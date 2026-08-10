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«Missing Frequencies»: Στη Ναυσικά Χατζηχρίστου το πρώτο βραβείο του εθνικού διαγωνιστικού στο Animafest Cyprus
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.08.2026 10:17
«Missing Frequencies»: Στη Ναυσικά Χατζηχρίστου το πρώτο βραβείο του εθνικού διαγωνιστικού στο Animafest Cyprus

© Animafest Cyprus, 2026.

«Με θάρρος, η σκηνοθέτιδα μεταφέρει την προσωπική της εμπειρία με την ακουστική αναπηρία σε μια ιδιαίτερη οπτική και ακουστική γλώσσα»

Η ταινία Missing Frequencies απέσπασε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Animafest Cyprus 2026, μεταφέροντας την προσωπική εμπειρία της δημιουργού με την ακουστική αναπηρία μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική και ακουστική γλώσσα.

Το πρώτο βραβείο του εθνικού διαγωνιστικού τμήματος της 25ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Animation Κύπρου - Όψεις του Κόσμου (Countryside Animafest Cyprus) απονεμήθηκε στην ταινία Missing Frequencies της Ναυσικάς Χατζηχρίστου.

Η κριτική επιτροπή, την οποία αποτέλεσαν οι Καίτη Παπαδήμα από την Κύπρο, Roberto Panganelli από την Ιταλία και Jakob Schuh από τη Γερμανία, ξεχώρισε την ταινία για τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργός μεταφέρει την προσωπική της εμπειρία με την ακουστική αναπηρία σε μια ιδιαίτερη οπτική και ακουστική γλώσσα.

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Στο σκεπτικό της για τη βράβευση, η επιτροπή αναφέρει: «Το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα πηγαίνει στο Missing Frequencies της Ναυσικάς Χατζηχρίστου. Με θάρρος, η σκηνοθέτις μεταφέρει την προσωπική της εμπειρία με την ακουστική αναπηρία σε μια ιδιαίτερη οπτική και ακουστική γλώσσα. Μέσα από έναν επιτυχημένο συνδυασμό ζωντανής δράσης (live-action) και διαφορετικών μορφών animation, μας προσελκύει στον δικό της αισθητηριακό κόσμο με μεγάλη ευαισθησία».

Το Missing Frequencies ήταν μία από τις επτά κυπριακές ταινίες που συμμετείχαν στο φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα του Animafest Cyprus.

Κυπριακή παρουσία υπήρξε και στα Βραβεία Κοινού, με το Feed the Cat του Μιχάλη (Mike) Χαραλάμπους να κερδίζει το Βραβείο Κοινού του εθνικού διαγωνιστικού τμήματος.

Η 25η διοργάνωση του Animafest Cyprus ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου στο Κοιλάνι της Λεμεσού, έπειτα από τέσσερις ημέρες προβολών, συναυλιών, εργαστηρίων και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Συνολικά, το φετινό διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε 30 διεθνείς και επτά κυπριακές ταινίες, ενώ ακόμη 15 διεθνείς ταινίες παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα για Νεανικό Κοινό.

Το φεστιβάλ στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

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ΚΥΠΡΟΣ
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