Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Θέματα
Εικαστικά
Όταν η τέχνη σφραγίζει την ψυχή: O πίνακας που οδήγησε τον Γκογκέν στην απόγνωση
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 27.10.2025 10:33
Όταν η τέχνη σφραγίζει την ψυχή: O πίνακας που οδήγησε τον Γκογκέν στην απόγνωση

Η νύχτα που ακολούθησε ήταν γεμάτη πόνο, αλλά ο ζωγράφος έμεινε ζωντανός.

Γράφει ο Στέλιος Παπαγρηγορίου

Ο Πολ Γκογκέν ολοκλήρωσε το αριστούργημά του «Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού πάμε;» και, γεμάτος απελπισία, αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του. Ένα έργο που αποτυπώνει τη ζωή, τη φιλοσοφία και τα συναισθήματα ενός καλλιτέχνη σε πλήρη σύγκρουση με τον κόσμο γύρω του.

Μόλις ολοκλήρωσε τον πίνακα που θα έμενε στην ιστορία, ο Γκογκέν βρέθηκε σε απόγνωση και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει στα βουνά κοντά στο σπίτι του στην Ταϊτή.

«Δεν ξέρω αν η δόση του αρσενικού ήταν πολύ ισχυρή ή αν ο εμετός την εξουδετέρωσε», θα εξηγούσε αργότερα σε φίλο του. Η νύχτα που ακολούθησε ήταν γεμάτη πόνο, αλλά ο ζωγράφος έμεινε ζωντανός.

Το έργο του, μια ζωφόρος με κυματιστά μπλε και πράσινα, θερμές πινελιές καφέ και χρυσού και λάμψεις κόκκινου, ήταν η τελευταία του διαθήκη. Εκεί προσπάθησε να συνοψίσει τη δική του τέχνη, τις εμπειρίες του στην Ταϊτή, τη φιλοσοφία του και την πνευματική του αναζήτηση, προσπαθώντας να γεφυρώσει τον κόσμο των συναισθημάτων με τον κόσμο του μυαλού.

Η πραγματικότητα που συνάντησε στην Ταϊτή, όμως, ήταν σκληρή. Αντί για τον ιδανικό παράδεισο που ονειρευόταν, βρέθηκε σε μια κοινωνία πληγωμένη από ασθένειες, αλκοολισμό και αποικιακές εντάσεις. Η πολυνησιακή θρησκεία είχε σχεδόν εξαφανιστεί και αντικατασταθεί από τον προτεσταντισμό και τον καθολικισμό.

Στην προσωπική του ζωή, ο Γκογκέν γνώρισε την Τεχαμάνα, ένα 13χρονο κορίτσι που του προσέφερε η μητέρα της, και την ερωτεύτηκε, ενώ στην Ευρώπη η εγκαταλελειμμένη ερωμένη του γέννησε την κόρη τους. Η φτώχεια, η μορφίνη για τον πόνο και οι απώλειες παιδιών έκαναν την απόγνωση του ζωγράφου καθημερινότητα.

Ο πίνακας «Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού πάμε;» δεν ήταν απλώς ένα έργο τέχνης. Ήταν μια ανθολογία μορφών, χρωμάτων και ιδεών που επαναλάμβαναν μοτίβα προηγούμενων έργων του, αφηγούμενα τη ζωή, τη δημιουργία, την πτώση, τον θάνατο και τη διαφθορά. Σημαντικότερο για τον Γκογκέν ήταν η διάθεση που απέπνεε το έργο: μια ωκεάνια ονειροπόληση, μια εμπειρία που ενεργοποιείται κάθε φορά που ο θεατής βυθίζεται σε αυτήν.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι το χρώμα μπορούσε να εκφράσει τα πιο βαθιά συναισθήματα, σχεδόν σαν μουσική, και ότι μόνο μέσα από τις ψευδαισθήσεις και την υπεκφυγή μπορούσε να αποκαλυφθεί η αλήθεια της ζωής.

Το έργο του παραμένει μέχρι σήμερα ένας χώρος όπου η τέχνη, ο χρόνος και η ψυχή συναντώνται, αφήνοντας κάθε θεατή να δημιουργήσει τη δική του ιστορία μέσα σε ένα αιώνιο, κυλιόμενο παρόν.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
πίνακας
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΑΙΤΗ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Τα έργα που θα δούμε στην 25η έκδοση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου

28.10.2025 09:05

Post thumbnail or placeholder

Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Art Explora - 11 μέρες τέχνης, μουσικής και μεσογειακής αύρας

27.10.2025 12:16

Post thumbnail or placeholder

Όχι, η ΤΝ δεν είναι ψυχολόγος

27.10.2025 11:17

Post thumbnail or placeholder

Όταν η τέχνη σφραγίζει την ψυχή: O πίνακας που οδήγησε τον Γκογκέν στην απόγνωση

27.10.2025 10:33

Post thumbnail or placeholder

Εύη Σουρή Ευθυμίου και Εβελίνα Χαραλάμπους: Η δυναμική στην τέχνη του χορού

27.10.2025 09:34

Post thumbnail or placeholder

Ανοίγει το Nestopia Creative Hub - Μια νέα φωλιά για καλλιτέχνες στη Λευκωσία

27.10.2025 09:27

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ