SESSIONS | Οι τελευταίες συναντήσεις στην ΣΠΕΛ

Μια σειρά παραστάσεων, προβολών, αυτοσχεδιασμών, ξεναγήσεων και συναντήσεων για το υπόλοιπο του Δεκέμβρη

Καθώς τα «Sessions» στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ πλησιάζουν στο τέλος τους, υποδέχονται το κοινό και τον Δεκέμβριο σε μια σειρά παραστάσεων, προβολών, αυτοσχεδιασμών, ξεναγήσεων, συναντήσεων και ένα εργαστήριο βιβλιοδεσίας. Παράλληλα, οι τελευταίες εβδομαδιαίες συναντήσεις τις Πέμπτες, τα Cloud Transmissions, επιφυλάσσουν εκπλήξεις. ​

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 | 20.30

Sssssssinema: Faggy Films as Archiving Tools

Η έκδοση και η ανταλλαγή βιβλίων, zines, περιοδικών και άλλων εφήμερων ήταν ένας τρόπος με τον οποίο οι περιθωριοποιημένες κοινότητες δημιουργούσαν δίκτυα πριν από την άφιξη του διαδικτύου. Οι εκδότες αντιμετώπιζαν ποινικοποίηση, λογοκρισία, τις δυσκολίες στην παραγωγή και την κυκλοφορία. Ωστόσο τα queer έντυπα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία των queer αγώνων.

Οι δύο ταινίες που παρουσιάζονται στο επεισόδιο III του Faggy Films as Archiving Tools εστιάζουν στις queer εκδοτικές πρακτικές, στα περιβάλλοντα από τα οποία ξεπήδησαν και στις συνθήκες που τις έκαναν απαραίτητες.

Η πρώτη ταινία είναι ένα πορτρέτο του δημιουργού των πρώτων ανοιχτά queer κόμικς που εκδόθηκαν στην Ισπανία και η δεύτερη ακολουθεί την πορεία του Απελευθερωτικού Κινήματος Ομοφυλόφιλων Ελλάδας και του περιοδικού που εξέδιδε.

Επιμέλεια: Diego Α. Aparicio & Λοΐζος Ολύμπιος (Queer Wave x Cerebral Gym)

«The Garden of Fauns»

Pol Merchan / 24' / Γερμανία, Ισπανία / 2022

Μια ταινία μικρού μήκους που ανατρέχει στη ζωή και το έργο του Ισπανού Nazario Luque, πρωτοποριακού queer καλλιτέχνη και συγγραφέα των πρώτων ανοιχτά κουήρ underground κόμικς. Ρομαντικό και έντονα προκλητικό, tο The Garden of Fauns είναι ένα οικείο πορτρέτο ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην αγάπη και την ελευθερία, ενισχύοντας την queer κουλτούρα σε μια χώρα που ανακαλύπτει ακόμα την ελευθερία της μετά τη δικτατορία του Φράνκο.

ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης (*Για να κοιμηθώ στο στήθος τους...)

Ιωσήφ Βαρδάκης / 71' / Ελλάδα / 2023

Ελλάδα, 1977. Ένας προτεινόμενος νόμος φέρνει μαζί ομοφυλόφιλους και "τραβεστί" σε ένα ιστορικό γεγονός και πυροδοτεί τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού ΛΟΑΤ κινήματος. Για τα επόμενα 13 χρόνια, η ΑΚΟΕ και το περιοδικό της ΑΜΦΙ θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες ΛΟΑΤ αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Αυτή η ταινία γιορτάζει την ιστορία και την κληρονομιά τους.

Εισιτήρια: €5

Κρατήσεις στο 22479600 ή ηλεκτρονικά στο http://https://forms.gle/Wgtn5MjhdGDRqjnY7

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, 18.30

Fisherwomxn Thinking Stream #1 (των Fisherwomxn)

Στις 15 Δεκεμβρίου σας προσκαλούμε να γιορτάσετε μαζί μας την κυκλοφορία του νέου μας περιοδικού. Το Fisherwomxn είναι ένα λογοτεχνικό περιοδικό από womxn που εργάζονται για την αποαποικιοποίηση της σκέψης. Αυτή η δράση είναι η πρώτη μιας σειράς συναντήσεων με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου για την ανταλλαγή γνώσεων, το μαγείρεμα, την ακρόαση, το φαγητό, τη γραφή, το χορό και τη σκέψη μαζί.

19.00

Weaving our fishing nets: συλλογική ανάγνωση με τις Miriam και Esther Gatt, Ιουλίτα Τουμαζή. Παρουσίαση της πρώτης έκδοσης και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τον ρόλο της λογοτεχνίας στην απο-αποικιοποίηση της σκέψης.

20.30

Προβολές ταινιών με τη συνοδεία Aljotta, μιας δημοφιλούς μαλτέζικης σούπας.

Το Fisherwomxn είναι ένα λογοτεχνικό περιοδικό από γυναίκες κατά της αποικιοκρατίας. Στόχος του περιοδικού είναι να αποδομήσει τις αφηγήσεις που μας σπρώχνουν και μας απομακρύνουν από τους τόπους που αποκαλούμε πατρίδα. Πώς φέρουμε την ευθύνη της αναγέννησης των τόπων μας μέσα στη μετα-αποικιακή μας πραγματικότητα; Πώς βρίσκουμε χώρους πέρα από αυτούς στους οποίους έχουμε περιοριστεί; Κάθε έκδοση του Fisherwomxn προσκαλεί μια womxn να προβληματιστεί σχετικά με τον προσωπικό της αγώνα να παραμείνει συνδεδεμένη με τους τόπους που αποκαλεί σπίτι, την πατρίδα της και δικά της undercommons.

Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023, 20.30

Exercise in Light

As our panting breaths converge

our spirits slowly merge

and in that oneness

suddenly we know:

we are part of a beginning,

not an end.

Μια διαλογιστική περφόρμανς υπό την καθοδήγηση ενός κύκλου φωνών που δημιουργήθηκε μέσα από ένα πρόσφατο πρόγραμμα ανοιχτών εργαστηρίων στα Sessions. Η περφόρμανς είναι βασισμένη σε μια σειρά ηχητικών διαλογισμών που προσκαλούν τόσο την προσοχή όσο και την συνέργεια του κοινού, διερευνώντας τις θεραπευτικές και ριζοσπαστικές δυνατότητες της κοινής μουσικής εμπειρίας και ηχητικής δημιουργίας, ιδιαίτερα σε περιόδους συλλογικής θλίψης—μια τελετουργία για την ελπίδα, ένα μοίρασμα του πένθους, μια προσπάθεια κοινής ανάπαυσης.

(Androula & A Circle of voices)

Σύλληψη και διεύθυνση: Αντρούλα Καφά

Επί σκηνής: a circle of voices, Aντρούλα Καφά

Σχεδιασμός φωτισμού: Δημήτρης Σιαμμάς

Γραφικά και ρούχα: Νίκος Στέφου

Εισιτήρια: €5

Προκρατήσεις στο 22479600 ή ηλεκτρονικά στο https://forms.gle/Wgtn5MjhdGDRqjnY7

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023, 19.30

Tour & Discussion Session με τους Δημήτρη & Λεξ

Από την Σαπφούς 6 μέχρι την Κρατική Πινακοθήκη, το πρότζεκτ των Sessions είναι ένα συνεχές, αυτοσχεδιαστικό πείραμα. Οι Δημήτρης & Λεξ θα παρουσιάσουν το πρότζεκτ μέσω μιας ξενάγησης στη ΣΠΕΛ και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2023, 20.20

Κακιές Γυναίκες (από την Endrosia)

«Αγαπητό ημερολόγιο,

​​Το έτος είναι 2003. Υπό το σκηνικό μιας κρεβατοκάμαρας, μια μεταμεσονύχτια εκπομπή, «ΜΠΡΑΒΟ! ΕΙΣΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ!» μεταδίδει ένα θρασύτατο όνειρο τηλε-φήμης, ένα συμπόσιο με προταγωνιστ@ άτακτα πνεύματα απέχθειας. Παρακαλούμε όπως συγχωρέσετε τις κυρίες στη σκηνή. Αν και δεν είναι ηθοποιοί, είναι full time κακές.»

Η «παράσταση» θα γίνει στα Ελληνικά. Θα ακολουθήσει DJ set από τις Kajares.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2023, 11.00-14.00

Χριστουγεννιάτικα Ουράνια Τόξα (Οργάνωση: Πολύχρωμες Οικογένειες της Accept Cyprus)

Οι Πολύχρωμες Οικογένειες Κύπρου ανακοινώνουν με ενθουσιασμό το πρώτο μας Χριστουγεννιάτικο Πάρτι! Σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας για μια γιορτινή μέρα γεμάτη χαρά και δημιουργικότητα. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα ποικίλο φάσμα δραστηριοτήτων κατάλληλων για παιδιά όλων των ηλικιών, τέχνες και χειροτεχνίες, μια έκθεση παιδικών βιβλίων με ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες από όλο τον κόσμο και μια ανάγνωση βιβλίου.

Καθ' όλη τη διάρκεια της δράσης, τα παιδιά θα έχουν τη ευκαιρία να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια, προσδίδοντας μια προσωπική πινελιά στην περίοδο των γιορτών. Δεσμευμένες να προωθήσουμε την αίσθηση της κοινότητας και της συμμετοχικότητας, θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη γιορτινή εμπειρία. Μη διστάσετε να φέρετε φίλους και συγγενείς για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς.

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2023, 20.30

Sessionmmas Eve with A Man to Pet

Πρόσεχε τι εύχεσαι για τα Χριστούγεννα, δεν πρόκειται ποτέ να το πάρεις, ειδικά όταν η A Man To Pet είναι τριγύρω.

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένα αστέρι, ένα φάντασμα και ένας κλόουν...

Είπες στον αγαπημένο σου ότι χρειάζεσαι χώρο αυτά τα Χριστούγεννα αντί να του πεις ότι πρέπει να χωρίσετε. Η Pet θα επιληφθεί για σένα, αλλά τα πράγματα πρόκειται να γίνουν χειρότερα. Αγαπημένα μου! Φέρτε μαζί σας παπούτσια για χορο και την φρικτή σας αίσθηση της μόδας. Ναι, μπορείτε να κρίνετε την τέχνη, αλλά και ο καλλιτέχνης μπορεί να σας κρίνει.

Η «A Man To Pet» αποτελεί εδώ και 18 χρόνια πλούτο της gay κουλτούρας, ανεβάζοντας τη διάθεση ακόμα πιο ψηλά, κάνοντας σόου σε μερικά από τα πιο σημαντικά events στο Λονδίνο και σε όλο τον κόσμο. Αψηφώντας την ασχήμια και την ομορφιά και φλερτάροντας πάντα με το κιτς, οι χαρακτήρες που ζωντανεύει στην πραγματική ζωή αλλά και στη σκηνή δεν είναι παρά ένα μείγμα της γνήσιας εκκεντρικότητάς του και των χαζών, ξεκαρδιστικών αναφορών του.

Εισιτήρια: €5 & Προ-πωλήσεις στο Cloud.

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023, 16.00-00.00

Last Session: Pista Caca-Dada-Booboo

Καθώς τα Sessions x SPEL φτάνουν στο τέλος τους, σας προσκαλούμε σε ένα τελευταίο τζαμάρισμα στη Pista Cacophonias. Από τις 16:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, σας προσκαλούμε να αυτοσχεδιασετε μαζί με εμάς και με προσκεκλημένους μουσικούς, επιτρέποντας σε όλα όσα πρέπει να εκφραστούν να βρουν τον χώρο τους. Βίντεο και τα instagram stories θα συλλέγονται επί τόπου και θα τυγχάνουν ζωντανής επεξεργασίας από τον Άγγελο Χαραλάμπους. Η 8ωρη ηχογράφηση και το βίντεο μοντάζ που θα δημιουργηθεί από όλους μας την ίδια μέρα, θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη συλλογικά γυρισμένη ταινία των Sessions.

Καμία απολύτως εμπειρία ή προετοιμασία δεν είναι απαραίτητη.

Δωρεάν συμμετοχή.



******CLOUD TRANSMISSIONS ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 20:20, ΣΤO THEATRO

Πληροφορίες

Χώρος: Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - ΣΠΕΛ (Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία)

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο 12:00–00:00 (κλειστά στις δημόσιες αργίες)

Επικοινωνία: +357 22 479600, info@moca.org.cy, Facebook/Instagram: spelstategallery