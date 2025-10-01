Παράθυρο logo
Δωρεάν είσοδος σε 16 μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους στις 4-5 Οκτωβρίου
Δημοσιεύθηκε 01.10.2025 15:34
Μαρμάρινο άγαλμα Αφροδίτης, Σόλοι, Κυπριακό Μουσείο. Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Η δράση πραγματοποείται στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Δεκαέξι μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Κύπρο θα είναι ανοικτά, το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Οκτωβρίου, και με δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες, στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρουν σε ανακοίνωση ότι,προσκαλούν όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό τον εορτασμό του πολιτισμού και να εξερευνήσουν τα μνημεία που διαφυλάσσουν τη συλλογική μας μνήμη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης χώροι που είναι κλειστοί για τους επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα, θα είναι ανοικτοί στις 4 και 5 Οκτωβρίου ,έτσι ώστε το κοινό να μπορέσει να τους επισκεφθεί. Πρόκειται για τους αρχαιολογικούς χώρους Ταμασσού, Ιδαλίου, Κιτίου και Καλαβασού-Τέντας. Ανοικτό θα είναι επίσης και το Βασιλικό Παρεκκλήσι στα Πυργά.

Γενικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ανακαλύπτοντας τους μοναδικούς αρχαιολογικούς  χώρους της Κύπρου, και να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό. Θα μπορέσουν επίσης να δουν από πρώτο χέρι και να αξιοποιήσουν τους νέους ψηφιακούς οδηγούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποιους από αυτούς τους χώρους.

Υπενθυμίζεται πως οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελούν μία από τις ευρύτερα εορταζόμενες συμμετοχικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια τους, χιλιάδες μνημεία και χώροι ανοίγουν τις πόρτες τους δωρεάν στο κοινό.

Η Κύπρος συμμετέχει από το 1995 με διάφορες δράσεις που συντονίζει το Τμήμα Πολεοδομίας, αλλά φέτος για πρώτη φορά. με απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού ,το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανοίγει δωρεάν τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τιμώντας με το δικό του τρόπο τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
