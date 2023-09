Το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μικρότερη ταινία που γυρίστηκε ποτέ

Αυτό το παράξενο επίτευγμα έγινε το 2013

O σύγχρονος κινηματογράφος πωλείται τόσο συχνά ως η μεγαλύτερη, πιο επική εμπειρία που έχει αρπάξει ποτέ ο αμφιβληστροειδής σας. Μιλάμε για ταινίες όπως το Inception του Christopher Nolan, το Dune του Denis Villeneuve ή το Avatar: The Way of Water του James Cameron, που έχουν καταρρίψει κάθε μία το δικό της ξεχωριστό ρεκόρ. Αλλά τι γίνεται με το άλλο άκρο του φάσματος, ταινίες που γίνονται σε τόσο μικρή κλίμακα που δεν μπορούν να φανούν ούτε με γυμνό μάτι;

Αυτό το παράξενο επίτευγμα έγινε το 2013 όταν τα Ερευνητικά Εργαστήρια IBM κυκλοφόρησαν μια ταινία μεγέθους μόλις 60 νανόμετρων. Για να το βάλουμε σe ένα πλαίσιο, υπάρχουν 1.000.000 νανόμετρα σε ένα χιλιοστό, καθιστώντας τη μονάδα μέτρησης τόσο μικρή που μπορείτε να τη δείτε σωστά μόνο στο μικροσκόπιο. Πράγματι, η ταινία της IBM απείχε πολύ από την καθιερωμένη δουλειά του Spielberg ή του Kubrick.

Με 242 μεμονωμένα καρέ μεγέθους 45 νανόμετρα επί 25 νανόμετρα, η ταινία, με τίτλο A Boy and His Atom, κατέχει το ρεκόρ ως η μικρότερη ταινία που έχει γίνει ποτέ. Το μοναδικό αυτό φιλμ μικρού μήκους κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μόρια μονοξειδίου του άνθρακα ως εικονοστοιχεία σε ένα φύλλο χαλκού, με κάθε μόριο να τοποθετείται από το λεπτό μεταλλικό άκρο ενός μικροσκοπίου σάρωσης σήραγγας.

Απίστευτα περιορισμένη στην ιστορία που μπορεί να πει, η ταινία έδειξε ένα νεαρό αγόρι ονόματι Atom να παίζει με μια μπάλα και μπορεί να συγκριθεί με μερικές από τις πιο στοιχειώδεις πρώιμες προσπάθειες κινουμένων σχεδίων του κινηματογράφου καθώς και με τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών οκτώ bit.

Ο επικεφαλής του κινηματογραφικού έργου Andreas J. Heinrich δήλωσε: «Αυτή η ταινία είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μοιραστούμε τον κόσμο ατομικής κλίμακας. Ο λόγος που το κάναμε δεν ήταν για να μεταφέρουμε ένα επιστημονικό μήνυμα άμεσα, αλλά για να ασχοληθούμε με τους μαθητές, για να τους παρακινήσουμε να κάνουν ερωτήσεις».

Κυκλοφόρησε στον κόσμο με ενθουσιασμό από τους θαυμαστές του κινηματογράφου και τους λάτρεις της επιστήμης, δεν άργησε το Χόλιγουντ να σηκωθεί και να το ερευνήσει, με την Paramount να απευθύνεται στην IBM για να τους βοηθήσει να προωθήσουν την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2013 Star Trek Into Darkness.

Η IBM είπε σε μια δήλωση: «Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα μικροσκόπιο στο μέγεθος ενός δωματίου για να κάνουν ελιγμούς με μεμονωμένα άτομα για να σχηματίσουν τα σχήματα του Enterprise, του χαιρετισμού Vulcan, του λογότυπου Star Trek».

cnn.gr