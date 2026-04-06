Cyprus Film Days 2026: Η επιμονή της ζωής στο σκοτάδι της αίθουσας

Δημοσιεύθηκε 06.04.2026 09:00

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του φεστιβάλ, Αργυρώ Νικολάου και Πέτρος Χαραλάμπους, μιλούν στο «Π» για τον ρόλο του κινηματογράφου ως πράξη ελπίδας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, τη δυναμική του φετινού πολυσυλλεκτικού προγράμματος και τη σημασία της σκοτεινής αίθουσας ως χώρο συλλογικής εμπειρίας και αντίστασης στην απομόνωση της τεχνολογίας.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της 24ης διοργάνωσης του Cyprus Film Days, η συνομιλία με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές του φεστιβάλ, την Αργυρώ Νικολάου και τον Πέτρο Χαραλάμπους, πραγματοποιείται μέσω Zoom, ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και τη Λευκωσία. Χωρίς να μας πτοεί η διαφορά ώρας, τουναντίον, μας ενθαρρύνει και μας εμπνέει. Σε μια εποχή όπου η καθημερινή ειδησεογραφία συχνά μοιάζει ασφυκτικά σκοτεινή, η συζήτηση στρέφεται σε πιο αισιόδοξα πράγματα. Από τον ενθουσιασμό για το πρόγραμμα αλλά και στον ίδιο τον ρόλο του κινηματογράφου σήμερα.

Η φετινή διοργάνωση, που θα μας υποδεχτεί στο Θέατρο Ριάλτο την Παρασκευή 17 Απριλίου στη Λεμεσό και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα: ποια είναι η θέση του σινεμά σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα, οι συγκρούσεις και η κοινωνική ένταση κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα.

Για τους δύο δημιουργούς, η απάντηση βρίσκεται στην ίδια τη φύση της τέχνης.

«Προσεγγίσαμε τη φετινή διοργάνωση έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η κατάσταση του κόσμου, και ιδιαίτερα της περιοχής μας, έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα φόβου, αβεβαιότητας και αδράνειας», σημειώνει η Αργυρώ Νικολάου. «Αναρωτηθήκαμε ποιος είναι ο ρόλος του κινηματογράφου σε έναν κόσμο που προσφέρει καθημερινά δυσοίωνες ειδήσεις. Τελικά, κάθε μορφή τέχνης, και ιδιαίτερα ο κινηματογράφος, αποτελεί μια επιβεβαίωση της ζωής».

Η ίδια η δημιουργική πράξη, εξηγεί, είναι από τη φύση της πράξη ελπίδας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία της παρακολούθησης μιας ταινίας, η επαφή με τις ζωές άλλων ανθρώπων, άλλων τόπων και άλλων εμπειριών, λειτουργεί απελευθερωτικά και ενδυναμωτικά. Έτσι, η φετινή διοργάνωση εστιάζει συνειδητά στη βαθιά σύνδεση του κινηματογράφου με την ίδια τη ζωή.

Η ιδέα αυτή δεν αποτελεί μόνο μια αφηρημένη φιλοσοφική τοποθέτηση. Αποτελεί τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο οργανώνεται ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία τείνει να μετατοπίζει την προσοχή μας προς τις οθόνες των προσωπικών συσκευών, το σινεμά παραμένει ένας χώρος συλλογικής εμπειρίας.

«Τα φεστιβάλ αποτελούν τόπους συνάντησης», λέει ο Πέτρος Χαραλάμπους. «Είναι χώροι συζήτησης, ανταλλαγής ιδεών, διαφωνιών, ακόμη και γιορτής. Εκεί όπου οι άνθρωποι βλέπουν ταινίες μαζί, συζητούν, γνωρίζονται. Αυτή η ανάγκη για συνύπαρξη είναι που κρατά τα φεστιβάλ ζωντανά».

Ένα πρόγραμμα που αντανακλά τον κόσμο

Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης συγκεντρώνει ταινίες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό τοπίο. Οι θεματικές που διατρέχουν τις επιλογές των δημιουργών αντανακλούν έντονα τις αγωνίες της εποχής: μεταναστεύσεις, ιστορική μνήμη, τραύμα, πολιτικές συγκρούσεις αλλά και βαθιά προσωπικές ιστορίες.

Ανάμεσα στις ταινίες που ξεχωρίζουν βρίσκονται το ποιητικό «Sound of Falling» της Mascha Schilinski, βραβευμένο στις Κάννες, το ιστορικό δράμα «All That's Left of You» της Cherien Dabis για την παλαιστινιακή εμπειρία, καθώς και το αιχμηρό «Yes!» του Nadav Lapid, μια πολιτική αλληγορία για το σύγχρονο Ισραήλ.

Παράλληλα, το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα ισχυρό κυπριακό διαγωνιστικό πρόγραμμα, με τέσσερις ταινίες Κυπρίων δημιουργών, μια ένδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια η εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή.

«Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο ώριμα και πολυφωνικά κυπριακά προγράμματα που έχουμε δει μέχρι σήμερα», σημειώνει ο Χαραλάμπους. «Αντικατοπτρίζει μια κινηματογραφία που κοιτά προς τα έξω χωρίς να χάνει τη σχέση της με τον τόπο».

Εκτός από το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα Glocal Images και την ενότητα Viewfinder, που παρουσιάζει σημαντικές ταινίες του παγκόσμιου φεστιβαλικού κύκλου, η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και δύο ειδικά προγράμματα.

Το Cinemas of Dissent εξετάζει τον κινηματογράφο ως μορφή πολιτικής αντίστασης, με έργα από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, ενώ το Common Ground εστιάζει σε ιστορίες κοινωνικής συνύπαρξης και διαφορετικότητας.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ περισσότερες από τις μισές διαγωνιζόμενες ταινίες είναι σκηνοθετημένες από γυναίκες.

Ο κινηματογράφος ως χώρος συνάντησης

Παράλληλα με τις προβολές, το Cyprus Film Days επενδύει σταθερά στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων δημιουργών. Για τους διοργανωτές, τα εργαστήρια και τα masterclasses δεν αποτελούν απλώς παράλληλες δράσεις αλλά βασικό κομμάτι της ταυτότητας του φεστιβάλ.

Φέτος περιλαμβάνονται τέσσερα εργαστήρια: ένα masterclass σεναρίου με τη βραβευμένη σεναριογράφο Christina Lazaridi, το εργαστήριο One Minute Monologue με διεθνείς casting directors, το διήμερο AI Cinema με τη σκηνοθέτρια Elettra Fiumi σε συνεργασία με το CYENS Centre of Excellence, και το εργαστήριο Let's Grade! για τη σχέση κινηματογράφησης και color grading με τον Manthos Sardis.

Σε ένα μικρό κινηματογραφικό οικοσύστημα όπως η Κύπρος, τέτοιες δράσεις λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα σε τοπικούς δημιουργούς και διεθνή δίκτυα συνεργασίας.

«Ο κινηματογράφος είναι ομαδικό άθλημα», σημειώνει η Νικολάου. «Το πιο σημαντικό που μπορεί να κερδίσει ένας νέος δημιουργός σε τέτοιες συναντήσεις δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις αλλά οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι κοινότητες που δημιουργούνται».

Το σινεμά ως αντίσταση στην απομόνωση

Η συζήτηση οδηγείται αναπόφευκτα στο ζήτημα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για τους δύο καλλιτεχνικούς διευθυντές, η πρόκληση δεν είναι να ακολουθεί κανείς κάθε τεχνολογική εξέλιξη, αλλά να διατηρεί μια καθαρή καλλιτεχνική φωνή.

«Η τεχνολογία τείνει να μας απομονώνει», παρατηρεί ο Χαραλάμπους. «Οι μεγάλες πλατφόρμες βασίζονται στο να κρατούν την προσοχή μας εγκλωβισμένη στις προσωπικές μας συσκευές. Η τέχνη, και ιδιαίτερα ο κινηματογράφος, μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο, δημιουργώντας χώρους συλλογικής εμπειρίας».

Στη σκοτεινή αίθουσα ενός κινηματογράφου, με την αργή ροή των εικόνων και τη φυσική παρουσία των θεατών, ο χρόνος αποκτά διαφορετική ποιότητα. Το σινεμά επαναφέρει το βλέμμα στον άνθρωπο, στο σώμα, στο συναίσθημα.

Και ίσως, τελικά, αυτός να είναι και ο πιο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης ενός φεστιβάλ.

«Το σινεμά μας υπενθυμίζει ότι οι ιστορίες έχουν σημασία», λέει η Νικολάου. «Και ότι κάθε ζωή αξίζει να ειπωθεί».

Πληροφορίες

24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17–25 Απριλίου 2026

Χώροι προβολών: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσό και Ζήνα Πάλας, Λευκωσία.

Εισιτήρια: €5 ανά προβολή / €30 κάρτα διαρκείας για όλες τις προβολές

Περισσότερες πληροφορίες: www.cyprusfilmdays.com | Θέατρο Ριάλτο: 77777745

**Δωρεάν είσοδος για φοιτητές με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας, για μαθητές στο παιδικό πρόγραμμα και για κατόχους κάρτας ΑμεΑ. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, ενώ το κυπριακό διαγωνιστικό τμήμα προβάλλεται και με τουρκικούς υπότιτλους. [Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο].