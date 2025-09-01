Avli Sessions: Όταν η αυλή γίνεται σκηνή

Δημοσιεύθηκε 01.09.2025 09:53

Στην καρδιά της Βάβλας γεννιέται μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία που μετατρέπει τις αυλές σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και συνάντησης, και την ίδια ώρα φέρνει το κοινό πιο κοντά στην τέχνη και στους ντόπιους καλλιτέχνες.

Οι παραδοσιακές αυλές της Βάβλας ανοίγουν ξανά, αυτή τη φορά για να γίνουν σκηνές μιας νέας πολιτιστικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται για το «AVLI Sessions» το οποίο μας καλεί να ξεφύγουμε από την πόλη και να βρούμε καταφύγιο σε αυλές γεμάτες μουσική, τοπικές γεύσεις αλλά και τη ζεστασιά μιας κοινότητας - που έχει εξελιχθεί, ηθελημένα ή και όχι, σε έναν πυρήνα πολιτιστικής αποκέντρωσης. Τα τελευταία χρόνια, πρέπει να πούμε ότι στη Βάβλα έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εύφορο για δημιουργία, καλλιτεχνική δράση και παράλληλα σε ένα φιλόξενο μέρος όπου επανεκτιμάται η ιδέα της συνύπαρξης και του μοιράσματος ανάμεσα στους ανθρώπους. Η αρχή του «AVLI Sessions» γίνεται στις 6 Σεπτεμβρίου, με την Eleni Era στο Vavla Rustic Retreat, εκεί όπου το κοινό θα ζήσει μια ιδιαίτερη εμπειρία μέσα από τις νότες ενός Bösendorfer πιάνου και τη βελούδινη, ατμοσφαιρική φωνή της. Το «Π» επικοινώνησε με την ομάδα των «ΑVLI Sessions», (ανάμεσά τους είναι οι Λευτέρης Μουμτζής [Freedom Candlemaker] και Αναστασία Δημητριάδου αλλιώς Nama Dama) η οποία μοιράζεται λίγα λόγια για την ιδέα, τον στόχο της, καθώς και το πώς μπορεί η απουσία χώρων για φιλοξενία ντόπιων καλλιτεχνών να γεννά νέους ελπιδοφόρους θεσμούς.

«ΑVLI Sessions». Πείτε μας περισσότερα, ποια είναι η ιδέα;

Τα «AVLI Sessions» είναι μια σειρά υπαίθριων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται σε παραδοσιακές αυλές. Η ιδέα γεννήθηκε από την επιθυμία μας να αναδείξουμε την αυλή ως ζωντανό χώρο πολιτισμού και συνάντησης. Κάθε εκδήλωση θα συνδυάζει μοναδικές συναυλίες με την ομορφιά της κυπριακής φιλοξενίας, το κρασί και τον διάλογο. Στόχος είναι οι άνθρωποι να έρχονται κοντά, να μοιράζονται εμπειρίες και να ζουν τον πολιτισμό μέσα από την αίσθηση του τόπου και την αυθεντικότητα της στιγμής.

Πώς γεννήθηκε η πρωτοβουλία και από ποιους;

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από την απλή φράση «η φιλοξενία είναι πολιτισμός». Δημιουργοί της δράσης είναι οι καλλιτέχνες Ελευθέριος Μουμτζής και Αναστασία Δημητριάδου, μόνιμοι κάτοικοι Βάβλας, καθώς και το Vavla Rustic Retreat, που είναι ένας ιδανικός χώρος για υπαίθριες εκδηλώσεις. Η στήριξη τοπικών παραγωγών, όπως οι Tablecloth και Vavla's Treasures, δίνει σε κάθε εκδήλωση ένα σήμα κατατεθέν, ενώ η ιδέα παραμένει ανοιχτή στο να ταξιδέψει και σε άλλες κοινότητες, δημιουργώντας σταδιακά έναν δίκτυο αυλών και παραγωγών σε όλη την Κύπρο.

Θα έχει ως κατεύθυνση ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής; Σε ποιους καλλιτέχνες θα δώσει βήμα αυτή η πρωτοβουλία;

Δεν περιοριζόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Προς το παρόν δίνουμε βήμα σε ντόπιους συνθέτες και καλλιτέχνες που δημιουργούν το δικό τους υλικό, στηρίζοντας τη δημιουργικότητα και τη μοναδικότητά τους. Παράλληλα, η πρωτοβουλία παραμένει ανοιχτή σε άλλες μορφές καλλιτεχνικών δρώμενων, όπως εικαστικά, performances ή διαδραστικές δράσεις, με στόχο το «AVLI Sessions» να εξελιχθεί σε μια πλατφόρμα τέχνης και συνάντησης.

Γιατί επιλέχθηκε η Βάβλα; Θα είναι όλες οι συναυλίες στη Βάβλα ή θα «ταξιδέψει» και σε άλλα χωριά;

Η Βάβλα επιλέχθηκε γιατί είναι ο τόπος διαμονής μας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα σημείο όπου πραγματοποιούνται διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, όπως ο «Μουσικός Περίπατος στη Βάβλα». Ωστόσο, η ιδέα των «AVLI Sessions» δεν περιορίζεται μόνο εδώ. Στοχεύουμε να ταξιδέψει σε παραδοσιακές αυλές σε όλη την Κύπρο, δημιουργώντας ένα δίκτυο αυλών που θα φιλοξενεί τέχνη και μουσική.

Συναυλίες σε παραδοσιακά σπίτια και αυλές. Γιατί όχι σε κάποιο συναυλιακό χώρο, τι είναι αυτό που ψάχνετε ή θέλετε να πετύχετε;

Δυστυχώς, στην Κύπρο σήμερα υπάρχει μια παρακμή στα live venues, με περιορισμένες επιλογές και υποδομές για ζωντανές εμφανίσεις, ειδικά για τους ντόπιους δημιουργούς. Η πρωτοβουλία «AVLI Sessions» θέλει να προσεγγίσει διαφορετικά την έννοια της συναυλίας ως συνεύρεση, φέρνοντας τη μουσική στα χωριά και συγκεκριμένα σε παραδοσιακές αυλές. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, οι θεατές αλλά και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες ζουν μια πιο οικεία εμπειρία, όπου η τέχνη συνδέεται με τον τόπο και την κοινότητα και κατ' επέκταση με τη φύση.

Τι θεωρείτε ότι προσφέρουν στο κοινό οι διοργανώσεις σε χωριά και τι στους καλλιτέχνες;

Σήμερα υπάρχει μια έντονη ανάγκη για αλλαγή. Η ζωή στις πόλεις γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, ξυπνώντας την επιθυμία για αποκέντρωση και επαφή με τη φύση. Οι εκδηλώσεις σε χωριά δίνουν στο κοινό καινούργιες εμπειρίες, ενώ οι καλλιτέχνες προωθούν τη δουλειά τους με έναν ασυνήθιστο τρόπο, μέσα σε πιο «ζωντανά» περιβάλλοντα. Για τις κοινότητες νομίζω είναι ένα ωραίο «ξύπνημα» των αισθήσεων και μια σύνδεση με τον σύγχρονο πολιτισμό της χώρας.

Αρχή με την Eleni Era. Πείτε μας για την καλλιτέχνιδα. Πώς επιλέχθηκε και τι θα παρουσιάσει;

Η αρχή των «AVLI Sessions» γίνεται με την Eleni Era, μια Κύπρια καλλιτέχνιδα με βάση το Βερολίνο, γνωστή για την ονειρική, ατμοσφαιρική μουσική της. Επί τη ευκαιρία της παρουσίας της καλλιτέχνιδας, αυτή την περίοδο, στην Κύπρο, θέλαμε να την καλέσουμε να εμφανιστεί στη Βάβλα. Επίσης, επιλέχθηκε λόγω της ιδιαίτερης σχέσης της με το πιάνο που συνδέεται ιδανικά με την αυλή του Vavla Rustic Retreat και όπου θα παρουσιάσει ένα μοναδικό σετ στο Bösendorfer πιάνο με ουρά, με το οποίο θα συνοδεύσει τη βελούδινη της φωνή.

Ποια θα είναι η συνέχεια;

Σχεδιάζουμε το «AVLI Sessions» να γίνει ένας θεσμός που θα ταξιδέψει σε πολλές αυλές τις Κύπρου με πολλές και διάφορες μουσικές και γεύσεις. Θέλουμε να παρουσιάσουμε κι άλλες συναυλίες με Κύπριους δημιουργούς, αλλά και εμπειρίες που θα παντρεύουν τη μουσική με τη γεύση, τις ιστορίες και τον τόπο. Κάθε αυλή θα έχει τα δικά της μυστικά να αποκαλύψει.

Συναυλία της Eleni Era.6 Σεπτεμβρίου 2025, 19.30 (προσέλευση), 20:30 (έναρξη). Είσοδος: €15. Περιλαμβάνει: Ζωντανή μουσική / Ένα ποτήρι κρασί / Κέρασμα με snacks. Η συναυλία πραγματοποιείται σε εξωτερικό χώρο. Συνιστάται άνετη υπόδηση. Πληροφορίες και κρατήσεις: ~vavlavibes@gmail.com / 99495431. Instagram: @vavla_vibes