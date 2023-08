Λήξη 18oυ Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού

Το 18ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού ολοκληρώνει το κινηματογραφικό του ταξίδι για φέτος, την Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023, με τις τελευταίες προβολές ντοκιμαντέρ και μια μουσική περφόρμανς.

6:30 μ.μ. Διπλή προβολή: Βahati (11’) και The Mother of All Lies (96’)

Με το μικρού μήκους animation Bahati των Harun Yasin Tuna και Leila Shifteh θα ξεκινήσει η τελευταία φεστιβαλική μέρα. H ταινία καταγράφει τη βαθιά προσωπική ιστορία μιας πρόσφυγα από τη Ρουάντα, και την προσπάθειά της να κερδίσει τον επανέλεγχο στη ζωή της. Την προβολή στηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Με φόντο ένα χειροποίητο σκηνικό που αναπαριστά τη γειτονιά της στην Καζαμπλάνκα, η Asmae El Moudir, σκηνοθέτρια και κόρη, διχάζεται ανάμεσα στην εθνική και την προσωπική ιστορία για να διηγηθεί τα γεγονότα των «Εξεγέρσεων του Ψωμιού» του 1981 στο Μαρόκο και το πώς συνδέονται με τη σύγχρονη μαροκινή κοινωνία. Το ντοκιμαντέρ The Mother of All Lies απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο «Ένα Κάποιο Βλέμμα» και το Bραβείο Golden Eye στο Φεστιβάλ των Καννών, το 2023.

The Mother of All Lies

8:30 μ.μ. Α Full Life, I suppose

Η ταινία A Full Life, I Suppose αποτελεί ένα κινηματογραφικό πορτραίτο των χρόνων και των ημερών που πέρασε ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος Πισσούριος μαζί με τη μητέρα του. Συνδυάζοντας νέο υλικό από φιλμ 16mm με βίντεο που τράβηξε ο πατέρας του Πισσούριου σε φιλμ Super 8 κατά την δεκαετία του ‘70, το έργο καταγράφει τη μεταβολή των σωμάτων και των επιθυμιών που σηματοδοτούν μια ζωή. Η πρεμιέρα της ταινίας συνδυάζεται με ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους, επιλογής του καλλιτέχνη, που εμβαθύνουν στις θεματικές του έργου του. Ακολουθεί την πρεμιέρα του And I

Wish You a Happy Life, ένα πορτραίτο για τον πατέρα του καλλιτέχνη, που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού το 2020.

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται από το The Island Club.

A Full Life, I Suppose

10:30 μ.μ. Εκδήλωση λήξης: Τhe Broken Pitcher: A Soundbank

Στο πλαίσιο της προβολής της ταινίας The Broken Pitcher, κυκλοφορεί ο ομώνυμος δίσκος The Broken Pitcher: A Soundbank από τη Moneda. Ο Εμίντιο Βάσκεζ, ιδρυτής της δισκογραφικής και σειράς δράσεων Moneda (Κύπρος & Αριζόνα), μαζί με τους Έλενα Σαββίδου, Δημήτρη Χειμώνα, Μπελίντα Παπαβασιλείου και Μάριο Παύλου παρουσιάζουν μια παράσταση ξηρογραφίας στην οποία το κοινό παρακολουθεί τη διαδικασία έκδοσης του δίσκου ενώ παράλληλα συμμετέχει σε συλλογική ακρόαση.

To Φεστιβάλ διεξάγεται μεταξύ 1 και 8 Αυγούστου, με καθημερινές προβολές ταινιών ντοκιμαντέρ.

Πληροφορίες

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023, Χαρουπόμυλος Λανίτη, Λεμεσός.

Εισιτήρια: €5 ανά ταινία, €35 κάρτα φεστιβάλ (για όλες τις προβολές).

Προπώληση: https://www.soldoutticketbox.com/18th-lemesos-international- documentary-film-festival/?lang=el

Εισιτήρια διατίθενται και στην είσοδο. Ώρες ταμείου: 6:00 μ.μ. – 10:30 μ.μ.

Πρόγραμμα προβολών: www.filmfestival.com.cy

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού διοργανώνεται από τη Brave New Culture.

Μέγας Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού (Χορηγικό Πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ»)

Χορηγοί Επικοινωνίας: Avant Garde, Δίεση 101,1.

Χορηγός: CARDET

Tεχνική Υποστήριξη: Event Pro, SMP.

Yποστηρικτές: Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη, Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας, Φίλοι της Γης, Κέντρο Φωτογραφίας 6x6, The Island Club, Queer Wave Festival, Accept, Φυτώριο, Visual Voices, Soundscape

Υπότιτλοι: Ελληνικά, Αγγλικά.

Όλες οι προβολές είναι για άτομα άνω των 18 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: Tηλέφωνο: 99 517 910 / Ε-mail: lemesosdocs@gmail.com / Website: www.filmfestival.com.cy / Instagram & Facebook: @lemesosdocfest