Μπιενάλε Ισλαμικών Τεχνών 2025: Έκθεση μουσειακής ποιότητας αντανακλά το μεταβαλλόμενο πρόσωπο του Ισλάμ

Η δεύτερη έκδοση της διοργάνωσης στη Σαουδική Αραβία συγκεντρώνει θρησκευτικά αριστουργήματα -συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων από το Βατικανό στην πρώτη συνεργασία των χωρών- και σύγχρονη τέχνη.

Η Σαουδική Αραβία ανταποκρίθηκε στον ρόλο της ως θεματοφύλακα του ισλαμικού κόσμου στη δεύτερη έκδοση της Μπιενάλε Ισλαμικών Τεχνών, μια φιλόδοξη εκδήλωση ακόμη και για τα δεδομένα του Κόλπου. Η τετράμηνη έκθεση με τίτλο And All That Is In Between (έως τις 25 Μαΐου) συγκεντρώνει στην Τζέντα μερικά από τα σπουδαιότερα ισλαμικά αντικείμενα του κόσμου σε μια παρουσίαση μουσειακού επιπέδου.

Το Ίδρυμα της Μπιενάλε της Ντίρια, το οποίο επιβλέπει τη Μπιενάλε ως θυγατρική του υπουργείου Πολιτισμού, ελπίζει να προσελκύσει φέτος ένα εκατομμύριο επισκέπτες στην εκδήλωση -από 600.000 στην προηγούμενη διοργάνωση. (Οι περισσότερες μπιενάλε δέχονται από λιγότερους από 100.000 έως περίπου 700.000 επισκέπτες). Σε ένα βαρόμετρο του πρώιμου ενδιαφέροντος, το ίδιο το ταξίδι τύπου φιλοξένησε 100 τοπικούς δημοσιογράφους και 120 διεθνείς.

Η έκθεση περιλαμβάνει σύγχρονα και ιστορικά αντικείμενα, τα οποία στεγάζονται στο ευάερο μικροκλίμα ενός αχρησιμοποίητου τερματικού σταθμού αεροδρομίου για την υποδοχή προσκυνητών στη Μέκκα και τη Μεδίνα. Η ομορφιά υπογραμμίζεται παντού: οι βιτρίνες εκτείνονται προς την οροφή με λευκές κουρτίνες ύψους δύο ορόφων- τα έργα φωτίζονται από προβολείς σαν να βρίσκονται επί σκηνής. Με μεγαλύτερη εστίαση στην ιστορία από την έκδοση του 2023, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές έφεραν έργα από περισσότερες από 30 μεγάλες ισλαμικές συλλογές και αξιοποίησαν επίσης το δικό της σαουδαραβικό απόθεμα ισλαμικών αντικειμένων, όπως τα πάνελ που ονομάζονται Kiswah και καλύπτουν την Κάαμπα, το καθένα από τα οποία είναι από μαύρο δαμασκί κεντημένο με χρυσό. Το Kiswah δεν έχει εκτεθεί ποτέ πριν εκτός της Μέκκας και, ως εκ τούτου, δεν το έχουν δει ποτέ στο σύνολό του όσοι δεν ανήκουν στη μουσουλμανική πίστη. (Κάθε χρόνο φτιάχνεται ένα νέο Kiswah και το παλιό κόβεται και διανέμεται, συχνά ως διπλωματικό δώρο).

Το Kiswah στην έκθεση της Μπιενάλε Ισλαμικών Τεχνών. Φωτογραφία του Marco Cappelletti, ευγενική προσφορά του Ιδρύματος Μπιενάλε Diriyah

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι πιο ιερό για τους μουσουλμάνους από το Kiswah που ντύνει τον Οίκο του Θεού», λέει ο μελετητής της ισλαμικής τέχνης Julian Raby, ο οποίος επέστρεψε ως ένας από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές της εκδήλωσης, μαζί με τους Abdul Rahman Azzam και Amin Jaffer. «Είναι κεντημένο με τον ιερό λόγο του Θεού, από τον Οίκο του Θεού. Η συνάντηση με το Kiswah με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι παραπάνω από πρωτοφανής. Είναι για πολλούς επισκέπτες μια στιγμή συναισθηματικής έντασης, όπως επιβεβαίωσαν και πολλοί μη μουσουλμάνοι. Αυτό που λαμβάνουν από αυτή τη στιγμή μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη ζωή».

Τα δάνεια από τις διάφορες συλλογές επανενώνουν αντικείμενα μετά από αιώνες διαχωρισμού. Δύο χειρόγραφοι χάρτες του 17ου αιώνα, ο ένας που χαρτογραφεί την πορεία του Νείλου (ανήκει στο Βατικανό) και ο άλλος που ακολουθεί τον Τίγρη και τον Ευφράτη (ανήκει στο Κατάρ), βλέπουμε ξανά μαζί - ο στρογγυλεμένος, προσεκτικός γραφικός χαρακτήρας του δημιουργού και τα καθαρά, σχεδιασμένα με το χέρι ορόσημα είναι αισθητά κοινά σε κάθε χάρτη. Ένας πάπυρος του 16ου αιώνα που απεικονίζει το αναδρομικό αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό των muqarnas, που βρίσκεται στο Ουζμπεκιστάν, παρουσιάστηκε μαζί με μια αριθμητική πραγματεία για τα muqarnas από την οποία μπορεί να αντλούσε ο αρχιτέκτονας, η οποία κανονικά βρίσκεται 3.000 χιλιόμετρα μακριά στην Τουρκία.

Τέτοιες συνεργασίες θα θέσουν τις βάσεις για μελλοντικά δάνεια και συνεργασίες, καθώς η Σαουδική Αραβία αναπτύσσει τον τομέα των μουσείων της. (Οι εξαγορές είναι πιθανό να βρίσκονται επίσης στην ατζέντα του υπουργείου Πολιτισμού, αν και ο οργανισμός το αρνείται). Τα δάνεια λειτουργούν επίσης ως πολιτιστική διπλωματία. Οι Σαουδάραβες με τις επιδαπέδιες τουαλέτες αναμείχθηκαν με τους καθολικούς ιερείς με τα λευκά ράσα τους, ριγμένα από φανταχτερές ροζ ζώνες, οι οποίοι συνόδευαν αντικείμενα από την Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού κατά τη βραδιά των εγκαινίων. Εκτός από το οπτικό θέαμα ήταν πλούσια σε πολιτική σημασία. Το Βατικανό και η Σαουδική Αραβία δεν έχουν ακόμη διπλωματικές σχέσεις, καθώς η Σαουδική Αραβία δεν αναγνωρίζει επισήμως καμία θρησκεία εκτός από το Ισλάμ. Αλλά τα ανοίγματα εδώ δείχνουν ότι αυτό, και άλλοι θρησκευτικοί περιορισμοί της χώρας, έχουν πλέον χαλαρώσει.

Πράγματι, η αποκατάσταση του προφίλ του Ισλάμ είναι ένας σαφής στόχος, τόσο για να σηματοδοτήσει τη στροφή της Σαουδικής Αραβίας στο εσωτερικό όσο και για να μεταδώσει τα πολιτιστικά επιτεύγματα της θρησκείας διεθνώς. Παρά την ασάφεια σχετικά με το τι συνιστά «ισλαμική» τέχνη, ιδίως στη σύγχρονη ενότητα, η διαμόρφωση της ίδιας της πίστης είναι σαφής: η εκλέπτυνση, τα πνευματικά επιτεύγματα και η πνευματική πολλαπλότητα.

«Η θρησκεία που μεγάλωσα εδώ ήταν πολύ εμπνευσμένη», λέει ο καλλιτέχνης Muhannad Shono, ο οποίος επιμελήθηκε το σύγχρονο τμήμα. «Βοήθησε να διαμορφώσουμε αυτό που είμαστε. Μας έδωσε εστίαση, και αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες όλου του κόσμου. Περνούν από αυτές τις διαφορετικές αφηγηματικές αλλαγές, αλλά η αφήγηση παραμένει μέρος μιας μεγάλης ιστορίας».

Άποψη της εγκατάστασης του τμήματος AlMadar της Μπιενάλε Ισλαμικών Τεχνών 2025. Κέντρο: Timo Nasseri, Echoes of the Skies (2025).Φωτογραφία: Marco Cappelletti, ευγενική προσφορά του Ιδρύματος Μπιενάλε Diriyah.

Η επιμέλεια της Shono έφερε διεθνείς καλλιτέχνες (οι περισσότεροι αλλά όχι όλοι από τον ισλαμικό κόσμο) και νέους Σαουδάραβες, οι οποίοι προσέγγισαν το ζήτημα της πίστης από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Στο βίντεο What I heard in the valley (2025), ο Bilal Alaaf, από το Ριάντ, αναπαριστά την αναζήτηση νερού της Hajar, της γυναίκας του Αβραάμ, στα βουνά γύρω από τη Μέκκα και τη Μεδίνα. Χορεύοντας επί ένα 24ωρο, μετατρέπει την ιστορία της σε ένα λεξικό χειρονομιών και σε μια προσπάθεια απόλυτης αντοχής. Ο Imran Qureshi, από τη Λαχόρη, πήρε την ίδια ιστορία προέλευσης -αυτή του πηγαδιού Zamzam- αλλά την επεξεργάστηκε ως ένα πλούσια χρωματισμένο, υφαντό έργο δαπέδου που προσκαλεί τους επισκέπτες να ξεκουραστούν σαν να ήταν οι ίδιοι κουρασμένοι και διψασμένοι προσκυνητές (Between Sacred Cities (Zubaydah Trail), 2025).

Η πολυδιαφημισμένη αναμόρφωση της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζεται, αν και ο ρυθμός έχει κάπως επιβραδυνθεί λόγω των κεφαλαίων που κινούνται προς την Expo 2030 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, τα οποία θα φιλοξενήσει η χώρα.

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της διημερίδας έγινε μια νέα ανακοίνωση: Art Week Riyadh, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Εικαστικών Τεχνών του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την παρουσίαση της Μπιενάλε της Βενετίας στη χώρα. Η πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει εκθέσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τέχνης τον Απρίλιο, καθώς και μια σειρά από ομιλίες, εργαστήρια και παραστάσεις. Τα σχέδια για το ετήσιο πρόγραμμα απηχούν την πάλαι ποτέ Εβδομάδα Τέχνης της Τζέντα και τις εκδηλώσεις 21, 39, οι οποίες αποτελούσαν βασικά στοιχεία της καλλιτεχνικής σκηνής της Σαουδικής Αραβίας πριν το Ριάντ γίνει το κέντρο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.

Η Τζέντα εξακολουθεί να διατηρεί τα ίχνη εκείνης της εποχής στο πιο ποικιλόμορφο καλλιτεχνικό της τοπίο: σε συνδυασμό με τη μπιενάλε, ο ανεξάρτητος χώρος τέχνης Hayy Jameel άνοιξε εκθέσεις για το αστικό τοπίο και τα παλαιστινιακά κεντήματα, ενώ η γκαλερί ATHR διοργάνωσε τρεις ατομικές εκθέσεις -συμπεριλαμβανομένου ενός στοχαστικού κωδικοποιητικού της μπιενάλε από τον καλλιτέχνη του Ντουμπάι Rami Farook, ο οποίος διανθίζει την εξερεύνηση του τι σημαίνει να είσαι μουσουλμάνος με ελαφρότητα και ασάφεια.

ΠΗΓΗ:The Art Newspaper