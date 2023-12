ΙSFFC | Οι βραβευμένες ταινίες προβάλλονται σήμερα στο Antonakis Bar

Η μικρότερη μέρα του χρόνου με ταινίες μικρού μήκους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, το οποίο αποτελεί ετήσιο θεσμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού και συνδιοργανώνεται με το Θέατρο Ριάλτο, συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Short Film Day», γιορτάζοντας την επίσημη Παγκόσμια Μέρα Ταινίας Μικρού Μήκους σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2021 (Le Jour le plus Court) με την προβολή βραβευμένων ταινιών του Φεστιβάλ.

Το εμβληματικό Κοσμικό Κέντρο Αντωνάκης στην παλιά Λευκωσία θα φιλοξενήσει και φέτος το Short Film Day, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει μια εναλλακτική κινηματογραφική εμπειρία και να παρακολουθήσει όλες τις βραβευμένες ταινίες του διεθνούς και εθνικού διαγωνιστικού ISFFC 2023.

Πρόγραμμα προβολών:

Από το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα προβληθούν οι ταινίες :

Daydreaming so vividly about our Spanish Holidays | Christian Aviles

24’, 2022, Ισπανία

(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους)

Marungka Tjalatjunu/Dipped in Black | Matthew Thorne & Derik Lynch

25’, 2023, Αυστραλία

(Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας & Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους)

Suddenly TV | Roopa Gogineni

19’, 2022, Σουδάν & Κατάρ

(Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ)

Από το εθνικό διαγωνιστικό τμήμα θα προβληθούν οι ταινίες :

The Tornado Outside | Μαρία Τομάζου

8’, 2023, Ηνωμένο Βασίλειο

(Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας)

Acceptance | Mark Kassinos

9’, 2023, Κύπρος

(Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας)

Buffer Zone | Σάββας Σταύρου

16’, 2023, Κύπρος

(Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Ντίνου Κατσουρίδη & Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας)

Pillars | Ανδρέας Δημητρίου

15’, 2023, Κύπρος

(Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας)

Θα προβληθεί, επίσης, η υποψήφια ταινία για βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2024:

Αερολίν | Αλέξης Κουκιάς Παντελής

19’, 2023, Ελλάδα



Πληροφορίες

Οι προβολές ξεκινούν στις 19.00.

Όλες οι ταινίες είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 18 ετών.

Είσοδος Ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: 99 53 76 03 / Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus / Instagram: isffc_filmfestival / www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy

Διοργανωτές: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Θέατρο Ριάλτο