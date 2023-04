Κινηματογραφικές Μέρες - ΚΥΠΡΟΣ 2023: Κριτική Επιτροπή

Πρόεδρος της επιτροπής είναι φέτος η διεθνώς καταξιωμένη Γαλλίδα σκηνοθέτρια, Julie Bertuccelli, πλαισιωμένη από τους Georg Georgi (Γερμανία), Sebastian Markt, Sophie Cavoulacos (ΗΠΑ) και τη βραβευμένη Κύπρια σκηνοθέτρια Γιάννα Αμερικάνου.

21ο Διεθνές Φεστιβάλ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ – ΚΥΠΡΟΣ 2023

21 - 29 Απριλίου

Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός & Ζήνα Πάλλας, Λευκωσία

Εξέχουσες προσωπικότητες από τη διεθνή κινηματογραφική σκηνή απαρτίζουν την πενταμελή διεθνή κριτική επιτροπή του 21 ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες – ΚΥΠΡΟΣ 2023. Το κύρος και η τιμητική παρουσία τους επιβεβαιώνει τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική και αναγνώριση που απολαμβάνει η διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κριτική επιτροπή θα βρίσκεται στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ και αφού παρακολουθήσει τις οκτώ ταινίες που συμμετέχουν φέτος στο διαγωνιστικό τμήμα Glocal Images θα ανακοινώσει τον κατάλογο με τους νικητές το Σάββατο 29 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο, κατά την Τελετή Λήξης. Οι ταινίες διεκδικούν το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το Βραβείο Authorwave και τιμητικές διακρίσεις.

Πρόεδρος της επιτροπής είναι φέτος η διεθνώς καταξιωμένη Γαλλίδα σκηνοθέτρια, Julie Bertuccelli, πλαισιωμένη από τον πολύπειρο πράκτορα ταλέντων Georg Georgi (Γερμανία), τον επικεφαλής του τμήματος Generation της Berlinale Sebastian Markt, την επιμελήτρια κινηματογραφικών εκθέσεων του MoMA Sophie Cavoulacos (ΗΠΑ) και τη βραβευμένη Κύπρια σκηνοθέτρια Γιάννα Αμερικάνου.

Τα Βραβεία αναλυτικά:

Στην τελετή βράβευσης, η οποία ρίχνει την αυλαία του φεστιβάλ στις 29 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο, θα απονεμηθούν:

- το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images συνοδευόμενο από το ποσό των €6000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό και στον Σκηνοθέτη

- το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images συνοδευόμενο από το ποσό των €3000 το οποίο καταβάλλεται εξ ημισείας στον Παραγωγό και στον Σκηνοθέτη

- το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Glocal Images συνοδευόμενο από το ποσό των €1000.

- το Βραβείο Authorwave συνοδευόμενο από υπηρεσίες για μεταπαραγωγή, αξίας €4000.

- τιμητικές διακρίσεις (δεν συνοδεύονται από χρηματικό ποσό)

Όλες οι ταινίες που θα προβληθούν στο διεθνές διαγωνιστικό Glocal Images, συν τρεις ταινίες μυθοπλασίας που προβάλλονται εκτός επίσημου διαγωνιστικού, θα διεκδικήσουν φέτος το Βραβείο Κοινού, το οποίο αξιολογούν οι θεατές αμέσως μετά από κάθε προβολή. Συνοδεύεται από το ποσό των €500 που χορηγείται από τον Δήμο Λεμεσού.

*Τα βραβεία που απονέμει η Διεθνής Κριτική Επιτροπή έχουν τη μορφή μιας νεολιθικής ανθρωπόμορφης φιγούρας. Πρόκειται για πιστά αντίγραφα ενός πέτρινου ειδωλίου που βρέθηκε στον νεολιθικό οικισμό της Χοιροκοιτίας, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, και χρονολογείται από το 7000 – 6000 π.Χ.

Πληροφορίες για τα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής

H Julie Bertuccelli (1968) ξεκίνησε την καριέρα της ως βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό κορυφαίων σκηνοθετών (Krzysztof Kieślowski, Otar Iosseliani, Bertrand Tavernier, Rithy Panh, Pierre Étaix, Christian de Chalonge, Jean-Louis Bertuccelli κ.ά). Σπούδασε αρχικά Φιλοσοφία και συνέχισε τις σπουδές της στη σκηνοθεσία ντοκιμαντέρ στη σχολή Ateliers Varan το 1993. Την ίδια χρονιά, σκηνοθέτησε το πρώτο της ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, Un métier comme un autre. Ως σκηνοθέτρια, έγινε γνωστή ευρέως με την πρώτη της ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους Since Otar Left (2002), η οποία γυρίστηκε στη Γεωργία, και απέσπασε πάνω από 20 βραβεία. Ακολούθησε το The Tree που γυρίστηκε στην Αυστραλία με πρωταγωνίστρια την Charlotte Gainsbourg και συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών. Μεταγενέστερες ταινίες της προτάθηκαν για βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στα Βραβεία César. Στην τρίτη της μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας Claire Darling, συμπρωταγωνιστούν οι Catherine Deneuve και Chiara Mastroianni. Το 2022 ολοκλήρωσε το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Jane Campion, The Cinema Woman, που έκανε πρεμιέρα στο τμήμα ‘Cannes Classics’ του Φεστιβάλ Καννών. Σήμερα, η Bertuccelli συνδιευθύνει το Τμήμα Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου La Fémis και είναι επικεφαλής της πρόσφατα συσταθείσας Ταινιοθήκης του Ντοκιμαντέρ, μίας δικής της πρωτοβουλίας που υλοποίησε ως επικεφαλής της La Scam, της γαλλικής ένωσης σκηνοθετών ντοκιμαντέρ. Μέσω της La Scam έχει, επίσης, θεσμοθετηθεί κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ ‘Golden Eye’, στο Φεστιβάλ Καννών.

Η Πρόεδρος της φετινής επιτροπής, Julie Bertuccelli.

Ο Georg Georgi είναι πράκτορας ταλέντων με 28ετή εμπειρία στον χώρο. Έχει εκπροσωπήσει πέραν των 200 ταλέντων από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιών που απέσπασαν βραβείο καλύτερης ερμηνείας στις Κάννες, Χρυσή Άρκτο στην Berlinale και βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επιπλέον, έχει εκπροσωπήσει πάνω από 10 ανερχόμενους ηθοποιούς «Shooting Stars» της Berlinale. Ο Georgi εκπροσωπεί 3 σκηνοθέτες και σεναριογράφους από τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Νότιο Αφρική. Εκτός από το πρακτορείο ταλέντων που διευθύνει, αναλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη διεθνών συμπαραγωγών, τόσο ταινιών όσο και σειρών. Η πρώτη ταινία της οποίας ανέλαβε την ανάπτυξη, με τίτλο Zonenpunk σε σενάριο και σκηνοθεσία του Paul Poet, θα γυριστεί την άνοιξη του 2024 στα ανατολικά της Γερμανίας. Είναι επιμελητής προγράμματος στο φεστιβάλ της Εσθονίας Black Nights – Tallinn κι αυτή την περίοδο ετοιμάζει ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, καθώς κι ένα φεστιβάλ στη νότια Πορτογαλία. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στην τέχνη και πιστεύει στον αυτοσχεδιασμό ως εργαλείο επιβίωσης.

Georg Georgi

O Sebastian Markt είναι επικεφαλής του τμήματος Generation της Berlinale από τον Σεπτέμβριο 2022. Σπούδασε Ιστορία στη Βιέννη και το Βερολίνο, και εργάστηκε επί σειρά ετών σε arthouse κινηματογράφους. Εντάχθηκε αρχικά στην ομάδα του Generation το 2013, ενώ από το 2015 και έπειτα υπήρξε συνυπεύθυνος συντονισμού του προγράμματος αυτού. Σήμερα, ως επικεφαλής του Generation ασχολείται με την επιλογή ταινιών μεγάλου μήκους. Εμπλέκεται, επίσης, ενεργά στην επιμέλεια και τον καταρτισμό προγραμμάτων διαφόρων φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους του Αμβούργου και το τμήμα για παιδιά και νέους του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Κάσελ. Από το 2012 αρθρογραφεί ως κριτικός κινηματογράφου, με δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως Sissy, Perlentaucher και Die Zeit. Είναι ιδρυτικό μέλος της ένωσης σινεφίλ Hauptverband Cinephilie και το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην κινηματογραφική παιδεία.

Sebastian Markt

H Sophie Cavoulacos είναι επιμελήτρια κινηματογραφικών εκθέσεων του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), όπου αναλαμβάνει τη διοργάνωση πρότζεκτ κινηματογραφικού περιεχομένου στους κινηματογράφους και τις γκαλερί του μουσείου. Από το 2012 που εντάχθηκε στο Τμήμα Κινηματογράφου του MoMA, ασχολείται με την επιμέλεια προγραμμάτων των φεστιβάλ Doc Fortnight και New Directors/New Films και είναι επικεφαλής της κινηματογραφικής σειράς του μουσείου Modern Mondays. Στις πρόσφατες εκθέσεις που έχει επιμεληθεί, περιλαμβάνεται το κινηματογραφικό πρότζεκτ Currents: Re-Viewing Cineprobe, 1968–2002, έρευνες μονογραμμάτων και άλλα ειδικά πρότζεκτ γύρω από το έργο των Ken Okiishi, Moyra Davey και Pierre Clémenti. Η Sophie διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των συλλογών του μουσείου και στην παρουσίαση ταινιών και media στις γκαλερί του μουσείου. Πρόσφατα, έχει αναλάβει τη διοργάνωση των εκθέσεων των Sky Hopinka και Sandra Mujinga και επιμεληθεί την κινηματογραφική εγκατάσταση με τίτλο Shuzo Azuchi Gulliver’s Cinematic Illumination.

Sophie Cavoulacos

Η Γιάννα Αμερικάνου σπούδασε Κινηματογράφο στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ταινίες μικρού μήκους της έκαναν πρεμιέρα σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως στο Ρότερνταμ και στο Ομπερχάουζεν, όπου τιμήθηκαν με βραβεία. Η ταινία μικρού μήκους της με τίτλο Lullaby έλαβε Βραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» στο Φεστιβάλ Δράμας, ενώ παράλληλα επιλέχθηκε από τον οργανισμό STOP International της Γενεύης και άλλους οργανισμούς για σκοπούς προώθησης της νομοθεσίας καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Το .dog είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους της, τη διεθνή διανομή του οποίου έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία URBAN INTERNATIONAL. Έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό ‘Meet the Neighbours’ του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αποσπώντας Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας. Έλαβε, επίσης, Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, Σκηνοθεσίας και τιμητική διάκριση για την ερμηνεία του Δημήτρη Κίτσου στο 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2022. Η Γιάννα βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης της δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας της, με τίτλο My name is Lily, που συμμετείχε στο πρόγραμμα ανάπτυξης σεναρίου Midpoint Feature Launch 2022 και στο pitching forum του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι ‘Eastern Promises’. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου και μέλος της FERA, της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Σκηνοθετών.

Γιάννα Αμερικάνου

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα cyprusfilmdays.com.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες:

Υπότιτλοι: Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους πρωτότυπους διαλόγους με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Είσοδος: €5 εισιτήριο ανά ταινία / €30 Κάρτα Φεστιβάλ (για όλες τις προβολές του Φεστιβάλ) / Δωρεάν για φοιτητές με την παρουσίαση της φοιτητικής κάρτας / Δωρεάν για μαθητές, στο παιδικό πρόγραμμα / Δωρεάν για κατόχους κάρτας ΑμεΑ

Όλες οι προβολές, πέραν του παιδικού προγράμματος, είναι για άτομα άνω των 18.

Διοργανωτές: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού & Θέατρο Ριάλτο

Υπο την Αιγίδα: Δήμου Λεμεσού & Δήμου Λευκωσίας

Χορηγός: CIPA Film in Cyprus

Χορηγός Φιλοξενίας: Mediterranean

Χορηγοί Επικοινωνίας: Check in City, Cytavision, ΡΙΚ.

Τεχνική Υποστήριξη: Event Pro

Χορηγός Βραβείου: Authorwave

Επίσημος Μεταφορέας: Χαράλαμπος Πιλλακούτας – Nissan

Official Coffe Partner: Caffe Nero

Στηρίζουν: Ινστιτούτο Goethe, Τράπεζα Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Γραφείο Αποφοίτων), ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Frederick, Thinker Maker Space, CYENS Center of Excellence, Ιδιωτικό Φροντιστήριο Ξένια Τσολάκη Μεταξά, Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου Λευκωσίας, Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, Κινηματογραφική Λέσχη Λάρνακας – Αμμοχώστου, Animafest Cyprus, ΕΜΕΛ, Cyprus Public Transportation, Pizza Hut, Εφημερίδα Λεμεσός, Limassol Today, Lemesos Blog, Vestnik Kypra, ΕΤΑΛ, Media What.