρτί του πολιτισμού και της συσκευασίας».

https://www.tickettailor.com/events/o1/1459934

Εργαστήριο:

Tina Touli - Type in Motion

Στη συνέχεια, στην ίδια αίθουσα (στην Αίθουσα Γραφιστικής), από τις 12:00–15:00 η Tina Touli θα διοργανώσει το εργαστήριο “Type in Motion”. Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέες τεχνικές της τυπογραφίας κίνησης μέσω του Adobe After Effects, αναπτύσσοντας δημιουργικές δεξιότητες και καλλιεργώντας τη φαντασία τους με παιγνιώδεις ανακαλύψεις.

Οι θέσεις για το συγκεκριμένο εργαστήριο είναι περιορισμένες. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν εγκαίρως τη θέση τους μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://www.tickettailor.com/events/o1/1445936

Βιογραφικά Ομιλητών/τριών:

Η Σιμώνη Φιλίππου είναι εικαστικός και χαράκτρια, με σπουδές στη Χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Τόκιο και στις εικαστικές τέχνες στο Camberwell του Λονδίνου. Ειδικεύεται στις παραδοσιακές τεχνικές χαρακτικής και εξετάζει τη σχέση μας με τον φυσικό κόσμο και την οικολογία.

Το στούντιο UnitedGrey αποτελείται από τους Γιώργο Μάραντο και Γεωργία Δημητρίου, οι οποίοι με συνδυασμό της καλλιτεχνικής και επιστημονικής τους κατάρτισης, δημιουργούν αφηγηματικά πρότζεκτς που τους έχουν χαρίσει διακρίσεις και αναγνώριση.

Ο Νικόλας Καρατζάς είναι κινηματογραφιστής του οποίου η δουλειά επικεντρώνεται στην Παραγωγή Ντοκιμαντέρ. Σπούδασε Πολυμέσα και Γραφιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Πολιτιστική Παραγωγή Ντοκιμαντέρ (MA). Έχει συνεργαστεί με διεθνείς εταιρείες σε διαφημιστικές παραγωγές και έχει έντονο καλλιτεχνικό και σχεδιαστικό υπόβαθρο με ενδιαφέρον για την οπτικοακουστική επικοινωνία. Το παραστατικό του έργο διακρίνεται από ανθρωποκεντρική προσέγγιση και αφήγηση. Το έργο του επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και σε κοινωνικοπολιτικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Η Tina Touli είναι διευθύντρια δημιουργικού με έδρα το Λονδίνο, ειδικευμένη στον πολυδιάστατο σχεδιασμό και διδάσκουσα στο Central Saint Martins. Το έργο της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πεδίων, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαίες εταιρείες και έχει διακριθεί ως μία από τις κορυφαίες νέες σχεδιάστριες παγκοσμίως.

Το ProtoType Art & Design Conference 2 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για δημιουργική αναζήτηση, εξερεύνηση νέων ιδεών και εμπνευσμένο διάλογο.