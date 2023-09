«Sea Blindness: What Lies Beneath the Waves» | Από τις 22 Σεπτεμβρίου στο NeMe 

Ένα project που τοποθετεί τη Μεσόγειο Θάλασσα στο επίκεντρο καλλιτεχνικών, επιστημονικών και κριτικών συζητήσεων.

Το Κέντρο Τεχνών NeMe παρουσιάζει την έκθεση και το συνοδευτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων «Sea Blindness: What Lies Beneath the Waves». Το project θα διαρκέσει από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου 2023 και περιλαμβάνει μια διεθνή ομαδική έκθεση, ένα σεμινάριο, δύο εκδηλώσεις με προβολές και μια ομιλία από τις επιμελήτριες.

Το «Sea Blindness» τοποθετεί τη Μεσόγειο Θάλασσα στο επίκεντρο καλλιτεχνικών, επιστημονικών και κριτικών συζητήσεων. Με τη δουλειά 10 καλλιτεχνών που εργάζονται με διάφορα μέσα, καθώς και τη συμμετοχή ερευνητών και κινηματογραφιστών, η έκθεση και το πρόγραμμα εκδηλώσεων ρίχνουν φως στα μεγάλα «τεκτονικά κινήματα» και στα γεωπολιτικά, οικολογικά, και ανθρωπιστικά φαινόμενα που εκτυλίσσονται στη λεκάνη της Μεσογείου αλλά αγνοούνται από τον δημόσιο έλεγχο για διάφορους λόγους.

Πολλές ανθρώπινες παρεμβάσεις στη Μεσόγειο συνήθως παραβλέπονται, όπως στην περίπτωση των υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνίας, της ναυτιλιακής βιομηχανίας και άλλων κρίσιμων υποδομών λόγω έλλειψης ορατότητας ή επειδή αφορούν γεωπολιτικές σχέσεις και ως εκ τούτου φαίνονται υπερβολικά αφηρημένες ή απομακρυσμένες. Άλλες πτυχές, ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουν την αδιαφορία του ήδη υπερκορεσμένου εύρους της προσοχής του ευρύτερου κοινού, όπως συμβαίνει συχνά με θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη μετανάστευση.

Yamm (Open Sea) film still,Ruba Salameh.

Sea Pets by Eduardo Navarro.

Με επιμέλεια των Régine Debatty και Carmen Salas, το «Sea Blindness» στοχεύει να μας βοηθήσει να ξανασκεφτούμε πώς σχετιζόμαστε με τη Μεσόγειο θάλασσα, πώς ξεδιπλώνονται οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ των βόρειων και νότιων, ανατολικών και δυτικών συνόρων της λεκάνης, καθώς και ο ρόλος του η περιοχή παίζει στη γεωπολιτική του κόσμου και στην εξασφάλιση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευημερίας.

2012,Liquid Traces.

Οι καλλιτεχνικές και ερευνητικές δεσμεύσεις με αυτά τα θέματα ρίχνουν φως τόσο σε συλλογικές ανησυχίες όσο και σε πολιτικές απαντήσεις στις προκλήσεις που προκύπτουν στη λεκάνη της Μεσογείου. Μέσα από τη δουλειά τους, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες και μελετητές, εξερευνούν τις υποδομές, τα φαινόμενα, τις εντάσεις και τις σχέσεις που εκτυλίσσονται μέσα και γύρω από τη Μεσόγειο, αποκαλύπτοντας αφενός τους περίπλοκους μηχανισμούς των ανθρώπων, των τροφών και των υλικών που λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο Θάλασσα και τους αντίκτυπο σε κοινωνικό, πολιτικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και, αφετέρου, τη σημασία της προστασίας και της διατήρησης της θάλασσας για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης καλλιτέχνες που προτείνουν κριτικές, κερδοσκοπικές και μερικές φορές σατιρικές προσεγγίσεις για την κατανόηση του αυξανόμενου αντίκτυπου που έχει η τεχνολογία στην πολιτική και εδαφική πραγματικότητα, τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα ζητήματα μαζικής επιτήρησης γύρω από τη μακροχρόνια πρακτική της υποθαλάσσιας καλωδίωσης στη Μεσόγειο, όπως καθώς και ποιητικές προτάσεις για να ξανασκεφτούμε τη σχέση μας με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Beirut Port,Volatile Grounds Dossier.

Οι καλλιτέχνες, ομιλητές, και κινηματογραφιστές που συμμετέχουν στο Sea Blindness είναι: Futurefarmers με τον Ignacio Chapela & τον Alfonso Borragan, Border Forensics & Giovanna Reder, Moritz Frischkorn, Cesar Escudero Andaluz, Heba Y. Amin, Ingo Niermann & Eduardo Navarro, Ruba Salameh, Hypercomf, Jafra Abu Zoulouf, Δρ. Manfred A. Lange, Denis Delestrac, Ana Serna & Paula Iglesias και Corina Schwingruber Ilić, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Πρόγραμμα

19 Σεπτεμβρίου 2023, 19:30: Προβολή ντοκιμαντέρ: FREIGHTENED The Real Price of Shipping. Στο Τμήμα Καλών Τεχνών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αχιεπισκοπού Κυπριανού 12, 3036 Λεμεσός

22 Σεπτεμβρίου 2023, 19:30: Εγκαίνια έκθεσης στο NeMe Arts Centre, γωνία των οδών Ελλάδος και Ενώσεως, 3041 Λεμεσός, Κύπρος

23 Σεπτεμβρίου 2023, 18:30: Σεμινάριο στο NeMe Arts Center

24 Σεπτεμβρίου 2023, 11:00: Επιμελητές σε συνομιλία στο NeMe Arts Center

27 Σεπτεμβρίου 2023, 18:30-20:30: Προβολές των All Inclusive και They’re Just Fish, ακολουθούμενη από συζήτηση με τον Jafra Abu Zoulouf, στο Κέντρο Τεχνών NeMe.

30 Σεπτεμβρίου 2023, 11:00: Ξενάγηση στην έκθεση από τους επιμελητές Régine Debatty και Carmen Salas. Διοργάνωση Polina Dobrogaeva (Artnow), στο Κέντρο Τεχνών NeMe.

20 Οκτωβρίου 2023, 18:00-22:00: Παρουσίαση του We are all going to make it, ενός έργου τέχνης που παράγεται από το EMAP από τον Paul O’ Neill, που χρηματοδοτείται από την Creative Europe, στο Κέντρο Τεχνών NeMe.

Διάρκεια έκθεσης: 22 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου 2023

Ημέρες/Ώρες λειτουργίας: Τρί-Παρ 17:30-20:30 & 21-22 Οκτωβρίου: 11:00-20:00