Hollywood: Οι παραγωγές ταινιών και σειρών που καθυστερούν λόγω της απεργίας

Το χρονικό της απεργιακής κινητοποίησης των ηθοποιών και σεναριογράφων

Το streaming είναι μία πραγματικότητα στη βιομηχανία του θεάματος. Οι πλατφόρμες, στις οποίες αυτό είναι διαθέσιμο, ολοένα και πληθαίνουν, με τον κόσμο να επιλέγει ταινίες και σειρές από αυτά τα μέσα για την ψυχαγωγία και τη διασκέδασή του πολύ συχνά, πλέον.

Οι αλλαγές που έχει επιφέρει ο ερχομός του streaming σε σεναριογράφους, ηθοποιούς και λοιπούς συντελεστές, έχουν προκαλέσει μία σειρά από απεργίες στο Hollywood, οι οποίες καλά κρατούν εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ολοκληρωθούν, την ώρα που τεράστιες παραγωγές του σινεμά και της τηλεόρασης καθυστερούν ή σταματάνε γυρίσματα. Γιατί όμως το Hollywood απεργεί;

Απεργία στο Hollywood: Οι λόγοι πίσω από αυτή την κίνηση

Ένα ωραίο πρωινό στις 14 Μαρτίου η Ένωση Σεναριογράφων εξέδωσε μία ανακοίνωση, με την οποία περιγράφει κάπως την κατάσταση που μας έφερε στα τεκταινόμενα του σήμερα. Με λίγα λόγια, το συγκεκριμένο report ανέφερε ότι οι μισθοί σε αυτό το επάγγελμα έχουν μειωθεί πολύ και ότι το streaming έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά τη δουλειά τους. «Στις περισσότερες τηλεοπτικές παραγωγές οι σεναριογράφοι εργάζονται με τον μίνιμουμ βασικό μισθό σε μικρά δωμάτια και πολλές φορές μόνο για λίγες εβδομάδες, με τους παραγωγούς να ολοκληρώνουν τις δουλειές χωρίς σεναριογράφους αρκετά συχνά. Το μπάτζετ των σειρών είναι στα ύψη, ενώ παράλληλα οι μισθοί παραγωγών – σεναριογράφων είναι πενιχροί» ανέφερε μέσα η ανακοίνωση. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων στον συγκεκριμένο τομέα, που πληρώνονται με το λεγόμενο Minimum Base Agreement αγγίζει πλέον το 50%.

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2. — Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023

Στην έκθεση αναφέρεται, ακόμη, πως οι πλατφόρμες streaming αρνήθηκαν την αύξηση του Minimum Base Agreement και ότι οι μισθοί των εργαζομένων έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω του πληθωρισμού. Η Ένωση Σεναριογράφων, για να αναστείλλει την απεργία της, απαιτεί αύξηση του ορίου μίνιμουμ αμοιβής, καλύτερο συνταξιοδοτικό και πρόγραμμα υγείας, ενώ πρέπει να θεωρείται δεδόμενος ο γενικότερος σεβασμός των δικαιωμάτων του κλάδου ως προαπαιτούμενο, για να επέλθει συμφωνία.

Ο σεναριογράφος, της διάσημης σειράς του Disney Plus «The Bear», Άλεξ Ο΄Κίφι, έδωσε μία ακριβή περιγραφή της κατάστασης λέγοντας στο New Yorker: «Προέρχομαι από μία οικογένεια που ζούσε στα όρια της φτώχειας και μία ζωή παλεύω και έχω παλέψει πολύ για να μπω, σε αυτή που πολλοί λένε μεσαία τάξη. Πίστευα ότι θα μας αντιμετώπιζαν ως ισάξιους συνεργάτες και όχι ως αναλώσιμους. Όταν ολοκλήρωσαμε τη σειρά, στο μικρό διαμέρισμά μου στο Μπρούκλιν δεν είχα ούτε θέρμανση».

Απεργίες στο Hollywood: Οι διαμαρτυρίες σεναριογράφων και ηθοποιών

Αν και στη δημόσια σφαίρα οι απεργίες στο Hollywood άρχισαν να πιάνουν θέσεις στους τίτλους των ειδήσεων σχετικά πρόσφατα, η ιστορία αυτή έχει ξεκινήσει πριν ένα εξάμηνο και επίσημη αρχή της ήταν στις 3 Απριλίου. Βέβαια, κάποιες πρώτες αναφορές είχαν γίνει από την L.A Times τον Φεβρουάριο περιγράφοντας το αδιέξοδο ανάμεσα στις δύο πλευρές αλλά κανείς δεν είχε δώσει σημασία τότε. Στις αρχές Απριλίου, η Ένωση Σεναριογράφων απηύθυνε ερώτημα στα μέλη της για το αν θα συμμετείχαν σε ενδεχόμενη απεργία και στις 17 του ίδιου μήνα έγινε γνωστό, πως οι σεναριογράφοι ψήφισαν 98% «Ναι».

Εκείνη τη στιγμή όλοι κατάλαβαν πως τα πράγματα τελικά είναι πιο σοβαρά από αυτό που φαινόταν στην αρχή και άρχισε ένας κύκλος διαπραγματεύσεων για νέα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν βρέθηκε κάποια λύση μέχρι τη διορία της 1ης Μαΐου, που είχε θέσει η πλευρά των σεναριογράφων και έτσι ξεκίνησε η απεργία. Δύο μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 17 Ιουλίου, η Αμερικάνικη Ένωση Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου ανακοίνωσε πως ακολουθεί αυτή και τα μέλη της την απεργία των σεναριογράφων. Την κίνηση αυτή έκανε γνωστή η πρόεδρος της Ένωσης Φραν Ντρέσερ (The Nanny).

🪧🪧 Writers and past contestants showed up at 6am this morning to picket @Jeopardy which began filming today with recycled questions 🪧🪧 #WGAstrike #WGAstrong pic.twitter.com/kluSzsLCvE — Writers Guild of America West (@WGAWest) August 15, 2023

Αυτή είναι η πρώτη φορά, για σεναριογράφους και ηθοποιούς, που ενώνονται διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας μετά τη δεκαετία του 1960, δημιουργώντας παράλληλα μια πρωτόγνωρη κατάσταση στον χώρο του θεάματος. Οι σεναριογράφοι είχαν απεργήσει και την περίοδο 2007-2008 πολύ έντονα.

Ποιες παραγωγές του Χόλιγουντ επηρεάζονται από την απεργία;

Όταν δύο από τους σημαντικότερους κλάδους της βιομηχανίας θεάματος συμμετέχουν σε μία απεργία μαζικά, είναι πολύ λογικό να επηρεάστουν και διάφορες ταινίες, σειρές ή show, που βρίσκονται στα σκαριά. Τα πρώτα που επλήγησαν από αυτή την κατάσταση ήταν τα talk shows, διότι ήταν ενεργά εκείνη την περίοδο. Είναι ίσως και ο λόγος που ο Τζέιμς Κόρντεν σταμάτησε την εκπομπή του στις 27 Απριλίου.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος που οι σεναριογράφοι δουλεύουν στο φουλ για τη σεζόν που έρχεται. Πολλές σειρές έχουν μπει στον πάγο και δεν μπορούν να γυριστούν, μέχρι να βρεθεί λύση. Αυτό επηρεάζει ακόμα και τις πιο μεγάλες παραγωγές όπως το «Stranger Things» και το «The Last of Us».

Αυτοί που φαίνεται να μην επηρεάζονται καθόλου από την απεργία είναι οι υπηρεσίες streaming. Η τραγική ειρωνία σε αυτό, είναι πως αυτές εξαρχής ήταν ο λόγος της διαμαρτυρίας, όμως οι υπεύθυνοι στις συγκεκριμένες πλατφόρμες έχουν «κάβα» πολλές σειρές και ταινίες ή ντοκιμαντέρ. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα, επίσης, να ρίξουν τα βλέμματά τους σε διεθνείς παραγωγές μέχρι να βρεθεί λύση στο ζήτημα.

Η απουσία των μεγάλων ηθοποιών από τα «κόκκινα χαλιά» σίγουρα θα είναι η πιο εμφανής επίπτωση της απεργίας. Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Oppenheimer» στο Λονδίνο επηρεάστηκε και αυτή από τις διαμαρτυρίες, με πολλούς να λείπουν και είναι βέβαιο, πως αυτό θα συμβεί και με πολλές ακόμη πρεμιέρες σύντομα. Για την ώρα έγινε γνωστό πως μεγάλα μπλοκμπάστερς όπως τα «Deadpool 3» «Avatar», «Beetlejuice» και «Ghostbusters 4» έκλεισαν για την ώρα κάμερες, μέχρι νεοτέρας.

Η άποψη των ηθοποιών για την απεργία

Η απεργία της Ένωσης Ηθοποιών έχει την στήριξη πολλών μεγάλων ονομάτων του Hollywood και πώς θα γίνει διαφορετικά όταν σε αυτή συμμετέχουν συνολικά 150.000 άτομα. Πασίγνωστοί ηθοποιοί εκφράζουν την άποψή τους στο διαδίκτυο και ειδικότερα το Twitter. Ένας από αυτούς ήταν και ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Κουάν. Τη στήριξή τους έχουν εκφράσει ακόμη οι Αντέλ Λιμ (Crazy Rich Asians), η Άσλεϊ Νίκολ Μπλακ (Ted Lasso, A Black Lady Sketch Show), ο Τζάστιν Χάλπερν (Harley Quinn, Abbott Elementary), ο Τζέφρι Λίμπερ (Lost) και πολλοί άλλοι.

It's about writers getting their fair share.

It's about maintaining a healthy middle/working class of writers in our industry.

It's about showing our collective strength as new tech threatens to take away our leverage.

Vote YES on strike authorization.#WGAStrong pic.twitter.com/CBtbyNXsMH — Daniel Kwan (@dunkwun) April 3, 2023

Πολλά μέλη της Ένωσης υποστήριξαν το ενδέχομενο μίας απεργίας πολύ πριν γίνει πραγματικότητα, όταν, στις 28 Ιουνίου, 300 μέλη της υπέγραψαν μία επιστολή με τα αιτήματά τους ζητώντας άμεση επίλυση. Ανάμεσα στα ονόματα ξεχώριζαν αυτά των Μπένταν Φρέιζερ, Τζουντ Λο και Μέριλ Στριπ.

Αναμένεται με ενδιαφέρον το πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία και το πότε θα βρεθεί μια λύση στα ζητήματα, που έθεσαν σεναριογράφοι και ηθοποιοί. Αν πάρουμε όμως στα σοβαρά τα λόγια του πρωταγωνιστή της σειράς «Succesion» Μπράιν Κοξ που αναφέρει ότι «Η απεργία αυτή μπορεί να πάρει πολύ δυσάρεστη τροπή και ίσως να μην έχει λήξει μέχρι το τέλος του έτους», τότε μάλλον έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας.

