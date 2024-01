«Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας» με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και την Κωνσταντίνα Ζάνου

Το πρότζεκτ «Delivering Views - Delivering Texts» του Φανερωμένης 70 διοργάνωνει διαδικτυακή συζήτηση την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Στη δεύτερη δράση της έκδοσης #33 του πρότζεκτ «Delivering Views - Delivering Texts», η οποία επικεντρώνεται στη Διασπορά, παρουσιάζονται δύο καταξιωμένα πρόσωπα της Διασποράς, οι συναντιούνται διαδικτυακά σε μία ανοιχτή συζήτηση.

Δύο ο καταξιωμένος τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης και η συγγραφέας - αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιταλικής και Μεσογειακής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης Κωνσταντίνα Ζάνου συζητούν για τις πολλές πατρίδες και εξορίες στις οποίες κατοικούν.

Κωνσταντίνα Ζάνου

Η Κωνσταντίνα Ζάνου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιταλικής και Μεσογειακής Ιστορίας στο Τμήμα Ιταλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Οι έρευνές της επικεντρώνονται σε ζητήματα διανοητικής και λογοτεχνικής ιστορίας, ιστορίας της αρχαιολογίας και των μουσείων, βιογραφίας και μικροϊστορίας, και ιστορίας των διασπορών. Είναι συγγραφέας του βραβευμένου Transnational Patriotism in the Mediterranean, 1800-1850: Stammering the Nation (2018—ελλ. έκδ. Τραυλίζοντας το έθνος. Διεθνικός Πατριωτισμός στη Μεσόγειο, 1800-1850, Αλεξάνδρεια, 2022) και συνεπιμελήτρια (με τον Maurizio Isabella) του Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long Nineteenth Century (2016).

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου. Σπούδασε κλασική κιθάρα στο Ευρωπαϊκό Ωδείο. Το 1989, μετακόμισε στην Αθήνα, όπου πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια σπουδάζοντας θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1993 υπέγραψε στην Universal Music. Ως τραγουδιστής και τραγουδοποιός, έχει κυκλοφορήσει έντεκα σόλο άλμπουμ, τα περισσότερα από τα οποία έχουν γίνει χρυσά ή πλατινένια. Ως καλεσμένος τραγουδιστής, έχει παίξει σε περισσότερα από 40 άλμπουμ με διάφορους καλλιτέχνες. Έχει επίσης γράψει μουσική για χορό και θέατρο, ενώ το συμφωνικό του έργο παίζεται συχνά από ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επιρροές του κυμαίνονται από παραδοσιακή κυπριακή μουσική, Έλληνες συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών, Βυζαντινή, Κλασική και Ροκ. Το κλασικό του έργο παίχτηκε στη Φιλαρμονική Kammermusiksaal του Βερολίνου, από τους Camerata Europaea και Ernst Senf Chor, και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Έργο του ήταν η εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ «Λευκές Νύχτες» του Πετροζαβόντσκ της Ρωσίας, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Καρελίας, που παρουσιάστηκε από τη Συμφωνική Ορχήστρα Ερμιτάζ στη Φιλαρμονία της Αγίας Πετρούπολης και στη Γερμανία από τον Thuringer Symphoniker. Είναι επίσης φλαουτίστας, κρουστός και τραγουδιστής της πρωτοποριακής ομάδας FMS (Οι φίλοι του Μίλτου Σαχτούρη). Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης έχει εργαστεί ως ηθοποιός, παίζοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους στο αρχαίο δράμα στο Θέατρο της Επιδαύρου στην Ελλάδα, ενώ πιο πρόσφατα συνεργάζεται με νέους μουσικούς στην Ελλάδα (Βόλος και Λέρος).

«Delivering Views - Delivering Texts»

Σημειώνεται ότι, το «Delivering Views - Delivering Texts» είναι ένα συνεχές πρόγραμμα του Φανερωμένης 70, το οποίο εστιάζει στις εντυπώσεις επισκεπτών στην Κύπρο και στην ξεχωριστή τους μάτια πάνω στο νησί. Σε οπτική και γραπτή μορφή, οι επισκέπτες, περαστικοί, ξένοι έχουν συνεισφέρει στη δημιουργία ενός αρχείου και μιας σειράς βιβλίων που πιστοποιούν, καταγράφουν και μοιράζονται τις εντυπώσεις τους από το νησί. Τα βιβλία αυτά ενσωματώνουν μέσα τους μια πληθώρα πληροφοριών που φέρνουν στο φως πολλαπλά κοινωνικά πολιτικά, πολιτιστικά, ιστορικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.

Για αυτή την έκδοση, #33, χρησιμοποιείται το Delivering Views ως απείθαρχο αρχείο και κοιτάμε την ιδέα της διασποράς, προκειμένου να διερευνήσουμε την έννοια του «τόπου» με τρόπους «που δεν φαίνονται απλώς ως τοπίο ή γεωγραφική περιοχή, αλλά ως μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ του εαυτού, της γλώσσας, της ιστορίας και του περιβάλλοντος». (Mediterranean Diasporas: Politics and Ideas in the Long 19th Century (Maurizio Isabella, Konstantina Zanou).

Πώς δημιουργούμε χώρο για τους ανθρώπους που είναι μέρος ενός τόπου, και όμως βρίσκονται μακριά από αυτόν; Πώς συνδέονται οι πραγματικότητες τους με τους ντόπιους που ζουν εδώ; Ποια είναι η σχέση τους με το σπίτι (αν υπάρχει), και πώς επηρεάζει η εμπειρία τους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξανασκεφτούμε γεωγραφικές και συλλογικές διεργασίες; Φιλοδοξία μας είναι να διεγείρουμε τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις μέσω της κυκλοφορίας εικόνων και ιδεών, ώστε να ξεκινήσουμε μια νέα συζήτηση για πράγματα που -εν κινήσει- αγνοούμε.

Τη συγκεκριμένη έκδοση επιμελούνται οι Κυριακή Κώστα, Δρ. Μόνικα Ασημένου, Ευαγόρας Βανέζης.

Πληροφορίες

«Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας» | «Delivering Views - Delivering Texts» #33: DIASPORA

Διαδικτυακή συζήτηση με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και την Κωνσταντίνα Ζάνου

Ημερομηνία: 14 Φεβρουαρίου 2024, 19.00 (ώρα Κύπρου)

Zoom link: https://columbiauniversity.zoom.us/j/94523125068?pwd=a0pkR3dSYjdVRThZS08vMnh4d3V5Zz09

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα, επικοινωνήστε στο: phaneromenis70@gmail.com ή ακολουθείστε τα ΜΚΔ του @phaneromenis70 και τον σύνδεσμο της εκδήλωσης: https://www.facebook.com/events/938767310957868?ref=newsfeed