Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει τη σπουδαία ερμηνεύτρια «Νένα Βενετσάνου στην αυλή της Κλέλιας»

Δημοσιεύθηκε 30.09.2025 16:09

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Κλέλιας Πετρίδου, μουσικού και αρχιτέκτονος, η οποία απεβίωσε τον Απρίλιο του 2023

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 σε συνεργασία με τους φίλους της Κλέλιας Πετρίδου, παρουσιάζει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30), τη μουσική παράσταση «Η Νένα Βενετσάνου στην αυλή της Κλέλιας», με τη σπουδαία ερμηνεύτρια και συνθέτρια Νένα Βενετσάνου.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Κλέλιας Πετρίδου, μουσικού και αρχιτέκτονος, η οποία απεβίωσε τον Απρίλιο του 2023. Η επιλογή της Νένας Βενετσάνου δεν είναι τυχαία καθώς η Κλέλια ήταν θαυμάστριά της. Η συναυλία θα περιλαμβάνει τραγούδια που σημάδεψαν τις μουσικές βραδιές της δεκαετίας του ’60 – ’70 - ’80 στην Απανεμιά, την Πράσινη Γραμμή, τα Έπεα Πτερόεντα. Η Νένα Βενετσάνου θα ερμηνεύσει τραγούδια ελληνικά, σμυρναίικα, νησιώτικα και Νέο Κύμα.

Κλέλια Πετρίδου: Μια ζωή προσφοράς

Η Κλέλια Πετρίδου άφησε έντονο αποτύπωμα στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Λευκωσίας, δίνοντάς της μουσική ταυτότητα, μιας που με τη φωνή και την κιθάρα της ζωντάνεψε την παλιά Λευκωσία, μεταμορφώνοντας τις αυλές, τις μπουάτ και τις γειτονιές σε χώρους συλλογικής μνήμης και πολιτιστικής ζωής.

Παράλληλα, ως αρχιτέκτονας και ακούραστη, αθόρυβη αγωνίστρια, αφιέρωσε τις δυνάμεις της στη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, καταπολεμώντας την απομόνωση. Ήταν άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας κι ασχολήθηκε ενεργά με το αναπηρικό κίνημα. Ως Διευθύντρια του Γραφείου Σχεδιασμού για την Προσβασιμότητα (2002), συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος και στη θεσμοθέτηση του Κανονισμού για την προσβασιμότητα. Το έργο της αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για μια δίκαιη, προσβάσιμη κοινωνία.

Η Νένα Βενετσάνου

Με σπουδές φωνητικής στο Παρίσι αποτέλεσε για χρόνια τη μούσα του Μάνου Χατζιδάκι, ο οποίος χαρακτηριστικά είχε πει για τη Βενετσάνου: «Ισορροπεί με ευφυΐα ανάμεσα στο λαϊκό και το κλασικό τραγούδι, χωρίς ποτέ να χάνει τον αισθησιασμό της, είναι μια πλήρης φωνή».

Η Νένα Βενετσάνου είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού ποιοτικού τραγουδιού. Έχει συνδέσει τη μουσική της με την ποίηση, τη θεατρικότητα και τη γυναικεία ματιά, με έργο που τιμά τον ελληνικό πολιτισμό εντός και εκτός συνόρων. Εκτός από τον Μάνο Χατζιδάκι, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές: Μίκη Θεοδωράκη, Νίκο Μαμαγκάκη, Νότη Μαυρουδή, Ηλία Ανδριόπουλο, Άλκηστη Πρωτοψάλτη, Μιχάλη Τερζή, Νίκο Κυπουργό, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μαρίζα Κωχ και άλλους. Έχει επίσης, τιμηθεί για τη συμβολή της στην ειρήνη και τον πολιτισμό.

Συντελεστές

Νένα Βενετσάνου

Κιθάρα: Γιώργος Τοσικιάν

Σαντούρι: Βερόνικα Αλωνεύτου

Κρουστά: Σόλης Μπαρκής

Ακορντεόν: Δήμος Βουγιούκας

Διάρκεια: 90΄

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €16/ €18ΖΩΝΗ Α: €13/ €15ΖΩΝΗ Β: €10/ €12ΖΩΝΗ Γ: €10ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί,

ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG