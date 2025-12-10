Η ταινία «ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ» προβάλεται στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 14:53

Η ταινία διαδραματίζεται αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Σύμμαχοι κλήθηκαν να αποφασίσουν πώς να αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα των Ναζί.

Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει τις αποκαλυφθείσες φρικαλεότητες του Ολοκαυτώματος, ο ψυχίατρος του Αμερικανικού Στρατού, Αντισυνταγματάρχης Ντάγκλας Κέλι (Ράμι Μάλεκ), αναλαμβάνει το εξαιρετικό έργο της αξιολόγησης της ψυχικής κατάστασης του Χέρμαν Γκέρινγκ (Ράσελ Κρόου), του δεύτερου στην ιεραρχία του Χίτλερ, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους Ναζί αξιωματούχους.

Καθώς οι Σύμμαχοι - με επικεφαλής τον άκαμπτο επικεφαλής εισαγγελέα των ΗΠΑ, Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρόμπερτ Χ. Τζάκσον (Μάικλ Σάνον) μαζί με τον Λοχία Χάουι Τρίστ (Λίο Γούνταλ), τον Ντέιβιντ Μάξγουελ-Φάιφ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ), τον Γκούσταβ Γκίλμπερτ (Κόλιν Χανκς), τον Συνταγματάρχη Τζον Άμεν (Μαρκ Ο'Μπράιεν) και τον Μπάρτον Κ. Άντρους (Τζον Σλάτερι) - πλοηγούνται στο μνημειώδες έργο της δημιουργίας ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου για να διασφαλίσουν ότι το ναζιστικό καθεστώς θα λογοδοτήσει για τις φρικαλεότητές του, ο Κέλι γνωρίζει τους «ασθενείς» του. Σύντομα όμως βρίσκεται μπλεγμένος σε μια ψυχολογική μονομαχία με τον Γκέρινγκ, του οποίου το χάρισμα και η πονηριά αποκαλύπτουν μια οδυνηρή αλήθεια: ότι οι συνηθισμένοι άνθρωποι μπορούν να διαπράξουν ασυνήθιστο κακό.

Η ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ διαδραματίζεται αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Σύμμαχοι κλήθηκαν να αποφασίσουν πώς να αντιμετωπίσουν τα εγκλήματα των Ναζί. Αντί για συνοπτικές εκτελέσεις, επέλεξαν τη δημιουργία ενός πρωτοφανούς διεθνούς δικαστηρίου, θεμελιώνοντας έτσι τη σύγχρονη έννοια του διεθνούς δικαίου.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο The Nazi and the Psychiatrist του συγγραφέα Jack El-Hai, το οποίο εστιάζει στην αληθινή σχέση ανάμεσα στον Kelley και τους κατηγορούμενους του Γ΄ Ράιχ κατά τη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης.

Στον πυρήνα της ταινίας βρίσκονται δύο σπουδαίες ερμηνείες: του βραβευμένου με Όσκαρ® Russell Crowe και του επίσης βραβευμένου με Όσκαρ® Rami Malek, σε ρόλους που αναδεικνύουν τη σύγκρουση ανάμεσα στη Δικαιοσύνη και την ανθρώπινη ψυχολογία. Ο Crowe υποδύεται τον Göring, όχι απλώς ως έναν ιστορικό «κακό», αλλά ως έναν χειριστικό, πανίσχυρο και επικίνδυνα χαρισματικό άνθρωπο που παραμένει αμετανόητος — αποκαλύπτοντας τις μηχανές προπαγάνδας και αυταπάτης που συντηρούσαν το ναζιστικό καθεστώς. Μέσα από μια σύνθετη ερμηνεία, αναδεικνύει τη μαγνητική και ταυτόχρονα αποκρουστική προσωπικότητα του ανθρώπου που κάθισε στο εδώλιο ως το «πρόσωπο» του Γ΄ Ράιχ.

Απέναντί του, ο Malek ενσαρκώνει τον Douglas Kelley, τον στρατιωτικό ψυχίατρο που ανέλαβε να εξετάσει ψυχολογικά τα κορυφαία στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος. Με εσωτερικότητα και υποδόρια ένταση, ο ηθοποιός δημιουργεί ένα πορτρέτο ενός άνδρα που προσπαθεί να κατανοήσει το «τέρας» χωρίς να απολέσει την πίστη του στην ανθρωπότητα.

Ο σκηνοθέτης εστιάζει όχι μόνο στο δικαστήριο, αλλά και στη διαδικασία πίσω από τις σκηνές, φωτίζοντας τον ρόλο των ανθρώπων που διαμόρφωσαν το ιστορικό αυτό ορόσημο — με έμφαση στον ψυχίατρο και τη συναισθηματική ένταση της αποστολής του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 140’

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: James Vanderbilt

ΣΕΝΑΡΙΟ: James Vanderbilt, βασισμένο στο βιβλίο του Jack El-Hai, THE NAZI AND THE PSYCHIATRIST

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant, Colin Hanks, Mark O’Brien, John Slattery

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά με Ελληνικούς Υπότιτλους

Προβολές από τις 12 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου στις 8.30μμ στο ΠΑΝΘΕΟΝ , λεωφ.Διαγόρου 29, Λευκωσία

Δείτε το trailer της ταινίας εδώ