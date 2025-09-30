Από το National Theatre Live, ο “Vanya” σε πρώτη κινηματογραφική προβολή, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 30.09.2025 16:27

Πρόκειται για την κινηματογραφική εκδοχή της πολυβραβευμένης θεατρικής παράστασης “Vanya”. Η κινηματογραφική προβολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Από το 2009, το National Theatre Live έχει φέρει πάνω από 11,5 εκατομμύρια θεατές στις αίθουσες, προβάλλοντας θεατρικά έργα σε περισσότερους από 2.500 κινηματογράφους σε 65 χώρες. Μέσα από ζωντανές ή μαγνητοσκοπημένες παραστάσεις, προσφέρει στο παγκόσμιο κοινό την εμπειρία του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, μεταφέροντας τη θεατρική μαγεία στη μεγάλη οθόνη με υψηλή αισθητική και συναισθηματική δύναμη.

Η παράσταση “Vanya”, σε διασκευή του βραβευμένου θεατρικού συγγραφέα Simon Stephens και σκηνοθεσία του Sam Yates, παρουσιάστηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Duke of York’s Theatre στο West End του Λονδίνου το 2024 και πλέον προβάλλεται αποκλειστικά σε επιλεγμένους κινηματογράφους ανά τον κόσμο. Η προβολή έχει βιντεοσκοπηθεί ζωντανά κατά τη διάρκεια των sold-out παραστάσεων.

Τι είπε ο Simon Stephens για τον Τσέχωφ και τον Andrew Scott

«Ο Τσέχωφ δεν ήταν άνθρωπος του μουσείου, αλλά του θεάτρου. Τα έργα του χρειάζονται χιούμορ, ερωτισμό και την αίσθηση ενός κόσμου που ξεμένει από χρήματα αλλά εξακολουθεί να ερωτεύεται. Τα έργα του πρέπει να ζουν σε αυτόν τον αιώνα και σε αυτή τη δεκαετία. Μπορεί κανείς να το καταλάβει από τη λάμψη στα μάτια του.Το αν ο Τσέχωφ θα απολάμβανε τη δική μας προσέγγιση στο υπέροχο έργο του, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που γνωρίζω είναι πως ο Τσέχωφ αγαπούσε το θέατρο, αγαπούσε το κοινό και τις αίθουσες. Αγαπούσε τις τρελές συνεργασίες που απαιτούνται για να παρουσιαστεί ένα έργο στη σκηνή. Αγαπούσε το ρίσκο των παραγωγών. Αγαπούσε άλλους συγγραφείς – τους ενθάρρυνε, τους υποστήριζε και τους μάλωνε εξίσου. Αγαπούσε τους ηθοποιούς. Νομίζω ότι θα αγαπούσε τον Andrew Scott, γιατί ήταν αναμφισβήτητα ένας άνθρωπος με γούστο και νοημοσύνη», απόσπασμα στο πρόγραμμα του “Vanya” στο Duke of York’s.

Ο Andrew Scott σε μια καθηλωτική ερμηνεία

Ο βραβευμένος ηθοποιός Andrew Scott (γνωστός από τις σειρές “Fleabag”, “Sherlock” και την ταινία “All of Us Strangers”) ενσαρκώνει όλους τους ρόλους στην παράσταση, προσφέροντας μια καθηλωτική one-man εκδοχή του “Θείου Βάνια” του Άντον Τσέχωφ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή θεατρική προσέγγιση, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, και χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως «ερμηνεία της χρονιάς».

Με χιούμορ, πάθος και ευαισθησία, ο Scott ξεδιπλώνει την υπαρξιακή αγωνία, τα ερωτικά αδιέξοδα και τα διαχρονικά διλήμματα των ηρώων του Τσέχωφ, σε μια βαθιά ανθρώπινη και λιτή εκδοχή του κλασικού έργου.

Αναφορές στον Τύπο

Η διεθνής κριτική υποδέχθηκε την παράσταση με ενθουσιασμό:«Η ερμηνεία της χρονιάς» – iNews«Μάθημα υποκριτικής» – Evening Standard«Αναμφισβήτητα το θέατρο στα καλύτερά του» – Broadway World«Αστείο, σέξι και συγκινητικά ανθρώπινο» – Independent«Ο Andrew Scott είναι μαγνητικός» – The TelegraphΣυντελεστές:Ερμηνευτής & συν-δημιουργός: Andrew ScottΔιασκευή: Simon Stephens Σκηνοθεσία: Sam YatesΣκηνογραφία: Rosanna VizeΜουσική: Kelly MoranΣχεδιασμός φωτισμών: James FarncombeΉχος: Dan BalfourΒίντεο: Jack PhelanΚίνηση: Michela MeazzaΚοστούμια: Natalie PryceΠαραγωγή: Wessex Grove, Gavin Kalin Productions, Kater GordonΜετάδοση: National Theatre LiveΣκηνοθέτης oθόνης: Matthew AmosΣκηνοθέτης oθόνης: Matthew AmosΤεχνικός παραγωγός: Christopher C. BretnallΔιευθυντής φωτισμού: David BishopΥπεύθυνοι ήχου: Conrad Fletcher, Chris KalcovΥπεύθυνες κειμένων: Stephanie Rose, Laura VineTheatre: Duke of York’s theatre, LondonΔιάρκεια: 120΄Ηλικίες: ΚατάλληλοΕισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).Τιμές εισιτηρίων: €7Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG