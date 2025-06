The objects look at us | Τα αντικείμενα μας κοιτάζουν

Δημοσιεύθηκε 16.06.2025

Σε συνέχεια της δράσης What happens to me is written up there | Αυτό που μου συμβαίνει είναι γραμμένο εκεί πάνω, στο θέατρο Ριάλτο το περασμένο μήνα, ακολουθεί η δράση The objects look at us | Τα αντικείμενα μας κοιτάζουν. Η νέα δράση βασίζεται στην εμπειρία μιας παράλληλης σχέσης με τα αντικείμενα που αποτελούν την έκθεση, αυτή της επιθυμίας στην απόκτησή τους.

…Στην έκθεση Newcomers τα αντικείμενα, μικρά έργα, παρουσιάζονται με μοναδικό τρόπο… Δεν διεκδικούν τον χώρο, ούτε τον καταλαμβάνουν· τον ανοίγουν. Μέσα τους κείτεται ένας βαθύς στοχασμός πάνω στα διλήμματα του σύγχρονου βίου: τον εκτοπισμό, τον αποκλεισμό και τον πόθο για αναγνώριση …*

Στην έκθεση αυτή η Λοϊζίδου τοποθετεί τα αντικείμενα με τρόπο που η αναγνώριση τους γίνεται εφικτή στην παραδοξότητα του βλέμματος, αυτού που μας κοιτάζει. Αυτό το βλέμμα που μας ελκύει και που το αντικείμενο αναδύεται μέσα στη θέση της επιθυμίας μας.

Η διάκριση, μεταξύ επιθυμίας και ανάγκης είναι εμφανής. Δεν πρόκειται για αντικείμενα συναλλαγής, αλλά ορίζουν μια ψυχική ανάγκη, μια ψυχική αίσθηση επιθυμίας.

Στην έκθεση τα αντικείμενα έχουν κατασκευαστεί και παρουσιάζονται σαν μια παρέα που μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε, να συμμετέχουμε στην αναγνώριση του χώρου, στην αντίληψη της ιστορίας του και στην αίσθηση του ανήκειν. Ενίοτε όμως η παρέα αυτή συνωμοτεί ελευθερώνοντας χώρο για μια σχέση μοναδική, στην ιδιαίτερη σύνδεσή μας με ένα από τα μέλη της.

Στη διεκδίκηση της αυτονομίας του, το κάθε αντικείμενο, μικρό έργο, αποτελεί συγχρόνως πόρο ανατροφοδότησης και συνεισφέρει στην οικονομία της επιβίωσης της εικαστικού και των συνεργατών της.

Έχοντας βαθιά επίγνωση των συγκρούσεων του ψυχισμού, η Λοϊζίδου επιχειρεί ένα τρόπο συμφιλίωσης με ένα κομμάτι πολύπλοκο στην τέχνη. Αυτό της διαχείρισης του αντικειμένου, μικρού έργου, το οποίο αποθηκευμένο και απομονωμένο του βλέμματος στερείται της σύνδεσης του με τον κόσμο.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους και περιλαμβάνει μια σύντομη ξενάγηση στην έκθεση, κεράσματα στην αυλή του ξενοδοχείου Μινέρβα, ερμηνεία κειμένου της ιστορίας των μικρών έργων της έκθεσης και προαιρετικής συμμετοχής του κοινού στην απόκτηση τους μέσω δημοπρασίας.

*Απόσπασμα από το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση Newcomers της Alexandra Landré, καλλιτεχνικής διευθύντριας του Stroom (Στρούμ) της Χάγης.

28 Ιουνίου | 19:00-21:00 | Ξενοδοχείο Μινέρβα - Πλάτρες

Διάρκεια: 2 ώρες

Ερμηνεία: Λουκία Πιερίδου

Συμμετέχουν: Mαρία Αγησιλάου, Ιόλη Κασκάνη, Χρίστος Λοΐζου, Μαρία Παπαγεωργίου