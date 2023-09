Φεστιβάλ Βενετίας 2023 - Στον Γιώργο Λάνθιμο ο Χρυσός Λέοντας

Έριξε αυλαία το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Το 80ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώθηκε επίσημα απόψε με την απονομή του Χρυσού Λέοντα στον εξαιρετικό Γιώργο Λάνθιμο για το Poor Things.

«Τα «Poor Things» δεν είναι ακριβώς τα «Χαμένα Κορμιά» της μετάφρασης της ελληνικής έκδοσης του μυθιστορήματος του 1993, εκτός κι αν υπονοούν τις μετέωρες ψυχές που τα κατοικούν. Ηλεκτρισμένη από ενέργεια, νόστιμα αγενής και ριψοκίνδυνα φιλομαθής, η Μπέλα πάσχει από σφοδρό ιδεαλισμό σε μια εποχή ήδη δηλητηριασμένη από τον κυνισμό» σχολιάζει ο κριτικός της LIFO Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος στην κριτική του για την ταινία.

Με τον χαρακτηρισμό «Η Μπάρμπι ανάποδα και μπουνιουελικά!» περιγράφει την βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα πια ταινία, σηματοδοτώντας μία συνεργασία που μετρά χρόνια μεταξύ του Λάνθιμου και της Στόουν.

«Η προοπτική συνεργασίας του Λάνθιμου με τη Στόουν στο συγκεκριμένο φιλμ κυοφορείται την τελευταία δεκαετία κι αυτό φαίνεται στην κινησιολογία της Μπέλα, αλλά κυρίως στην επεξεργασία των γνωσιακών φάσεων καθώς και στη λεπτότητα της υποδοχής και της ανταπόδοσης των αισθημάτων.»Άλλοτε παραμορφωτικός καθρέφτης, και συχνά ωρολογιακή βόμβα απρόσμενων αντιδράσεων, η άτσαλη ανθρώπινη κουρελού μεταμορφώνεται αβίαστα σε ένα πλάσμα μοντέρνο και αιχμηρό, σε μια αλλόκοτη Αλίκη στη χώρα των απανωτών εκπλήξεων.Από το γοτθικό humoresque της έπαυλης-νεκροτομείου μέχρι το τεχνικολόρ φαντασία της παλιάς Ευρώπης, το οπτικό στυλ που τη συνοδεύει είναι πολυποίκιλο, ένας οργιώδης κήπος από ασπρόμαυρα και έγχρωμα κεφάλαια, ευρυγώνιους, fish eye και ακριβή κοντινά που ο Λάνθιμος δήλωσε πως προκύπτουν, εκτός από τη συνεχή αναζήτησή του για ένα εστέτ σινεμά, από τη λοξή και ανισόπεδη ματιά της – και «υποσχέθηκε» πως θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε απλές γραμμές και νηφαλιότερα πλάνα στην επόμενη ταινία που έχει ήδη γυρίσει, το «And», πάντα με διευθυντή φωτογραφίας τον υποψήφιο για Όσκαρ, Ιρλανδό Ρόμπι Ράιαν», σημειώνει στην κριτική του Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος.

Η λίστα με τους νικητές του 80ου Φεστιβάλ Βενετίας:

Καλύτερη Ταινία- Χρυσός Λέοντας: Γιώργος Λάνθιμος για το Poor Things

Βραβείο Grand Jury: Aku Wa Sonsai Shinai

Αργυρός Λέοντας για τον Καλύτερο Σκηνοθέτη: Matteo Garrone

Special Jury Prize: Zielona Granica

Βραβείο Σεναρίου: Guillermo Calderón, Pablo Larraín

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Cailee Spaeny

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Peter Sarsgaard

Marcello Mastroianni Award για τον καλύτερο νέο ηθοποιό: Me Captain,” Seydou

HORIZONS

Best Film: “Explanation for Everything,” Gabor Reisz

Best Director: “Paradise is Burning,” Mika Gustafson

Special Jury Prize: “An Endless Sunday,” Alain Parroni

Best Actress: “El Paraiso,” Margarita Rosa De Francisco

Best Actor: “City of Wind,” Tergel Bold-Erdene

Best Screenplay: “El Paraiso,” Enrico Maria Artale

Best Short Film: “A Short Trip,” Erenik Beqiri

LION OF THE FUTURE

Luigi de Laurentiis Award for Best Debut Feature: “Love is a Gun,” Lee Hong-Chi

HORIZONS EXTRA

Audience Award: “Felicita,” Micaela Ramazzotti

VENICE CLASSICS

Best Documentary on Cinema: “Thank You Very Much,” Alex Braverman

Best Restored Film: “Moving,” Shinji Sōmai

VENICE IMMERSIVE

Grand Jury Prize: “Song for a Passerby,” Celine Daemen

Special Jury Prize: “Flow,” Adriaan Lokman

Achievement Prize: “Emperor,” Marion Burger, Ilan Cohen

FIPRESCI Award: “Evil Does Not Exist,” Ryusuke Hamaguchi

FIPRESCI Award for Best Film from Orizzonti and Parallel Sections: “An Endless Sunday,” Alain Parroni