Σαν σήμερα οι Dire Straits στην πρεμιέρα του MTV Europe - Ένα ευρωπαϊκό τηλεοπτικό ορόσημο

Πώς το «Money for Nothing» σύστησε το μουσικό κανάλι στους δέκτες της γηραιάς ηπείρου

Οι Dire Straits και ένα σημαντικό τηλεοπτικό ορόσημο έχουν την τιμητική τους σαν σήμερα, καθώς την 1η Αυγούστου 1987 η Ευρώπη απέκτησε επιτέλους το δικό της MTV, με το βιντεοκλίπ του «Money For Nothing» να σηματοδοτεί την πρεμιέρα του μουσικού καναλιού.

Στην εισαγωγή του διάσημου τραγουδιού των Dire Straits, η χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμη φωνή του Sting ακούγεται να λέει: «Θέλω το MTV μου». Η Ευρώπη απέκτησε τελικά το MTV της την 1η Αυγούστου 1987, όταν το μουσικό κανάλι άρχισε να εκπέμπει σε ολόκληρη την ήπειρο από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Οι στίχοι του τραγουδιού των Dire Straits είναι γραμμένοι από την οπτική γωνία δύο ανδρών που παρακολουθούν μουσικά βίντεο και σχολιάζουν © YouTube/screenshot.

Dire Straits: Σαν σήμερα το «Money for Nothing» στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού MTV

Όταν το MTV βγήκε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1981, το «Video Killed The Radio Star» αποδείχθηκε το τέλειο τραγούδι για την έναρξη του καναλιού. Έξι χρόνια αργότερα, όταν ήρθε επιτέλους η σειρά του MTV να ξεκινήσει στην Ευρώπη, η πίεση για να βρεθεί ένα εξίσου ταιριαστό κομμάτι ήταν μεγάλη.

Σε σκηνοθεσία του Βρετανού Στιβ Μπάρον, ενός δημιουργού που βρισκόταν επίσης πίσω από κορυφαία δείγματα βιντεοκλίπ της εποχής όπως το «Take On Me» των Α-Ηa και το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον, των χιτ των Dire Straits ήταν το πρώτο μουσικό βίντεο που σύστησε το MTV στο ευρωπαϊκό κοινό.

Το ίδιο το βίντεο αποτέλεσε τον ιδανικό προάγγελο του τι σήμαινε η προέλαση του MTV για τη μουσική βιομηχανία. Η χρήση των γραφικών CGI ήταν πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη και αντικατόπτριζε την ολοένα και περισσότερο οπτική φύση στην οποία επρόκειτο να κινηθεί η ποπ, σε σχέση με την έως πρότινος παντοκρατορία του ραδιοφώνου.

Καθώς το καταιγιστικό ριφ του Μαρκ Νόπφλερ ξεχυνόταν από τους δέκτες, ήταν σαφές ότι η εποχή της κυριαρχίας του βίντεο είχε καταφθάσει στην ήπειρο με ορμή.

H θέση του «Money for Nothing» στη δισκογραφία των Dire Straits

Μέρος της πέμπτης δισκογραφικής δουλειάς των Dire Straits «Brothers in Arms», το «Money for Nothing» κυκλοφόρησε ως δεύτερο σινγκλ του άλμπουμ στις 28 Ιουνίου 1985 από την Vertigo Records.

Οι στίχοι του τραγουδιού είναι γραμμένοι από την οπτική γωνία δύο ανδρών της εργατικής τάξης που παρακολουθούν μουσικά βίντεο και σχολιάζουν αυτά που βλέπουν.

Ήταν το πιο επιτυχημένο εμπορικά σινγκλ των Dire Straits, φτάνοντας στο νούμερο 1 για τρεις εβδομάδες τόσο στο US Billboard Hot 100 όσο και στο Top Rock Tracks chart και στο νούμερο 4 στην πατρίδα του συγκροτήματος, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Ιούλιο του 1985, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του, οι Dire Straits και ο Sting ερμήνευσαν το τραγούδι στο Live Aid. Στα 28α Βραβεία Grammy το 1986, το «Money for Nothing» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ροκ ερμηνείας και ήταν επίσης υποψήφιο στις κατηγορίες δίσκου και τραγουδιού της χρονιάς.

Στα MTV Video Music Awards του 1986, το βίντεο έλαβε 11 υποψηφιότητες, κερδίζοντας το βραβείο Video of the Year και το βραβείο Best Group Video.

Το «Money for Nothing» κυκλοφόρησε στο πέμπτο άλμπουμ των Dire Straits, «Brothers in Arms»

Το MTV φτάνει στην Ευρώπη και μαζί του η εποχή της εικόνας

Τα υπόλοιπα, φυσικά, είναι ιστορία. Το MTV συνέχισε να κυριαρχεί και να ορίζει την εποχή των βίντεο στην παγκόσμια ποπ, και τα Video Music Awards του έχουν πάρει τη θέση τους στο ετήσιο μουσικό ημερολόγιο.

Η εκδήλωση του Σεπτεμβρίου του 2023 ήταν η 40η στο καλεντάρι της διοργάνωσης, με την Τέιλορ Σουίφτ να γράφει ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα η οποία κέρδισε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Video Of The Year».

